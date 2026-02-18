1 लाख से कम डाउन पेमेंट पर Tata Punch खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानें पूरा हिसाब

इंडियन मार्केट में टाटा पंच को मोस्ट-सेलिंग एसयूवी के तौर पर जाना जाता है. यह कार टोटल 31 वेरिएंट्स में बाजार में हैं, जिसकी कीमत 5.59 लाख रुपये से शुरू होकर 12.54 लाख रुपये तक जाती है. टाटा की इस गाड़ी का टॉप मॉडल Accomplished Plus S CNG AMT है.

कितनी है गाड़ी के टॉप मॉडल की कीमत?

टाटा पंच के टॉप मॉडल Accomplished Plus S CNG AMT की एक्स-शोरूम कीमत 10.54 लाख रुपये है. इस गाड़ी में RTO और इंश्योरेंस की कीमत जोड़ने के बाद टाटा पंच के इस वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत बढ़ जाती है. इसकी ऑन-रोड कीमत 12.54 लाख रुपये है.

अगर आप इस गाड़ी को फुल पेमेंट न देकर फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको कितनी EMI पर यह गाड़ी मिल जाएगी?

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी गाड़ी?

टाटा पंच खरीदने के लिए आपको 80 हजार रुपये डाउन पेमेंट के तौर पर जमा करने होंगे. टाटा की ये कार खरीदने के लिए अगर आप चार साल के लिए लोन लेते हैं और बैंक इस लोन पर 9.8 फीसदी की ब्याज लगाती है तो हर महीने करीब 28,840 रुपये की EMI जमा करनी होगी. टाटा पंच खरीदने के लिए पांच साल के लिए लोन लेने पर 9.8 फीसदी की ब्याज से हर महीने 24 हजार 140 रुपये EMI के बैंक में जमा करने होंगे.

हर महीने EMI का ये रहेगा हिसाब

अगर आप ये 5-सीटर कार खरीदने के लिए छह साल के लिए लोन लेते हैं, तो 9.8 फीसदी की ब्याज से 21,031 रुपये की किस्त बैंक में जमा करनी होगी. टाटा पंच खरीदने के लिए अगर आप सात साल के लिए लोन लेते हैं तो आपको हर महीने बैंक में 18,831 रुपये जमा करने होंगे. टाटा पंच खरीदने के लिए लोन लेते वक्त सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. बैंकों की अलग-अलग पॉलिसी के मुताबिक इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.

कार लोन की अमाउंट आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करती है. अगर क्रेडिट स्कोर बेहतर होगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का लोन मिल सकता है. पंच खरीदने के लिए लिये गए लोन पर बैंक ब्याज लगाती है. इस ब्याज के मुताबिक ही आपको हर महीने एक तय अमाउंट EMI के रूप में जमा करनी होगी.

