Tata Sierra Rivals: टाटा सिएरा के सबसे बड़े राइवल्स, जानें हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस की कीमत
Tata Sierra Comparison With Rivals: टाटा सिएरा के ICE वेरिएंट्स को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है. ये SUV हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस की सबसे बड़ी राइवल है. आइए इन कारों के बारे में जानते हैं.
Tata Sierra vs Hyundai Creta vs Kia Seltos: टाटा सिएरा 2025 में भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली मोस्ट अवेटेड एसयूवी में से एक रही. ऑटो सेक्टर में इस कार का इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा है. लेकिन अब इस कार की लॉन्चिंग ने हुंडई और किआ की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि ये गाड़ी हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) और किआ सेल्टोस (Kia Seltos) को सीधी टक्कर दे रही है.
Sierra, Creta या Seltos, कौन सी कार बेहतर?
टाटा सिएरा रेट्रो डिजाइन में मॉडर्न फीचर्स के साथ मार्केट में आई है. टाटा की इस कार की एक्स-शोरूम प्राइस 11.49 लाख रुपये से शुरू है. इसके बाकी वेरिएंट्स की कीमत के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है. हुंडई क्रेटा एक शानदार कॉम्पैक्ट एसयूवी है. इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 10.73 लाख रुपये से शुरू होकर 20.20 लाख रुपये तक जाती है. किआ सेल्टोस भी इसी प्राइस-रेंज की गाड़ी है. किआ की इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 10.79 लाख रुपये से शुरू होकर 19.81 लाख रुपये तक जाती है.
- टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा की तुलना में लंबी गाड़ी है, लेकिन किआ सेल्टोस इन तीनों में सबसे बड़ी कार है.
- टाटा सिएरा इस सेगमेंट की सबसे चौड़ी और सबसे ऊंची कार है.
- टाटा सिएरा में सबसे ज्यादा व्हीलबेस मिलता है. इस गाड़ी में स्पेस भी काफी ज्यादा है, जो कि केबिन स्पेस में फील किया जा सकता है.
- एसयूवी के इस सेगमेंट में करीब 400-500 लीटर का बूट-स्पेस मिलता है. लेकिन टाटा सिएरा 622 लीटर के बूट-स्पेस के साथ आई है.
टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस में देखा जाए तो टाटा की एसयूवी ज्यादा स्पेस के साथ आती है. इस कार में मिलने वाले बूट-स्पेस से ये बात इस कार को सेगमेंट में टॉप पर पहुंचा देती है. लेकिन इतने समय से हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस ने लोगों का विश्वास हासिल किया है. वहीं सच ये भी है कि टाटा की गाड़ी पर भी लोग भरोसा करते हैं.
