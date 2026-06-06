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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Tiago या Maruti Swift, किस गाड़ी को खरीदना है फायदे का सौदा? यहां जानिए सारी डिटेल्स

Tata Tiago या Maruti Swift, किस गाड़ी को खरीदना है फायदे का सौदा? यहां जानिए सारी डिटेल्स

Tata Tiago vs Maruti Swift: अगर आप रोजाना ऑफिस आने-जाने या लंबी दूरी तय करने के लिए कार खरीद रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि दोनों गाड़ियों में से आपके लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर रहेगा?

By : क़मरजहां | Updated at : 06 Jun 2026 11:22 AM (IST)
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अगर आप पहली बार कार खरीदने जा रहे हैं या कम बजट में एक अच्छी हैचबैक की तलाश कर रहे हैं तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट और टाटा टियागो सबसे मजबूत ऑप्शन्स में शामिल हैं. दोनों कारें लंबे समय से भारतीय ग्राहकों की पसंद रही हैं, लेकिन दोनों की खूबियां अलग-अलग हैं. यही वजह है कि कार खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी जरूरतों के हिसाब से कौन-सी कार ज्यादा सही रहेगी.

मारुति स्विफ्ट को हमेशा से शानदार माइलेज, स्मूद ड्राइविंग और कम मेंटेनेंस के लिए पसंद किया जाता है. यह कार हल्की है, इसलिए शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर चलाने में काफी आसान है. इसका इंजन भी काफी रिफाइंड है, जिससे ड्राइविंग के दौरान कम आवाज और बेहतर प्रदर्शन मिलता है. अगर आप रोजाना ऑफिस आने-जाने या लंबी दूरी तय करने के लिए कार खरीद रहे हैं तो स्विफ्ट आपको फ्यूल की बचत के मामले में काफी फायदा दे सकती है. 

Tata Tiago और Swift की सेफ्टी

दूसरी तरफ टाटा टियागो उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन मानी जाती है जो सेफ्टी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं. टाटा की कारें अपनी मजबूत बॉडी और बेहतर बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं. टियागो भी इसी वजह से काफी पॉपुलर है. अगर किसी ग्राहक की एक मजबूत और सुरक्षित कार खरीदना है तो टियागो उसे ज्यादा पसंद आ सकती है. साथ ही इसकी शुरुआती कीमत भी स्विफ्ट से कम है, जिससे कम बजट वाले ग्राहकों को राहत मिलती है.

दोनों गाड़ियों के फीचर्स 

फीचर्स के मामले में दोनों कारें आज के समय की जरूरतों को पूरा करती हैं. इनमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडो और कई मॉडर्न  सुविधाएं मिलती हैं. हालांकि टियागो कम कीमत में ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करती है, जबकि स्विफ्ट का फोकस बेहतर ड्राइविंग फील और माइलेज पर ज्यादा रहता है.

मारुति स्विफ्ट का केबिन थोड़ा ज्यादा खुला महसूस होता है और इसका बूट स्पेस भी अच्छा है. वहीं टियागो खराब सड़कों पर बेहतर स्टेबल और मजबूत फील देती है. दोनों कारें छोटे परिवारों के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन ड्राइविंग का अनुभव दोनों में थोड़ा अलग है. मारुति स्विफ्ट ज्यादा हल्की और फुर्तीली लगती है, जबकि टियागो ज्यादा मजबूत और स्थिर महसूस होती है. 

ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर आपको बेहतर माइलेज, आसान ड्राइविंग, कम मेंटेनेंस और अच्छी रीसेल वैल्यू चाहिए तो मारुति स्विफ्ट आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है. लेकिन अगर आप कम बजट में ज्यादा सेफ्टी, मजबूत बॉडी और बेहतर बिल्ड क्वालिटी चाहते हैं तो टाटा टियागो एक समझदारी भरा फैसला साबित हो सकती है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 06 Jun 2026 11:22 AM (IST)
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