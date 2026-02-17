एक नए अवतार में मार्केट में एंट्री लेगी Mahindra Scorpio N पिकअप, इन एडवांस फीचर्स से होगी लैस

महिंद्रा 2027 तक भारत में अपनी नई Scorpio N Pickup लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पिकअप ट्रक काफी पॉपुलर हैं, लेकिन भारत में यह सेगमेंट अभी छोटा है. फिलहाल केवल टोयोटा हिलक्स और इसुज़ु ही इस सेगमेंट में अपने मॉडल बेच रही हैं. हिलक्स एक प्रीमियम और हाई-एंड पिकअप है, जबकि इसुज़ु किफायती विकल्प देती है.

अब महिंद्रा इस सेगमेंट में एक लाइफस्टाइल पिकअप के रूप में एंट्री करने जा रही है. Scorpio N Pickup को पहले साउथ अफ्रीका में एक इवेंट के दौरान दिखाया गया था. हालांकि, भारत में इसका थोड़ा साधारण यानी टोन्ड-डाउन वर्जन पेश किया जा सकता है. यह मॉडल खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए होगा जो मजबूत और अलग पहचान वाली गाड़ी चाहते हैं.

दमदार डिजाइन और SUV जैसा लुक

Scorpio N Pickup का डिजाइन SUV जैसा होगा, लेकिन इसे और ज्यादा टफ और रग्ड दिखाने के लिए कुछ बदलाव किए जाएंगे. इसमें बड़े पहिए, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत बॉडी डिजाइन देखने को मिल सकता है. उम्मीद है कि इसमें 4x4 सिस्टम स्टैंडर्ड रूप में दिया जाएगा, जिससे यह ऑफ-रोडिंग के लिए भी बेहतर साबित हो सके. इसे पहले “ग्लोबल पिकअप कॉन्सेप्ट” के नाम से दिखाया गया था. हालांकि भारत में लॉन्च के समय इसका नाम अलग हो सकता है, लेकिन Scorpio ब्रांड इससे जुड़ा रहेगा. Scorpio N पहले से ही एक मजबूत और पॉपुलर ब्रांड है, जिससे इस पिकअप को बाजार में अच्छी पहचान मिल सकती है.

इंजन और संभावित कीमत

Scorpio N Pickup में केवल डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है. महिंद्रा इसे कमर्शियल वाहन की बजाय प्रीमियम लाइफस्टाइल पिकअप के रूप में पेश कर सकती है. हालांकि, कमर्शियल जरूरतों के लिए इसका बेस और नो-फ्रिल्स वर्जन भी लाया जा सकता है. यह पिकअप SUV की तरह ज्यादा वॉल्यूम-आधारित मॉडल नहीं होगी, बल्कि एक खास और यूनिक विकल्प के रूप में बाजार में आएगी. अगर महिंद्रा सही कीमत और फीचर्स के साथ इसे लॉन्च करती है, तो यह भारत के छोटे लेकिन बढ़ते लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट में एक दिलचस्प और मजबूत चॉइस बन सकती है.

