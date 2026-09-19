तीन स्क्रीन के साथ आएगी 600 KM रेंज वाली नई Safari EV, जानें खासियत

टाटा मोटर्स की पॉपुलर 7-सीटर SUV Safari अब इलेक्ट्रिक अवतार में आने की तैयारी में है. Tata Safari EV को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके डिजाइन और फीचर्स से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं. सबसे खास बात यह है कि टेस्टिंग मॉडल के केबिन में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिखाई दिया है.

इस SUV में बड़ी बैटरी, 600 किलोमीटर के आसपास रेंज और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है. हालांकि, कंपनी ने अभी Safari EV की आधिकारिक लॉन्च डेट और कीमत की पुष्टि नहीं की है.

क्या होगा गाड़ी में खास?

नई Safari EV के टेस्टिंग मॉडल की तस्वीरों में इसका ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड नजर आया है. इसमें ड्राइवर के लिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में इंफोटेनमेंट स्क्रीन और पैसेंजर के लिए अलग डिस्प्ले दिखाई दे रही है. यानी फ्रंट सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए भी अलग स्क्रीन दी जा सकती है. टाटा ने इस तरह का ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप अपनी Sierra में भी पेश किया है और अब यही तकनीक Safari EV में भी देखने को मिल सकती है

Safari EV में मौजूदा Safari जैसा ही बड़ा और SUV वाला डिजाइन बरकरार रहने की उम्मीद है. टेस्टिंग मॉडल में सीधा रियर प्रोफाइल, रूफ रेल्स और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर जैसी चीजें देखने को मिली हैं. यह एक 3-रो यानी 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV होगी. बाजार में इसका मुकाबला बड़े इलेक्ट्रिक SUV मॉडल्स से होने की उम्मीद है.

केबिन की बात करें तो इसमें Tata Harrier EV से जुड़े कई फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें डैशकैम के साथ डिजिटल IRVM यानी अंदर का डिजिटल रियर-व्यू मिरर, 540-डिग्री कैमरा सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और JBL ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा Level-2 ADAS और ऑटो पार्क असिस्ट जैसी सुविधाएं भी मिलने की उम्मीद है.

मिल सकता है यह फीचर

Safari EV में V2L यानी Vehicle-to-Load जैसी सुविधा भी मिलने की उम्मीद है. इसकी मदद से कार की बैटरी से बाहरी इलेक्ट्रिक डिवाइस को पावर दी जा सकती है. इसके अलावा Vehicle-to-Vehicle पावर शेयरिंग की सुविधा भी मिल सकती है.

बैटरी पैक की बात करें तो Safari EV को Tata के Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल Harrier EV में भी किया गया है. इसी आधार पर Safari EV में 65 kWh और 75 kWh के बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है. इसके साथ रियर-व्हील ड्राइव और डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव यानी QWD जैसे विकल्प भी मिल सकते हैं.

Harrier EV के आंकड़ों को देखें तो 65 kWh बैटरी वाले मॉडल की सर्टिफाइड रेंज 538 किलोमीटर है. वहीं 75 kWh बैटरी वाले RWD वर्जन की रेंज 627 किलोमीटर और QWD वर्जन की रेंज 622 किलोमीटर बताई गई है. Safari EV का वजन और 7-सीटर बॉडी अलग होने के कारण इसकी रेंज इन आंकड़ों से कुछ अलग हो सकती है. फिलहाल करीब 600 किलोमीटर या उससे ज्यादा की रेंज की उम्मीद की जा रही है.

फास्ट चार्जिंग की सुविधा

चार्जिंग के मामले में भी Safari EV में Harrier EV जैसी तकनीक मिलने की उम्मीद है. Harrier EV के 75 kWh बैटरी पैक को 120 kW DC फास्ट चार्जर से 20 से 80 प्रतिशत तक करीब 25 मिनट में चार्ज करने का दावा किया गया है. अगर Safari EV में भी इसी तरह का सेटअप दिया जाता है, तो लंबी दूरी के सफर में चार्जिंग के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा. हालांकि, Safari EV के लिए वास्तविक चार्जिंग आंकड़े लॉन्च के समय ही स्पष्ट होंगे.

Tata Harrier EV की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत करीब 21.79 लाख रुपये से 30.54 लाख रुपये के बीच है. Safari EV में

सीटिंग रो, बड़ा केबिन और कुछ प्रीमियम फीचर्स मिलने की वजह से इसकी कीमत Harrier EV से ज्यादा रखी जा सकती है. हालांकि, Tata Motors ने अभी Safari EV की आधिकारिक कीमत की घोषणा नहीं की है.

Tata Safari EV के टेस्टिंग मॉडल से संकेत मिलता है कि कंपनी इसे एक प्रीमियम 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर तैयार कर रही है. ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड, बड़ी बैटरी, करीब 600 किलोमीटर की रेंज, Level-2 ADAS, 540-डिग्री कैमरा और ऑटो पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स इसे टेक्नोलॉजी से भरपूर SUV बना सकते हैं.

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