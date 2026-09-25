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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजमुई कांड: CM सम्राट की 'गलती' पर JDU का सपोर्ट! क्या बोले भगवान कुशवाहा?

जमुई कांड: CM सम्राट की 'गलती' पर JDU का सपोर्ट! क्या बोले भगवान कुशवाहा?

जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा आज (शुक्रवार) पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे. अलग-अलग जिलों से वायरल हो रहे वीडियो को उन्होंने साजिश कहा है.

Written By : शशांक कुमार, परमानंद सिंह |  Updated at : 25 Sep 2026 12:58 PM (IST)
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जमुई कांड में पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की तस्वीर को सीएम सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल से बीते गुरुवार (24 सितंबर) को बिना ब्लर के शेयर कर दिया जिसके बाद विपक्ष हमलावर है. हालांकि जेडीयू का कहना है कि ये कोई गलती नहीं है. 

आज (शुक्रवार) पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत के क्रम में जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि सीएम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सीएम सम्राट ने पॉक्सो (POCSO) एक्ट के नियमों का उल्लंघन नहीं किया. जमुई पीड़िता के परिवार संग सम्राट ने फोटो शेयर की और वायरल हो गया. इसमें कोई गलत बात नहीं, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है.

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'यादवों में लुच्चा-लफंगा ज्यादा'

दूसरी ओर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने मांझी के यादव वाले बयान का भी समर्थन किया. उन्होंने कहा कि आंकड़े देख लें जेल में जितनी कैदियों की संख्या है और यह जो गुंडागर्दी हो रही है इनमें यादव जाति के लोग ज्यादा हैं. हालांकि मैं कोई जाति विशेष पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनकी संख्या लुच्चा-लफंगा में ज्यादा है. उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी ने बिल्कुल सही कहा है.

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'...तो लंगड़ा अभियान चलेगा'

उन्होंने कहा कि जमुई, समस्तीपुर, बांका जैसी अगर घटना बार-बार होगी तो लंगड़ा अभियान चलेगा. पैर में पट्टी बांधकर चलेंगे. साजिश भी रुकेगी, इंतजार कीजिए. उन्होंने कहा कि बिहार में बच्चियों और लड़कियों को इतनी ताकत दी गई है कि उनमें किसी का भय और डर नहीं है. बेखौफ होकर लड़कियां घूम रही हैं. 

'मनचलों में सरकार-प्रशासन का डर'

भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी के पास कोई दूसरा काम नहीं है. समस्तीपुर की घटना में जो भी लोग थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है. प्रशासन चौकस है. मनचलों के मन में सरकार और प्रशासन का डर भी है.

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Published at : 25 Sep 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Bhagwan Singh Kushwaha Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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