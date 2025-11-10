हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोSUV लवर्स के लिए खुशखबरी! नवंबर में आ रहीं हैं ये दो मिड-साइज एसयूवी, जानिए डिटेल्स

SUV लवर्स के लिए खुशखबरी! नवंबर में आ रहीं हैं ये दो मिड-साइज एसयूवी, जानिए डिटेल्स

Upcoming Mid Size SUVs: नवंबर 2025 में भारत में दो नई मिड-साइज SUVs -Tata Sierra और Mahindra XEV 9S लॉन्च होने जा रही है. आइए जानें इनकी लॉन्च डेट, फीचर्स, इंजन डिटेल्स और किससे मुकाबला होने वाला है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 10 Nov 2025 10:51 AM (IST)
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में नवंबर 2025 में दो मिड-साइज SUVs की लॉन्चिंग तय हो चुकी है. खास बात यह है कि जहां एक SUV पुराने इंजन (ICE) के साथ आएगी, वहीं दूसरी एक फुली इलेक्ट्रिक 7-सीटर SUV होगी. ये दोनों मॉडल्स Tata Motors और Mahindra के होंगे, जो SUV सेगमेंट में पहले से ही अपनी मजबूत पकड़ बना चुके हैं.

Tata Sierra 2025 

90 के दशक की आइकॉनिक SUV Tata Sierra अब एक बिल्कुल नए अवतार में वापसी करने जा रही है. यह SUV भारतीय कार इतिहास की उन कुछ कारों में से एक है, जो अपनी पहचान और डिजाइन के कारण आज भी लोगों की यादों में बसी है. टाटा अब उसी विरासत को मॉडर्न डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ फिर से पेश कर रही है.

  • नई सिएरा को कंपनी के अपडेटेड डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार किया गया है. इसमें कनेक्टेड LED टेललाइट्स, फ्लश डोर हैंडल्स, और पैनोरमिक ग्लास रूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स शामिल होंगे. इंटीरियर की बात करें तो इसमें ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, लेवल-2 ADAS, और एम्बिएंट लाइटिंग जैसी टेक्नोलॉजीें मिलने की उम्मीद है. यह SUV एक 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, जबकि इसका इलेक्ट्रिक वर्जन 2026 में पेश किया जाएगा.
  • Tata Sierra का मुकाबला भारतीय बाजार की पॉपुलर SUVs जैसे Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, और Tata Harrier से होगा. इसके क्लासिक डिजाइन और मॉडर्न फीचर पैकेज को देखते हुए, यह SUV उन ग्राहकों के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन बनेगी जो परफॉर्मेंस के साथ एक अलग पहचान चाहते हैं.

Mahindra XEV 9S

  • Mahindra XEV 9S कंपनी की नई इलेक्ट्रिक SUV होगी, जो महिंद्रा के INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. ये SUV भारत में पहली बार एक फुल-साइज, सात-सीटर इलेक्ट्रिक मॉडल के रूप में पेश की जाएगी. इसका डिजाइन और फीचर पैकेज इसे बाजार की सबसे एडवांस EVs में शामिल करता है.
  • महिंद्रा ने इस SUV में ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड, पैनोरामिक स्काईरूफ, और 16-स्पीकर Harman Kardon सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स देने की तैयारी की है. साथ ही, इसमें लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, और मसाजिंग फ्रंट सीट्स जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी. Mahindra XEV 9S का मुकाबला सीधे Tata Harrier EV, MG Windsor EV, और Hyundai Creta Electric जैसी SUVs से होगा. 

Nexon को टक्कर देने वाले जबरदस्त फीचर्स के साथ आई Hyundai Venue 2025, कीमत 7.90 लाख से शुरू

Published at : 10 Nov 2025 10:51 AM (IST)
Tata Sierra November SUV Launch 2025 Mahindra XEV 9S Electric SUV New EV SUV Launch
