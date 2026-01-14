भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EVs की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता के कारण लोग अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. इसी बदलते ट्रेंड को देखते हुए देश की बड़ी कार कंपनियां अपने नए इलेक्ट्रिक मॉडल बाजार में उतारने की तैयारी कर चुकी हैं. आने वाले समय में मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में मुकाबला और भी तेज होने वाला है. खास तौर पर टोयोटा, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स तीन नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने जा रही हैं, जो सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा EV को टक्कर देंगी.

टोयोटा अर्बन क्रूजर (Toyota Urban Cruiser EV)

टोयोटा अर्बन क्रूजर EV को सबसे पहले भारतीय बाजार में उतारा जाएगा और इसकी कीमत का खुलासा 19 जनवरी 2026 को किया जाएगा. यह SUV काफी हद तक मारुति की e Vitara पर बेस्ड होगी. इसमें 49kWh और 61kWh के दो बैटरी विकल्प मिलने की उम्मीद है, जो एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकते हैं. डिजाइन की बात करें तो इसके फ्रंट में टोयोटा का लोगो और आकर्षक LED हेडलाइट्स दी जाएंगी, जो इसे प्रीमियम लुक देंगी.

मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV (Maruti e Vitara)

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक SUV e Vitara जनवरी के आखिर तक लॉन्च हो सकती है. यह कार तीन वेरिएंट्स में आएगी, जिनमें 49kWh और 61kWh बैटरी के विकल्प शामिल होंगे. इसकी रेंज 344 किलोमीटर से 428 किलोमीटर तक हो सकती है. फीचर्स के मामले में यह SUV काफी एडवांस होगी, जिसमें लेवल-2 ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और 7 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे.

टाटा सिएरा (Tata Sierra EV)

टाटा सिएरा EV को नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है और इसमें 65kWh या 75kWh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है. इसकी संभावित रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा होगी. इस SUV में V2V और V2L जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, 5G कनेक्टिविटी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. इसकी लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन यह अगले कुछ महीनों में शोरूम तक पहुंच सकती है.

