थार के बाद अब नए अवतार में आई ये SUV, दमदार लुक के साथ नए फीचर्स

महिंद्रा थार भारत की उन एसयूवी में शामिल है, जिसे खासतौर पर ऑफ-रोड ड्राइविंग और दमदार डिजाइन के लिए पसंद किया जाता है. अब कंपनी ने अपनी 3-डोर थार को नए अपडेट के साथ पेश किया है. इस नए मॉडल को Thar OG नाम दिया गया है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.32 लाख रुपये रखी गई है. नई थार में डिजाइन को पहले से ज्यादा आधुनिक बनाया गया है. साथ ही इसमें कुछ नए फीचर्स और सुरक्षा से जुड़े अपडेट भी किए गए हैं.

थार OG के लुक में क्या बदला ?

नई Thar OG के एक्सटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं. खासतौर पर इसका फ्रंट हिस्सा पहले के मुकाबले अलग दिखाई देता है. इसमें Thar Roxx से प्रेरित LED प्रोजेक्टर हेडलैंप दिए गए हैं. नई ग्रिल पर Thar की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है. कंपनी ने फॉग लैंप की पोजिशन में भी बदलाव किया है और इन्हें ऊपर की तरफ रखा गया है. फॉग लैंप में LED लाइटिंग दी गई है एसयूवी के फ्रंट बंपर को भी नया डिजाइन दिया गया है. इसके अलावा नई थार में 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो इसके लुक को और अलग बनाते हैं. पीछे की तरफ स्लिम LED टेललैंप और नया बंपर मिलता है. कुल मिलाकर नई Thar OG का डिजाइन पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा अपडेटेड नजर आता है, जबकि इसके ऑफ-रोड SUV वाले डिजाइन को बरकरार रखा गया है.

फीचर्स और सुरक्षा में भी अपडेट

नई थार OG में कंपनी ने केवल डिजाइन पर ही काम नहीं किया है. इसके सुरक्षा और ड्राइविंग से जुड़े फीचर्स में भी बदलाव किए गए हैं. एसयूवी में 6 एयरबैग दिए गए हैं, जिससे पैसेंजर सेफ्टी को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है. इसके अलावा इसमें ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. नई थार में टेरेन मोड भी दिए गए हैं. इनका इस्तेमाल अलग-अलग तरह की सड़क और ऑफ-रोड परिस्थितियों में ड्राइविंग के दौरान किया जा सकता है. थार की पहचान पहले से ही ऑफ-रोड क्षमता वाली एसयूवी के तौर पर रही है. ऐसे में कंपनी ने नए फीचर्स जोड़ने के साथ इसके इस पहलू को भी बनाए रखने की कोशिश की है.

पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प

नई Mahindra Thar OG में पेट्रोल और डीजल दोनों तरह के इंजन विकल्प मिलते हैं. कंपनी ने इस बार बड़े डीजल इंजन को रियर-व्हील ड्राइव विकल्प के साथ भी पेश किया है. इससे उन ग्राहकों के पास ज्यादा विकल्प आते हैं, जो थार को अलग-अलग तरह के इस्तेमाल के लिए खरीदना चाहते हैं. नई थार OG की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.32 लाख रुपये है. कंपनी ने इस कीमत को फिलहाल इंट्रोडक्टरी प्राइस के तौर पर रखा है. अलग-अलग वेरिएंट, इंजन और ट्रांसमिशन के हिसाब से इसकी कीमत अलग हो सकती है.नई Thar OG में किए गए बदलावों का मुख्य फोकस इसके पुराने ऑफ-रोड डिजाइन और क्षमता को बनाए रखते हुए इसे ज्यादा आधुनिक और सुरक्षित बनाना है. नए लुक, अपडेटेड फीचर्स और इंजन विकल्पों के साथ कंपनी ने 3-डोर थार को मौजूदा ग्राहकों के लिए नए अंदाज में पेश किया है.

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