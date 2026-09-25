गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह

ममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह

तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक और ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले अजीत मैती के खिलाफ एक्शन हुआ है. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 25 Sep 2026 12:22 PM (IST)
Preferred Sources

तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें रुकती नजर नहीं आ रही हैं. पार्टी के पूर्व विधायक अजीत मैती को पिंगला पुलिस ने उनके खड़गपुर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने शुक्रवार (25 सितंबर) की सुबह एक्शन लिया और इसके बाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया. अजीत मैत्री को पूर्व बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी भी माना जात रहा है. एबीपी बांग्ला के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी धोखाधड़ी के मामले में हुई है.

अजीत मैती को गिरफ्तारी के बाद डेबरा पुलिस स्टेशन ले जाया गया है. उन पर धोखाधड़ी का आरोप है. इसी वजह से गिरफ्तारी की गई है. मैती विधायक के साथ-साथ पश्चिम मेदिनीपुर में टीएमसी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं. पुलिस सूत्रों का आरोप है कि मैती ने पार्टी में पद दिलाने के बहाने गोबिंदा दास नाम के एक तृणमूल कार्यकर्ता से बड़ी रकम ली थी. उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन की तारीख का ऐलान, दीपके बोले- 'कल तक...'
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन की तारीख का ऐलान, दीपके बोले- 'इस्तीफा दें'
इंडिया
VIP वोटर पर ECI का नियम क्या है? BLO एप के मार्क VIP फीचर से समझें पूरा मामला
VIP वोटर पर ECI का नियम क्या है? BLO एप के मार्क VIP फीचर से समझें पूरा मामला
इंडिया
एशियन गेम्स में दूसरा गोल्ड, सिल्वर भी मिला, खुश हो गए पीएम मोदी, कहा- 'Proud Moment'
एशियन गेम्स में दूसरा गोल्ड, सिल्वर भी मिला, खुश हो गए पीएम मोदी, कहा- 'Proud Moment'
इंडिया
सिक्किम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, तबाही की चपेट में आया गांव
सिक्किम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, तबाही की चपेट में आया गांव!

टीएमसी के दो सदस्यों की हुई थी गिरफ्तारी

गौरतलब है कि हाल ही में टीएमसी के दो और सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था. दक्षिण-पूर्व कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यालय पर नियंत्रण को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प के बाद बुधवार को पार्टी के ममता बनर्जी नीत गुट के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था. झड़प के बाद तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसके कई कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई. हालांकि, भाजपा ने इन आरोपों को झूठा करार दिया.

बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस आपसी विवाद की वजह से बिखर चुकी है. इसके बाद चुनाव आयोग ने टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दीं. निर्वाचन आयोग ने उसका चुनाव चिन्ह और नाम फ्रीज कर दिया. इसके बाद पार्टी को नया नाम और चुनाव चिन्ह दिया गया. बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर में उपचुनाव होने वाले हैं.

यह भी पढ़ें : CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन की तारीख का ऐलान, दीपके बोले- 'कल तक...'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
TMC West Bengal INDIA MAMATA BANERJEE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन की तारीख का ऐलान, दीपके बोले- 'कल तक...'
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन की तारीख का ऐलान, दीपके बोले- 'इस्तीफा दें'
इंडिया
VIP वोटर पर ECI का नियम क्या है? BLO एप के मार्क VIP फीचर से समझें पूरा मामला
VIP वोटर पर ECI का नियम क्या है? BLO एप के मार्क VIP फीचर से समझें पूरा मामला
इंडिया
एशियन गेम्स में दूसरा गोल्ड, सिल्वर भी मिला, खुश हो गए पीएम मोदी, कहा- 'Proud Moment'
एशियन गेम्स में दूसरा गोल्ड, सिल्वर भी मिला, खुश हो गए पीएम मोदी, कहा- 'Proud Moment'
इंडिया
सिक्किम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, तबाही की चपेट में आया गांव
सिक्किम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, तबाही की चपेट में आया गांव!
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह
ममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलश रायबरेली गए, हम भी कन्नौज-इटावा जाएंगे- सपा पर कांग्रेस आगबबूला!
अखिलश रायबरेली गए, हम भी कन्नौज-इटावा जाएंगे- सपा पर कांग्रेस आगबबूला!
इंडिया
VIP वोटर पर ECI का नियम क्या है? BLO एप के मार्क VIP फीचर से समझें पूरा मामला
VIP वोटर पर ECI का नियम क्या है? BLO एप के मार्क VIP फीचर से समझें पूरा मामला
क्रिकेट
कोच डैरेन सैमी का बड़ा दावा, कहा- वेस्टइंडीज 24 साल से भारत में नहीं जीता, लेकिन...
कोच डैरेन सैमी का बड़ा दावा, कहा- वेस्टइंडीज 24 साल से भारत में नहीं जीता, लेकिन...
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
पंजाब
पंजाब:अमृतपाल सिंह के फैसले बढ़ा रहे AAP, SAD की मुश्किलें? कांग्रेस-BJP भी परेशान!
पंजाब:अमृतपाल सिंह के फैसले बढ़ा रहे AAP, SAD की मुश्किलें? कांग्रेस-BJP भी परेशान!
विश्व
न मिसाइल दागेगा, न ड्रोन, आसमानी 'आफत' बरसाएगा अमेरिका, HELIOS तैनात
न मिसाइल दागेगा, न ड्रोन, आसमानी 'आफत' बरसाएगा अमेरिका, HELIOS तैनात
शिक्षा
यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का ई-सर्टिफिकेट जारी, ऐसे करें डाउनलोड
यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का ई-सर्टिफिकेट जारी, ऐसे करें डाउनलोड
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget