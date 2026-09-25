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हिंदी न्यूज़ऑटोNew Baleno या फिर i20, किसे खरीदना है फायदे का सौदा?

New Baleno या फिर i20, किसे खरीदना है फायदे का सौदा?

नई Maruti Baleno और Hyundai i20 दोनों प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती हैं. कीमत, माइलेज, इंजन और फीचर्स के आधार पर दोनों में काफी अंतर देखने को मिलता है जाने किसे खरीदना है फायदे का सौदा

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 25 Sep 2026 08:45 AM (IST)
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अगर आप 6 से 10 लाख रुपये के बजट में नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो Maruti Baleno और Hyundai i20 आपके सामने आने वाले दो प्रमुख विकल्प हैं. सितंबर 2026 में नई Baleno लॉन्च हो चुकी है और इसमें नया इंजन, बेहतर सुरक्षा और कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं. वहीं Hyundai i20 पहले से ही अपने प्रीमियम डिजाइन और फीचर्स के लिए जानी जाती है. ऐसे में दोनों कारों की कीमत और खूबियों को समझना जरूरी है.

कीमत, माइलेज और इंजन में कितना अंतर है?

नई Baleno की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.099 लाख रुपये है. वहीं Hyundai i20 की शुरुआती कीमत 5.99 लाख रुपये से शुरू होती है. यानी शुरुआती कीमत के मामले में दोनों कारों के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं है. हालांकि, अलग-अलग वेरिएंट और फीचर्स के साथ कीमत बदलती रहती है. इसलिए खरीदारी से पहले अपने बजट के हिसाब से सही वेरिएंट की कीमत देखना जरूरी है.नई Baleno में 1.2 लीटर Z12E पेट्रोल इंजन दिया गया है. कंपनी के अनुसार मैनुअल वर्जन 23.80 किलोमीटर प्रति लीटर और AGS ऑटोमैटिक वर्जन 24.77 किलोमीटर प्रति लीटर तक की प्रमाणित माइलेज देता है. इसके अलावा Baleno S-CNG भी उपलब्ध है, जिसकी प्रमाणित माइलेज 33.61 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है. Hyundai i20 में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल और IVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ लिया जा सकता है. i20 N Line में अलग टर्बो इंजन और ज्यादा पावर वाला सेटअप मिलता है.

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नई Baleno में पहली बार अपने सेगमेंट में Level 2 ADAS दिया गया है. इसके अलावा वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 360 डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर और 9-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं.वहीं i20 में 10.25 इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जर, सनरूफ, कनेक्टेड कार फीचर्स, 6 एयरबैग और कुछ वेरिएंट में Bose साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. अगर आपकी प्राथमिकता माइलेज और CNG विकल्प है तो Baleno पर ध्यान दिया जा सकता है, जबकि प्रीमियम फीचर्स और ऑटोमैटिक ड्राइविंग अनुभव देखने वाले खरीदार i20 के विकल्पों को देख सकते हैं. दोनों में से चुनाव बजट, इस्तेमाल और पसंद के हिसाब से किया जाना चाहिए.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 25 Sep 2026 08:45 AM (IST)
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