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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCEC ज्ञानेश कुमार पर नवीन पटनायक का बड़ा बयान, 'SIR प्रक्रिया पर...'

CEC ज्ञानेश कुमार पर नवीन पटनायक का बड़ा बयान, 'SIR प्रक्रिया पर...'

बीजेडी के प्रमुख और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि अलग-अलग चुनाव आयुक्तों के बीच गहरे मतभेदों की वजह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 25 Sep 2026 12:54 PM (IST)
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चुनाव आयोग और एसआईआर प्रक्रिया पर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है. उन्होंने कहा, “अलग-अलग चुनाव आयुक्तों के बीच गहरे मतभेदों की वजह से मुख्य चुनाव आयुक्त (ज्ञानेश कुमार) को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए.''

बीजू जनता दल (बीजेडी) के प्रमुख पटनायक ने भुवनेश्वर में मीडिया से कहा, ''पूरी SIR प्रक्रिया की अच्छी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए. BJD शुरू से ही इस SIR प्रक्रिया के खिलाफ रही है. पूरी SIR प्रक्रिया की अच्छी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए. इसपर विचार किया जाना चाहिए.”

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बीजेडी ने पहले भी लगाए हैं आरोप

इससे पहले बीजेडी ने ओडिशा में SIR प्रक्रिया में कई गड़बड़ियों का आरोप लगाए थे और दावा किया था कि 25 लाख से अधिक पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे.

बता दें कि 24 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के भीतर मतदाता सूची संशोधन से जुड़े कई फैसलों और निर्देशों को लेकर मतभेद देखने को मिला. इन फैसलों में नाम हटाना और जोड़ना, नए मतदाताओं के लिए फॉर्म में बदलाव और मतदाता डेटा तक पहुंच जैसे मुद्दे शामिल हैं.

इस खुलासे के बाद से विपक्षी पार्टियां ज्ञानेश कुमार पर आक्रामक है और इस्तीफे की मांग उठा रही है. साथ ही विपक्षी दलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट स्वत: संज्ञान ले. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी समेत अन्य पार्टियां ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की भी तैयारी में है. सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार कर रही है. 

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 25 Sep 2026 12:49 PM (IST)
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