CEC ज्ञानेश कुमार पर नवीन पटनायक का बड़ा बयान, 'SIR प्रक्रिया पर...'

चुनाव आयोग और एसआईआर प्रक्रिया पर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है. उन्होंने कहा, “अलग-अलग चुनाव आयुक्तों के बीच गहरे मतभेदों की वजह से मुख्य चुनाव आयुक्त (ज्ञानेश कुमार) को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए.''

बीजू जनता दल (बीजेडी) के प्रमुख पटनायक ने भुवनेश्वर में मीडिया से कहा, ''पूरी SIR प्रक्रिया की अच्छी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए. BJD शुरू से ही इस SIR प्रक्रिया के खिलाफ रही है. पूरी SIR प्रक्रिया की अच्छी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए. इसपर विचार किया जाना चाहिए.”

बीजेडी ने पहले भी लगाए हैं आरोप

इससे पहले बीजेडी ने ओडिशा में SIR प्रक्रिया में कई गड़बड़ियों का आरोप लगाए थे और दावा किया था कि 25 लाख से अधिक पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे.

VIDEO | Bhubaneswar: On EC-SIR row, BJD chief Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) says, “Because of the strong differences, the sharp differences between various Election Commissioners... the Chief Election Commissioner should immediately resign, and the entire SIR process should be… pic.twitter.com/kAc87nYaVJ — Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2026

बता दें कि 24 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के भीतर मतदाता सूची संशोधन से जुड़े कई फैसलों और निर्देशों को लेकर मतभेद देखने को मिला. इन फैसलों में नाम हटाना और जोड़ना, नए मतदाताओं के लिए फॉर्म में बदलाव और मतदाता डेटा तक पहुंच जैसे मुद्दे शामिल हैं.

इस खुलासे के बाद से विपक्षी पार्टियां ज्ञानेश कुमार पर आक्रामक है और इस्तीफे की मांग उठा रही है. साथ ही विपक्षी दलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट स्वत: संज्ञान ले. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी समेत अन्य पार्टियां ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की भी तैयारी में है. सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार कर रही है.