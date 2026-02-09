हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोक्या 1 लाख की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगा Tata Sierra का सबसे सस्ता वेरिएंट? जानिए EMI का हिसाब

क्या 1 लाख की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगा Tata Sierra का सबसे सस्ता वेरिएंट? जानिए EMI का हिसाब

Tata Sierra Finance Plan: अगर आप टाटा सिएरा को फाइनेंस कराने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि यह गाड़ी आपको हर महीने कितनी EMI पर मिल जाएगी? आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 09 Feb 2026 11:17 AM (IST)
भारतीय बाजार में मौजूद टाटा सिएरा (Tata Sierra) को लोगों की ओर से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. ऐसे में अगर आप इस SUV को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि इस कार का सबसे सस्ता वेरिएंट आपको कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगा? इसके साथ ही हम भारतीय मार्केट में मौजूद इस गाड़ी के राइवल्स के बारे में भी जानेंगे. 

Tata Sierra के बेस मॉडल का फाइनेंस प्लान 

टाटा सिएरा के बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 18.49 लाख रुपये तक जाती है. अगर आप दिल्ली में Tata Sierra Smart Plus 1.5 पेट्रोल बेस मॉडल खरीदते हैं, तो इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 13.44 लाख रुपये पड़ती है. इस कीमत में RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्जेस शामिल होते हैं. अलग-अलग शहरों में यह कीमत थोड़ी बदल सकती है.

हर महीने कितनी EMI भरनी होगी? 

अगर आप Tata Sierra का बेस मॉडल फाइनेंस कराते हैं, तो कम से कम 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देनी होगी. डाउन पेमेंट देने के बाद आपका लोन अमाउंट करीब 13.29 लाख रुपये रहेगा. अगर आपको 9.8 फीसदी ब्याज पर 5 साल (60 महीने) का लोन मिलता है, तो हर महीने आपकी EMI लगभग 25,997 रुपये बनेगी. इस EMI में थोड़ा ऊपर–नीचे आपके बैंक, ब्याज दर और प्रोसेसिंग चार्ज के अनुसार हो सकता है.

Tata Sierra का पावरट्रेन और माइलेज

टाटा सिएरा 2025 में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 105 bhp पावर और 145 Nm टॉर्क बनाता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. यह इंजन शहर में भी बहुत स्मूथ चलता है और हाईवे पर भी आरामदायक राइड देता है. गाड़ी का ड्राइविंग पोस्चर ऊंचा है, जिससे असली SUV जैसा फील मिलता है.

किन गाड़ियों को देती है टक्कर? 

टाटा सिएरा के माइलेज की बात करें तो यह 18.2 kmpl तक है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है. इसके अलावा इस SUV में टर्बो-पेट्रोल और टर्बो-डीजल इंजन का भी विकल्प मिलता है. भारतीय बाजार में Tata Sierra कई गाड़ियों को टक्कर देती है. इनमें Hyundai Creta, Kia Seltos और Renault Duster का नाम शामिल है.

Published at : 09 Feb 2026 11:17 AM (IST)
Tata Sierra Tata Sierra EMI Plan Tata Sierra On Finance Plan
