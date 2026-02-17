हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
1 लाख की डाउन पेमेंट पर Tata Nexon खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानें राइवल्स

Tata Nexon on EMI: अगर आप इस गाड़ी को फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको यह गाड़ी हर महीने कितनी EMI पर मिल जाएगी. आइए गाड़ी की डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 17 Feb 2026 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप अपने परिवार के लिए एक बेहतर कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए Tata Nexon अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसे फुल पेमेंट देकर खरीदा जाए. आप इस कार को फाइनेंस भी करा सकते हैं. ऐसे में आपको हर महीने एक तय राशि EMI के तौर पर देनी होगी. आप इसके बेस वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत और लोन के जरिए इस कार को EMI पर खरीद सकते हैं. यहां हम आपको इसके बारे में डिटेल देने जा रहे हैं. 

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी कार? 

Tata Nexon के स्मार्ट पेट्रोल बेस मॉडल की कीमत 7.31 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. आरटीओ और इंश्योरेंस चार्जेस के बाद गाड़ी की ऑन-रोड कीमत 8.24 लाख रुपये हो जाती है. अगर आप इसे 1 लाख रुपये का डाउन पेमेंट देकर खरीदते हैं तो बाकी का अमाउंट आपको लोन पर मिल जाएगा. इसके लिए आपको 7.29 लाख रुपये का लोन लेना होगा.

अगर आप यह लोन 9.8 फीसदी की ब्याज दर से लेते हैं तो आपको 4 साल तक हर महीने 18,429 रुपये की EMI देनी होगी. अगर आप डाउन पेमेंट ज्यादा करते हैं तो आपको बैंक को कम ब्याज देना होगा. लोन और ब्याज दर अलग-अलग बैंक और आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है.  

तीन पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आती है Tata Nexon

टाटा नेक्सन हाईब्रिड कार नहीं है. लेकिन ये कार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों पावरट्रेन के ऑप्शन के साथ आती है. टाटा की इस कार में 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड रेवोट्रॉन इंजन लगा मिलता है. इस इंजन से 5,500 rpm पर 88.2 PS की पावर मिलती है और 1,750 से 4,000 rpm पर 170 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. टाटा नेक्सन 17 से 24 kmpl का माइलेज देती है. टाटा नेक्सन मुख्य रूप से मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट और महिंद्रा XUV3XO जैसी कारों को कड़ी टक्कर देती है. 

एक नए अवतार में मार्केट में एंट्री लेगी Mahindra Scorpio N पिकअप, इन एडवांस फीचर्स से होगी लैस 

Published at : 17 Feb 2026 01:33 PM (IST)
