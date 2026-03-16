1.5 लाख रुपये के बजट में ढूंढ रहे कोई शानदार बाइक? ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे परफेक्ट

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अगर आप भारतीय बाजार में मौजूद नई बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं और आपका बजट 1.50 लाख रुपये के करीब है, तो भारतीय बाजार में आपके लिए कई शानदार विकल्प मौजूद हैं. इस बजट में आपको ऐसी बाइक्स मिल जाएंगी, जो स्टाइल, परफॉर्मेंस और फीचर्स के लिहाज से काफी अच्छी मानी जाती हैं. आजकल युवाओं के बीच ऐसी बाइक्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ये न सिर्फ दमदार इंजन देती हैं बल्कि देखने में भी काफी आकर्षक हैं.

Royal Enfield Hunter 350

सबसे पहले बात Royal Enfield Hunter 350 की करते हैं. यह कंपनी की किफायती बाइक्स में से एक मानी जाती है. जो कॉलेज या ऑफिस डेली अप डाउन के लिए यूज की जा सकती हैं. यह बाइक खास तौर पर शहर में चलाने के लिए काफी सुविधाजनक है, क्योंकि भारी ट्रैफिक में भी इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. बाइक की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1.38 लाख रुपये से 1.67 लाख रुपये के बीच है.

TVS Ronin

दूसरी बाइक TVS Ronin है, जिसमें स्क्रैम्बलर, रोडस्टर और क्रूजर का मिला-जुला स्टाइल देखने को मिलता है. टीवीएस की यह बाइक वॉइस असिस्टेंस, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और अलग-अलग ABS मोड जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आती है. इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1.26 लाख रुपये से 1.60 लाख रुपये के बीच है.

Yamaha R15 V4

तीसरी बाइक स्पोर्ट्स बाइक पसंद करने वालों के लिए है, जो Yamaha R15 V4 है. यह भारत की सबसे लोकप्रिय एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक्स में से एक है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.66 लाख रुपये से 1.74 लाख रुपये के बीच है.

Yamaha MT-15

चौथी बाइक Yamaha MT‑15 है, जिसे Yamaha R15 का नेकेड वर्जन भी कहते हैं. यह बाइक हल्की होने के कारण शहर में चलाने में काफी आसान होती है और इसका स्पोर्टी लुक युवाओं को काफी पसंद आता है. इसकी कीमत करीब 1.55 लाख से 1.74 लाख रुपये के बीच रहती है.

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