Tata Punch या Maruti S-Presso, इस महीने किस गाड़ी पर मिल रहा ज्यादा डिस्काउंट? जानें डिटेल्स

Tata Punch या Maruti S-Presso, इस महीने किस गाड़ी पर मिल रहा ज्यादा डिस्काउंट? जानें डिटेल्स

Tata Punch vs Maruti S-Presso: अगर आप इन दोनों में से किसी एक गाड़ी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो यहां हम आपको दोनों गाड़ियों के डिस्काउंट के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 10 Nov 2025 10:39 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप इन दिनों कोई नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए Tata Punch और Maruti S-Presso बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दोनों गाड़ियों पर नवंबर 2025 में डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है.

Tata Punch पर आप 40 हजार रुपये तक की बचत कर सकते हैं. वहीं दूसरी ओर देश की सबसे सस्ती कार मारुति एस-प्रेसो अब सिर्फ 3.49 लाख रुपये हो गई है. इस महीने इस गाड़ी को खरीदने पर 52 हजार 100 रुपये के फायदे अलग से मिलेंगे. इस डील में 25 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट, 15 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस या 25 हजार रुपये का स्क्रैपेज बोनस और 4,200 रुपये के दूसरे फायदे शामिल हैं.

Tata Punch पर मिल रहा कितना डिस्काउंट? 

Tata Punch के MY2024 (Model Year 2024) स्टॉक पर कंपनी कैश डिस्काउंट के रूप में 25 हजार रुपये तक का फायदा मिल रहा है. अगर आप MY2025 मॉडल खरीदते हैं तो आपको एक कॉम्बो ऑफर मिलेगा. इसमें 20 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट, 10 हजार रुपये तक एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और 10 हजार रुपये का लॉयल्टी बोनस शामिल है. यानी कुल मिलाकर 40 हजार रुपये तक की बचत मिल रही है, जो पिछले महीने की तुलना में 12 हजार रुपये ज्यादा है.

Maruti S-Presso का माइलेज

मारुति एस-प्रेसो 8 वेरिएंट्स में आती है, जिसमें बेस मॉडल STD और टॉप वेरिएंट VXI CNG शामिल हैं. इसमें 1-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 68PS पावर और 90Nm टॉर्क जेनरेट करता है. यह 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों में उपलब्ध है, जबकि CNG वर्जन सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स में आता है.

Maruti S-Presso पेट्रोल वेरिएंट में 24.12 से 25.30 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG वेरिएंट में 32.73 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक माइलेज देने का दावा करती है. मारुति एस-प्रेसो में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कीलेस एंट्री, सेमी-डिजिटल क्लस्टर, डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट, और ABS+EBD जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Nexon को टक्कर देने वाले जबरदस्त फीचर्स के साथ आई Hyundai Venue 2025, कीमत 7.90 लाख से शुरू 

Published at : 10 Nov 2025 10:39 AM (IST)
