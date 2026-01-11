बस चंद दिनों का इंतजार! इस तारीख को आपके घर डिलीवर होगी Tata Sierra, जानिए कीमत

भारतीय ऑटो बाजार में Tata Sierra को लॉन्च होने के बाद से ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. इस गाड़ी को पहले 24 घंटे में ही 70 हजार से ज्यादा बुकिंग मिल गई थीं. अब 15 जनवरी से इसकी डिलीवरी शुरू होने वाली है. गुजरात में टाटा के सानंद प्लांट में प्रोडक्शन जोरों पर है. टाटा सिएरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये है.

टाटा मोटर्स की ओर से सिएरा के सभी वेरिएंट्स मार्केट में लॉन्च कर दिए गए हैं. टाटा की ये नई कार स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस मॉडल में मार्केट में लाई गई है.

Tata Sierra के अलग-अलग वेरिएंट्स की कीमत

टाटा सिएरा का स्मार्ट प्लस वेरिएंट, जिसमें 1.5-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन लगा है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, इस गाड़ी का बेस मॉडल है. इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस 11.49 लाख रुपये है. वहीं 1.5-लीटर Kryojet डीजल इंजन के साथ मिलने वाले बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 12.99 लाख रुपये है.

टाटा सिएरा के प्योर वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम प्राइस 12.99 लाख रुपये से शुरू होकर 15.99 लाख रुपये के बीच है. सिएरा के प्योर प्लस वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस 14.49 लाख रुपये से शुरू होकर 17.49 लाख रुपये के बीच है.

इन वेरिएंट्स की क्या है कीमत?

टाटा सिएरा के एडवेंचर मॉडल में तीन वेरिएंट लाए गए हैं, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 15.29 लाख रुपये से शुरू होकर 16.79 लाख रुपये तक जाती है. एडवेंचर प्लस के चार वेरिएंट मार्केट में हैं, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 15.99 लाख रुपये से शुरू होकर 18.49 लाख रुपये तक जाती है.

टाटा सिएरा के Accomplished मॉडल के चार वेरिएंट और Accomplished Plus के तीन वेरिएंट मार्केट में आए हैं. टाटा ने सिएरा के इन टॉप मॉडल्स की कीमत के बारे में अभी खुलासा नहीं किया है.

यह भी पढ़ें:-

ये है देश की पहली गियरबॉक्स वाली इलेक्ट्रिक बाइक, टॉप स्पीड से कीमत तक जानिए सब