भारतीय बाजार में टाटा मोटर्स पहले से ही अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है और अब कंपनी अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV टाटा सिएरा EV को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने साफ किया है कि यह कार वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में शोरूम तक पहुंच सकती है. यानी उम्मीद है कि ये SUV अप्रैल से जून 2026 के बीच लॉन्च हो जाएगी. इस कार को कई बार टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है, जिससे लोगों में क्रेज बढ़ गया है.

टाटा सिएरा EV को कंपनी के नए Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा. यह प्लेटफॉर्म खास तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बनाया गया है और इसमें अलग-अलग बैटरी और ड्राइव सिस्टम का सपोर्ट मिलता है. माना जा रहा है कि ये SUV टाटा हैरियर EV के साथ कई पार्ट्स शेयर करेगी, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और भरोसेमंद बनेगी. ये कार टाटा कर्व EV से ऊपर और हैरियर EV से थोड़ी नीचे की कैटेगरी में आएगी, जिससे यह एक प्रीमियम मिडसाइज SUV के रूप में सामने आएगी.

बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

टाटा सिएरा EV में कंपनी दो तरह की बैटरी दे सकती है. एक बैटरी करीब 55kWh की हो सकती है, जो टाटा कर्व EV में भी इस्तेमाल की जाती है. दूसरी बड़ी बैटरी 65kWh की हो सकती है, जो हैरियर EV से ली जाएगी. बड़ी बैटरी के साथ यह कार 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है, जो लंबी दूरी के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. इस SUV में फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो सकेगी. इसके अलावा इसमें V2L (व्हीकल टू लोड) जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं, जिससे आप कार की बैटरी से दूसरे डिवाइस भी चला सकते हैं. यह SUV सिंगल मोटर और डुअल मोटर दोनों ऑप्शन में आ सकती है, जिसमें डुअल मोटर वाला मॉडल ऑल-व्हील ड्राइव के साथ आएगा.

डिजाइन और फीचर्स

टाटा सिएरा EV का डिजाइन काफी खास होने वाला है, जिसमें पुराने सिएरा मॉडल की झलक और नए जमाने का स्टाइल दोनों देखने को मिलेंगे. इसमें बंद ग्रिल, पतली एलईडी लाइट, स्प्लिट हेडलैंप और पीछे कनेक्टेड लाइट बार जैसे डिजाइन एलिमेंट मिल सकते हैं. इसके साथ ही फ्लश डोर हैंडल और बड़े अलॉय व्हील इसे और अट्रैक्टिव बनाएंगे. कार के अंदर तीन स्क्रीन का सेटअप देखने को मिल सकता है, जिसमें ड्राइवर डिस्प्ले, बड़ा टचस्क्रीन और एक अलग स्क्रीन शामिल होगी. इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, एम्बिएंट लाइट और ADAS जैसे एडवांस फीचर्स भी मिल सकते हैं. इसकी शुरुआती कीमत करीब 18 लाख रुपये हो सकती है.