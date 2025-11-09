Nexon को टक्कर देने वाले जबरदस्त फीचर्स के साथ आई Hyundai Venue 2025, कीमत 7.90 लाख से शुरू

भारत के सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में एक बार फिर जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है. Hyundai ने Venue 2025 का नया जनरेशन मॉडल पेश किया है, जो पहले से ज्यादा स्मार्ट, स्टाइलिश और टेक-लोडेड है. लंबे समय से Tata Nexon इस सेगमेंट की मजबूत दावेदार रही है, लेकिन नई Hyundai Venue अब उसे कड़ी टक्कर दे रही है. Hyundai ने इस बार Venue में ऐसे 6 फीचर्स जोड़े हैं जो Tata Nexon में उपलब्ध नहीं हैं और यही कारण है कि Venue अब सेगमेंट की सबसे एडवांस SUV बन गई है.

टेक्नोलॉजी में बढ़त

2025 Hyundai Venue की सबसे खास बात इसका 12.3 इंच का कर्व्ड डिस्प्ले सेटअप है, जो इंफोटेनमेंट और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दोनों का काम करता है. इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी दी गई है और ओवर-द-एयर अपडेट की सुविधा भी मौजूद है. यह हाई-रिजॉल्यूशन स्क्रीन कार के इंटीरियर को फ्यूचरिस्टिक बनाती है. जबकि Tata Nexon में 10.25 इंच की स्क्रीन दी गई है, जो आकार और इंटरफेस दोनों में Venue से छोटी है.

कंफर्ट में सुधार

Hyundai Venue 2025 में 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट दी गई है, जिससे लंबी जर्नी और भी आरामदायक हो जाती हैं. यह फीचर सिर्फ एक बटन से सीट एडजस्ट करने की सुविधा देता है. Nexon में फिलहाल मैनुअल हाइट-एडजस्टेबल सीट्स हैं, जो Venue के मुकाबले कम प्रीमियम फील देती हैं.

इंटीरियर में लग्जरी टच

Venue 2025 के इंटीरियर में अब एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम जोड़ा गया है, जो केबिन को शानदार और आधुनिक लुक देता है. मून व्हाइट लाइटिंग डैशबोर्ड से शुरू होकर सेंटर कंसोल तक फैली है. Tata Nexon में यह फीचर नहीं दिया गया है, जिससे Venue केबिन एक्सपीरियंस में आगे निकल जाती है.

ड्राइविंग कंट्रोल

Venue 2025 में Sand, Mud और Snow मोड्स जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑप्शन दिए गए हैं, जो कई सड़कों पर बेहतर ग्रिप और कंट्रोल देते हैं. Nexon में ऐसे ट्रैक्शन मोड्स की कमी है, जिससे Venue की ड्राइविंग डायनेमिक्स ज्यादा भरोसेमंद लगती है.

सेफ्टी में नया मानक

Venue 2025 में अब ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं. इसके अलावा, इसमें लेवल-2 ADAS पैकेज शामिल है जिसमें लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. Tata Nexon में केवल लेवल-1 ADAS दिया गया है, जिससे Venue स्पष्ट रूप से आगे है.

कीमत और वैल्यू

Hyundai Venue 2025 की शुरुआती कीमत .7.90 लाख और टॉप वेरिएंट की .15.51 लाख है. वहीं, Tata Nexon .7.32 लाख से शुरू होकर .14.05 लाख तक जाती है. हालांकि Venue थोड़ी महंगी है, लेकिन इसके एडवांस फीचर्स और टेक्नोलॉजी इसकी कीमत को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं.

