हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोNexon को टक्कर देने वाले जबरदस्त फीचर्स के साथ आई Hyundai Venue 2025, कीमत 7.90 लाख से शुरू

Nexon को टक्कर देने वाले जबरदस्त फीचर्स के साथ आई Hyundai Venue 2025, कीमत 7.90 लाख से शुरू

2025 Hyundai Venue में आए 6 ऐसे हाईटेक फीचर्स जो Tata Nexon में नहीं मिलते. आइए विस्तार से जानते हैं कि कौन से हैं ये फीचर्स और दोनों कारों की कीमत में कितना अंतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Nov 2025 04:52 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में एक बार फिर जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है. Hyundai ने Venue 2025 का नया जनरेशन मॉडल पेश किया है, जो पहले से ज्यादा स्मार्ट, स्टाइलिश और टेक-लोडेड है. लंबे समय से Tata Nexon इस सेगमेंट की मजबूत दावेदार रही है, लेकिन नई Hyundai Venue अब उसे कड़ी टक्कर दे रही है. Hyundai ने इस बार Venue में ऐसे 6 फीचर्स जोड़े हैं जो Tata Nexon में उपलब्ध नहीं हैं और यही कारण है कि Venue अब सेगमेंट की सबसे एडवांस SUV बन गई है.

टेक्नोलॉजी में बढ़त

  • 2025 Hyundai Venue की सबसे खास बात इसका 12.3 इंच का कर्व्ड डिस्प्ले सेटअप है, जो इंफोटेनमेंट और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दोनों का काम करता है. इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी दी गई है और ओवर-द-एयर अपडेट की सुविधा भी मौजूद है. यह हाई-रिजॉल्यूशन स्क्रीन कार के इंटीरियर को फ्यूचरिस्टिक बनाती है. जबकि Tata Nexon में 10.25 इंच की स्क्रीन दी गई है, जो आकार और इंटरफेस दोनों में Venue से छोटी है.

कंफर्ट में सुधार

  • Hyundai Venue 2025 में 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट दी गई है, जिससे लंबी जर्नी और भी आरामदायक हो जाती हैं. यह फीचर सिर्फ एक बटन से सीट एडजस्ट करने की सुविधा देता है. Nexon में फिलहाल मैनुअल हाइट-एडजस्टेबल सीट्स हैं, जो Venue के मुकाबले कम प्रीमियम फील देती हैं.

इंटीरियर में लग्जरी टच

  • Venue 2025 के इंटीरियर में अब एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम जोड़ा गया है, जो केबिन को शानदार और आधुनिक लुक देता है. मून व्हाइट लाइटिंग डैशबोर्ड से शुरू होकर सेंटर कंसोल तक फैली है. Tata Nexon में यह फीचर नहीं दिया गया है, जिससे Venue केबिन एक्सपीरियंस में आगे निकल जाती है.

ड्राइविंग कंट्रोल

  • Venue 2025 में Sand, Mud और Snow मोड्स जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑप्शन दिए गए हैं, जो कई सड़कों पर बेहतर ग्रिप और कंट्रोल देते हैं. Nexon में ऐसे ट्रैक्शन मोड्स की कमी है, जिससे Venue की ड्राइविंग डायनेमिक्स ज्यादा भरोसेमंद लगती है.

सेफ्टी में नया मानक

  • Venue 2025 में अब ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं. इसके अलावा, इसमें लेवल-2 ADAS पैकेज शामिल है जिसमें लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. Tata Nexon में केवल लेवल-1 ADAS दिया गया है, जिससे Venue स्पष्ट रूप से आगे है.

कीमत और वैल्यू

  • Hyundai Venue 2025 की शुरुआती कीमत .7.90 लाख और टॉप वेरिएंट की .15.51 लाख है. वहीं, Tata Nexon .7.32 लाख से शुरू होकर .14.05 लाख तक जाती है. हालांकि Venue थोड़ी महंगी है, लेकिन इसके एडवांस फीचर्स और टेक्नोलॉजी इसकी कीमत को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं.

ये भी पढ़ें: लॉन्चिंग से पहले Tata Sierra की झलक आई सामने, कीमत से फीचर्स तक पहले ही जानें सब

Published at : 09 Nov 2025 04:52 PM (IST)
Tags :
Hyundai Venue Hyundai Venue 2025 Vs Tata Nexon 2025 Venue Level 2 ADAS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग से लेकर स्टार कास्ट तक का हुआ खुलासा
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग-स्टार कास्ट का हुआ खुलासा
विश्व
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: 'बिहार चुनाव में PAK की एंट्री'- BJP नेता Ramesh Bidhuri का Rahul पर आरोप
Delhi की हवा हुई और जहरीली, AQI स्तर समान्य से कई गुना ज्यादा हुआ खतरनाक । Delhi Air Pollution
Bihar Election : पहले चरण के बाद कौन आगे कौन पीछे, ये आंकड़े जानकर इस गठबंधन को लगेगा बड़ा झटका
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी S4 | अभिनय कौशल | चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ
घुसपैठ से लेकर Seemanchal में मुसलमानों को गाली तक Imran Pratapgarhi ने जमकर साधा निशाना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग से लेकर स्टार कास्ट तक का हुआ खुलासा
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग-स्टार कास्ट का हुआ खुलासा
विश्व
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
क्रिकेट
Fastest Fifty: टूट गया युवराज सिंह का रिकॉर्ड! इस भारतीय बल्लेबाज ने 11 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास
टूट गया युवराज सिंह का रिकॉर्ड! इस भारतीय बल्लेबाज ने 11 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास
हेल्थ
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
यूटिलिटी
बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच लेना है एयर प्यूरीफायर? खरीदते समय इन टिप्स का रखें ध्यान
बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच लेना है एयर प्यूरीफायर? खरीदते समय इन टिप्स का रखें ध्यान
ऑटो
दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: इन EV मालिकों को मिलेगी सब्सिडी, जानें कैसे करें आवेदन?
दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: इन EV मालिकों को मिलेगी सब्सिडी, जानें कैसे करें आवेदन?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget