इंतजार खत्म! नए अपडेट्स के साथ आज लॉन्च होगी Tata Punch Facelift, जानें कितनी हो सकती है कीमत

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है और इसी को देखते हुए Tata Motors आज यानी 13 जनवरी 2026 को Tata Punch Facelift को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने जा रही है. Punch पहले से ही कंपनी की एक सफल SUV रही है और अब फेसलिफ्ट वर्जन में इसे और ज्यादा आकर्षक और फीचर-लोडेड बनाया गया है. लॉन्च से पहले ही इस SUV को लेकर काफी चर्चा देखने को मिल रही है.

डिजाइन में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं?

Tata Motors ने लॉन्च से पहले Punch Facelift के डिजाइन से पर्दा उठा दिया है. नए मॉडल में पहले के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न लुक दिया गया है. इसमें नई हेडलाइट्स, LED DRLs, नया फ्रंट बंपर और रियर में अपडेटेड टेल लाइट्स दी गई हैं. इंटीरियर में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम और आरामदायक नजर आता है. कुल मिलाकर, Punch Facelift का लुक ज्यादा फ्रेश और यूथ-फ्रेंडली हो गया है.

नए फीचर्स से होगी SUV और स्मार्ट

फेसलिफ्ट वर्जन में Tata Punch को कई नए और एडवांस फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा. इसमें नया स्टीयरिंग व्हील, 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड टेल लाइट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ ABS, LED फॉग लैंप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं. ये सभी अपडेट्स Punch को सेगमेंट में और मजबूत बनाते हैं.

इंजन और वेरिएंट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Tata Punch Facelift में 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो करीब 118 बीएचपी की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा. वेरिएंट्स की बात करें तो यह SUV प्योर, प्योर+, एडवेंचर, एडवेंचर+, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड+ जैसे 6 वेरिएंट्स में आ सकती है.

कीमत और मुकाबला

मौजूदा Tata Punch की एक्स-शोरूम कीमत 5.50 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट 9.30 लाख रुपये तक जाता है. Punch Facelift की संभावित एक्स-शोरूम कीमत 6 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच हो सकती है. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Hyundai Exter, Maruti Suzuki Ignis, Renault Kiger और Nissan Magnite जैसी SUVs से होगा

