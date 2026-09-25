गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोथार के बाद अब नए अवतार में आई ये SUV, दमदार लुक के साथ नए फीचर्स

थार के बाद अब नए अवतार में आई ये SUV, दमदार लुक के साथ नए फीचर्स

हर बार की ही तरह महिंद्रा ने अपनी न्यू थार लॉन्च की है, महिंद्रा ने अपनी 3-डोर थार को नए अवतार में पेश किया है. जाने नई Thar OG में और क्या क्या हैं नए फीचर्स

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 25 Sep 2026 11:04 AM (IST)
Preferred Sources

महिंद्रा थार भारत की उन एसयूवी में शामिल है, जिसे खासतौर पर ऑफ-रोड ड्राइविंग और दमदार डिजाइन के लिए पसंद किया जाता है. अब कंपनी ने अपनी 3-डोर थार को नए अपडेट के साथ पेश किया है. इस नए मॉडल को Thar OG नाम दिया गया है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.32 लाख रुपये रखी गई है. नई थार में डिजाइन को पहले से ज्यादा आधुनिक बनाया गया है. साथ ही इसमें कुछ नए फीचर्स और सुरक्षा से जुड़े अपडेट भी किए गए हैं.

थार OG के लुक में क्या बदला ?

नई Thar OG के एक्सटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं. खासतौर पर इसका फ्रंट हिस्सा पहले के मुकाबले अलग दिखाई देता है. इसमें Thar Roxx से प्रेरित LED प्रोजेक्टर हेडलैंप दिए गए हैं. नई ग्रिल पर Thar की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है. कंपनी ने फॉग लैंप की पोजिशन में भी बदलाव किया है और इन्हें ऊपर की तरफ रखा गया है. फॉग लैंप में LED लाइटिंग दी गई है एसयूवी के फ्रंट बंपर को भी नया डिजाइन दिया गया है. इसके अलावा नई थार में 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो इसके लुक को और अलग बनाते हैं. पीछे की तरफ स्लिम LED टेललैंप और नया बंपर मिलता है. कुल मिलाकर नई Thar OG का डिजाइन पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा अपडेटेड नजर आता है, जबकि इसके ऑफ-रोड SUV वाले डिजाइन को बरकरार रखा गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
FASTag चोरी हुआ, तुरंत करें ये काम, वरना लग सकता है चूना
FASTag चोरी हुआ, तुरंत करें ये काम, वरना लग सकता है चूना
ऑटो
New Baleno या फिर i20, किसे खरीदना है फायदे का सौदा?
New Baleno या फिर i20, किसे खरीदना है फायदे का सौदा?
ऑटो
पेट्रोल-डीजल से आगे बढ़ी मारुति, शुरू किया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट
पेट्रोल-डीजल से आगे बढ़ी मारुति, शुरू किया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट
ऑटो
रोज ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट स्कूटर कौन-सा? देखें माइलेज और कीमत
रोज ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट स्कूटर कौन-सा? देखें माइलेज और कीमत

फीचर्स और सुरक्षा में भी अपडेट

नई थार OG में कंपनी ने केवल डिजाइन पर ही काम नहीं किया है. इसके सुरक्षा और ड्राइविंग से जुड़े फीचर्स में भी बदलाव किए गए हैं. एसयूवी में 6 एयरबैग दिए गए हैं, जिससे पैसेंजर सेफ्टी को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है. इसके अलावा इसमें ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. नई थार में टेरेन मोड भी दिए गए हैं. इनका इस्तेमाल अलग-अलग तरह की सड़क और ऑफ-रोड परिस्थितियों में ड्राइविंग के दौरान किया जा सकता है. थार की पहचान पहले से ही ऑफ-रोड क्षमता वाली एसयूवी के तौर पर रही है. ऐसे में कंपनी ने नए फीचर्स जोड़ने के साथ इसके इस पहलू को भी बनाए रखने की कोशिश की है.

यह भी पढ़ें : नई Thar OG खरीदने के लिए कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट?

पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प

नई Mahindra Thar OG में पेट्रोल और डीजल दोनों तरह के इंजन विकल्प मिलते हैं. कंपनी ने इस बार बड़े डीजल इंजन को रियर-व्हील ड्राइव विकल्प के साथ भी पेश किया है. इससे उन ग्राहकों के पास ज्यादा विकल्प आते हैं, जो थार को अलग-अलग तरह के इस्तेमाल के लिए खरीदना चाहते हैं. नई थार OG की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.32 लाख रुपये है. कंपनी ने इस कीमत को फिलहाल इंट्रोडक्टरी प्राइस के तौर पर रखा है. अलग-अलग वेरिएंट, इंजन और ट्रांसमिशन के हिसाब से इसकी कीमत अलग हो सकती है.नई Thar OG में किए गए बदलावों का मुख्य फोकस इसके पुराने ऑफ-रोड डिजाइन और क्षमता को बनाए रखते हुए इसे ज्यादा आधुनिक और सुरक्षित बनाना है. नए लुक, अपडेटेड फीचर्स और इंजन विकल्पों के साथ कंपनी ने 3-डोर थार को मौजूदा ग्राहकों के लिए नए अंदाज में पेश किया है.

यह भी पढ़ें : लेजेंडर या फिर फॉर्च्यूनर, किस कार में ज्यादा मिलेगा फायदा?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Auto News Mahindra Thar OG
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
FASTag चोरी हुआ, तुरंत करें ये काम, वरना लग सकता है चूना
FASTag चोरी हुआ, तुरंत करें ये काम, वरना लग सकता है चूना
ऑटो
New Baleno या फिर i20, किसे खरीदना है फायदे का सौदा?
New Baleno या फिर i20, किसे खरीदना है फायदे का सौदा?
ऑटो
पेट्रोल-डीजल से आगे बढ़ी मारुति, शुरू किया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट
पेट्रोल-डीजल से आगे बढ़ी मारुति, शुरू किया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट
ऑटो
रोज ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट स्कूटर कौन-सा? देखें माइलेज और कीमत
रोज ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट स्कूटर कौन-सा? देखें माइलेज और कीमत
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न मिसाइल दागेगा, न ड्रोन, आसमानी 'आफत' बरसाएगा अमेरिका, HELIOS तैनात
न मिसाइल दागेगा, न ड्रोन, आसमानी 'आफत' बरसाएगा अमेरिका, HELIOS तैनात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलश रायबरेली गए, हम भी कन्नौज-इटावा जाएंगे- सपा पर कांग्रेस आगबबूला!
अखिलश रायबरेली गए, हम भी कन्नौज-इटावा जाएंगे- सपा पर कांग्रेस आगबबूला!
इंडिया
वैवाहिक झगड़े में पॉक्सो एक्ट पर SC का बड़ा फैसला, अब तुरंत नहीं होगी गिरफ्तारी
वैवाहिक झगड़े में पॉक्सो एक्ट पर SC का बड़ा फैसला, अब तुरंत नहीं होगी गिरफ्तारी
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के लिए तिलक वर्मा या शिवम दुबे होंगे बाहर? कैफ ने बताया प्लेइंग-11 का फॉर्मूला
वैभव सूर्यवंशी के लिए तिलक वर्मा या शिवम दुबे होंगे बाहर? कैफ ने बताया प्लेइंग-11 का फॉर्मूला
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
बिहार
बांका के वीडियो पर तेजस्वी यादव की दो टूक, 'सम्राट चौधरी अपने…'
बांका के वीडियो पर तेजस्वी यादव की दो टूक, 'सम्राट चौधरी अपने…'
इंडिया
चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 पर दिया बड़ा बयान, 'मतदाताओं की सुविधा के लिए...'
चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 पर दिया बड़ा बयान, 'मतदाताओं की सुविधा के लिए...'
Home Tips
How To Clean Ceiling Fan: लंबाई कम है तो कैसे साफ करें छत का पंखा? 2 मिनट में बनेगा काम
लंबाई कम है तो कैसे साफ करें छत का पंखा? 2 मिनट में बनेगा काम
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget