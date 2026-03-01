17 मार्च को लॉन्च होने जा रही नई Renault Duster, 7 साल की वारंटी के साथ मिलेगा बहुत कुछ

भारतीय बाजार में नई Renault Duster 17 मार्च को लॉन्च की जाएगी. ऐसा पहली बार है कि कंपनी नई डस्टर के साथ 7 साल की वारंटी दे रही है. गाड़ी की बुकिंग 21,000 रुपये में शुरू कर दी गई है. कंपनी के मुताबिक, टर्बो पेट्रोल मॉडल की डिलीवरी अप्रैल 2026 तक शुरू हो सकती है, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल की डिलीवरी 2026 में दिवाली के आसपास मिलने की उम्मीद है.

कैसा होगा गाड़ी का डिजाइन?

डिजाइन की बात करें तो नई डस्टर का लुक पहले से ज्यादा मजबूत और आकर्षक बनाया गया है. इसमें नए डिजाइन के हेडलैंप और पीछे कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप दिए गए हैं. उभरा हुआ बोनट इसे दमदार लुक देता है. आगे बड़ा बंपर और ग्रिल पर रेनॉ का लोगो लगाया गया है. साथ ही चौड़े व्हील आर्च, रूफ रेल्स और पीछे अलग रंग का बंपर इंसर्ट इसे और स्टाइलिश बनाते हैं.

कैसा है इंटीरियर और फीचर्स?

अंदर से भी नई डस्टर काफी फीचर-लोडेड है. इसमें 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें गूगल सपोर्ट होगा. इसके अलावा वायरलेस फोन चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, पावर टेलगेट और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

ड्राइवर सीट अलग-अलग तरह से एडजस्ट की जा सकती है और आगे की सीटों में कूलिंग की सुविधा भी मिलेगी. सुरक्षा के लिए 360 डिग्री कैमरा और 17 फीचर्स वाला ADAS पैकेज दिया गया है. कंपनी के मुताबिक इसका बूट स्पेस छत तक मापने पर करीब 700 लीटर है, जिससे यह लंबी यात्रा के लिए भी अच्छा विकल्प साबित हो सकती है.

यह SUV पहले भी मिड साइज सेगमेंट में काफी पसंद की गई थी. दिसंबर 2022 में इसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि कंपनी अपने नए प्लान पर काम कर रही थी. कंपनी सीधे नया ग्लोबल मॉडल भारत में लॉन्च कर रही है.

यह भी पढ़ें:-

Tata Punch या Maruti Fronx: 6 लाख रुपये के बजट में कौन-सी SUV खरीदना बेहतर? यहां जानिए डिटेल्स