हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोइंतजार खत्म! नए अपडेट्स के साथ आज लॉन्च होगी Tata Punch Facelift, जानें कितनी हो सकती है कीमत

इंतजार खत्म! नए अपडेट्स के साथ आज लॉन्च होगी Tata Punch Facelift, जानें कितनी हो सकती है कीमत

Tata Motors आज भारत में Tata Punch Facelift को लॉन्च करने जा रही है. इस नए मॉडल में काफी बदलाव किए गए हैं, आइए जानें इसमें कौन-कौन से नए फीचर्स दिए गए हैं और इसकी संभावित कीमत क्या हो सकती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Jan 2026 09:29 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है और इसी को देखते हुए Tata Motors आज यानी 13 जनवरी 2026 को Tata Punch Facelift को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने जा रही है. Punch पहले से ही कंपनी की एक सफल SUV रही है और अब फेसलिफ्ट वर्जन में इसे और ज्यादा आकर्षक और फीचर-लोडेड बनाया गया है. लॉन्च से पहले ही इस SUV को लेकर काफी चर्चा देखने को मिल रही है.

डिजाइन में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं?

  • Tata Motors ने लॉन्च से पहले Punch Facelift के डिजाइन से पर्दा उठा दिया है. नए मॉडल में पहले के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न लुक दिया गया है. इसमें नई हेडलाइट्स, LED DRLs, नया फ्रंट बंपर और रियर में अपडेटेड टेल लाइट्स दी गई हैं. इंटीरियर में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम और आरामदायक नजर आता है. कुल मिलाकर, Punch Facelift का लुक ज्यादा फ्रेश और यूथ-फ्रेंडली हो गया है.

नए फीचर्स से होगी SUV और स्मार्ट

  • फेसलिफ्ट वर्जन में Tata Punch को कई नए और एडवांस फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा. इसमें नया स्टीयरिंग व्हील, 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड टेल लाइट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ ABS, LED फॉग लैंप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं. ये सभी अपडेट्स Punch को सेगमेंट में और मजबूत बनाते हैं.

इंजन और वेरिएंट

  • रिपोर्ट्स के मुताबिक, Tata Punch Facelift में 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो करीब 118 बीएचपी की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा. वेरिएंट्स की बात करें तो यह SUV प्योर, प्योर+, एडवेंचर, एडवेंचर+, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड+ जैसे 6 वेरिएंट्स में आ सकती है.

कीमत और मुकाबला

  • मौजूदा Tata Punch की एक्स-शोरूम कीमत 5.50 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट 9.30 लाख रुपये तक जाता है. Punch Facelift की संभावित एक्स-शोरूम कीमत 6 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच हो सकती है. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Hyundai Exter, Maruti Suzuki Ignis, Renault Kiger और Nissan Magnite जैसी SUVs से होगा

यह भी पढ़ें:-

HF Deluxe या Passion Plus, डेली अप-डाउन के लिए कौन-सी बाइक देती है ज्यादा माइलेज? 

Published at : 13 Jan 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
Tata Punch Price Compact SUV India Tata Punch Facelift Launch Tata Punch 2026 Features
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-Iran Trade: ईरान से ये चीजें खरीदता-बेचता है भारत, ट्रंप का 25 प्रतिशत टैरिफ इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाएगा?
ईरान से ये चीजें खरीदता-बेचता है भारत, ट्रंप का 25 प्रतिशत टैरिफ इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाएगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव
आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव
विश्व
US Court On Tariff: 'हम हो जाएंगे बर्बाद', ट्रंप ने आखिर ये क्यों कहा, किस बात का सता रहा है डर
'हम हो जाएंगे बर्बाद', ट्रंप ने आखिर ये क्यों कहा, किस बात का सता रहा है डर
क्रिकेट
कोई एक्ट्रेस तो कोई पॉलिटिशियन, जानिए टॉप-10 भारतीय क्रिकेटर्स की पत्नियां क्या करती हैं?
कोई एक्ट्रेस तो कोई पॉलिटिशियन, जानिए टॉप-10 भारतीय क्रिकेटर्स की पत्नियां क्या करती हैं?
Advertisement

वीडियोज

कच्ची उम्र के कातिल का 'परफेक्ट मर्डर प्लान' ! | Sansani | Crime News
MG Windsor Long Term Review | Auto Live #mg #mgwindsor #mgwindsorev
Jaipur News: पिता की छोटी सी भूल...मासूम की जान पर बन आई! देखिए रोंगटे खड़े करने वाला Video | ABP
India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained | Auto Live #matter
Janhit With Chitra Tripathi: राम, सीता पर टिप्पणी..क्या है सपा का चुनावी प्लान? | Virendra Singh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Iran Trade: ईरान से ये चीजें खरीदता-बेचता है भारत, ट्रंप का 25 प्रतिशत टैरिफ इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाएगा?
ईरान से ये चीजें खरीदता-बेचता है भारत, ट्रंप का 25 प्रतिशत टैरिफ इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाएगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव
आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव
विश्व
US Court On Tariff: 'हम हो जाएंगे बर्बाद', ट्रंप ने आखिर ये क्यों कहा, किस बात का सता रहा है डर
'हम हो जाएंगे बर्बाद', ट्रंप ने आखिर ये क्यों कहा, किस बात का सता रहा है डर
क्रिकेट
कोई एक्ट्रेस तो कोई पॉलिटिशियन, जानिए टॉप-10 भारतीय क्रिकेटर्स की पत्नियां क्या करती हैं?
कोई एक्ट्रेस तो कोई पॉलिटिशियन, जानिए टॉप-10 भारतीय क्रिकेटर्स की पत्नियां क्या करती हैं?
बॉलीवुड
Border 2: बेटे अहान शेट्टी के डिजास्टर डेब्यू पर बात करते हुए सुनील शेट्टी की आंखों से छलके आंसू, बोले- 'उसने बहुत कुछ झेला है'
बेटे अहान के डिजास्टर डेब्यू पर बात कर इमोशनल हुए सुनील शेट्टी, बोले- 'उसने बहुत कुछ झेला'
ट्रैवल
दिल्ली में डल लेक जैसा लेना है मजा? इस घाट पर मात्र 100 रुपये में मिलेगी पूरी वाइब
दिल्ली में डल लेक जैसा लेना है मजा? इस घाट पर मात्र 100 रुपये में मिलेगी पूरी वाइब
नौकरी
प्रसार भारती में MBA पास वालों के लिए निकली नौकरी, जानें कब तक भर सकते हैं फॉर्म?
प्रसार भारती में MBA पास वालों के लिए निकली नौकरी, जानें कब तक भर सकते हैं फॉर्म?
ट्रेंडिंग
ऑनलाइन इलाज पर भरोसा पड़ा भारी, युवक ने शरीर में ऐसी जगह डाली जोंक कि अस्पताल में मचा हड़कंप- यूजर्स हैरान
ऑनलाइन इलाज पर भरोसा पड़ा भारी, युवक ने शरीर में ऐसी जगह डाली जोंक कि अस्पताल में मचा हड़कंप
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget