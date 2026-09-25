सपा-कांग्रेस को BJP ने बताया विक्रम बेताल, अखिलेश की रथ यात्रा पर ली चुटकी

उत्तर प्रदेश में जैसे-जैसे चुनाव करीब आ रहा है उसी रफ्तार में सियासी दौरों और बयानों क्रम तेजी से बढ़ रहा है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 24 सितंबर को पीडीए रथ यात्रा लेकर रायबरेली पहुंचे. अब भारतीय जनता पार्टी इसे सपा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच फूट मान रही है.

बीजेपी नेता और प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि दोनों दलों की हालत विक्रम-बेताल जैसी हो गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा अब कांग्रेस के घर में सेंध लगाना चाहती है. दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि यूपी की जनता चौकीदारी कर रही है और सब कुछ समझ रही है. उन्होंने दावा किया कि सपा की इस सेंधमारी का सीधा फायदा बीजेपी और एनडीए गठबंधन को मिलेगा. उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस दोनों तेजी से समाप्तवाद की तरफ बढ़ रही हैं.

सिंह ने कहा, जब समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा रायबरेली पहुंची, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे सैफई से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी, दोनों को ही अपने गठबंधन की मौजूदा स्थिति के बारे में बताना चाहिए। आप चाहे कितने भी गठबंधन बना लें, आप बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने पहले ही उत्तर प्रदेश की जनता और मतदाताओं के साथ गठबंधन कर लिया है.

वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि रथ कहीं से भी निकले, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भी बेचैन हो गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव कांग्रेस के बचे-खुचे वोट बैंक में भी सेंध लगा रहे हैं. रवि किशन ने कहा कि बीजेपी का फोकस पूर्वांचल की सभी सीटें जीतने और जहां पार्टी कमजोर है, वहां ज्यादा मेहनत करने पर है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का रथ कहीं भी जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तक कि रथ पाकिस्तान तक चला जाए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी दल ने भी सपा-कांग्रेस पर निशाना साधा. जेडीयू प्रवक्ता कुंवर अजय सिंह ने भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जिस भीड़ की बात कर रहे हैं, वह भीड़ नहीं बल्कि गुंडों और माफियाओं की फौज है. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने PDA को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर रख दिया है, जिसमें न पिछड़ा है, न दलित और न ही अल्पसंख्यक. कुंवर अजय सिंह ने दावा किया कि PDA के नाम पर प्रदेश की जनता को नहीं ठगा जा सकता. उन्होंने कहा कि जेडीयू ने एमवाई समीकरण भी छीन लिया है और मुस्लिम समाज भी जेडीयू के साथ आ गया है. उन्होंने दावा किया कि महिला और युवाओं के साथ मिलकर जेडीयू यूपी में महत्वपूर्ण सीटें जीतेगी और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखते रहें.