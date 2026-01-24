5.59 लाख रुपये में लॉन्च हुई Tata XPRES, डुअल CNG सिलेंडर के साथ मिलेगा बेहतर बूट स्पेस

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) ने भारत में अपनी नई फ्लीट सेडान Tata XPRES को पेट्रोल और CNG वेरिएंट में लॉन्च कर दिया है. इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पेट्रोल वेरिएंट के लिए 5.59 लाख और CNG वेरिएंट के लिए 6.59 लाख रखी गई है. XPRES को खासतौर पर प्रोफेशनल फ्लीट ऑपरेटर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, ताकि टैक्सी और कमर्शियल यूज में बेहतर कमाई और कम खर्च संभव हो सके. इसकी बुकिंग अब सभी ऑथराइज्ड फ्लीट डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है.

पेट्रोल और CNG इंजन

Tata XPRES में कंपनी का 1.2-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. पेट्रोल और CNG दोनों वेरिएंट्स को लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल के लिए इंजीनियर किया गया है. टाटा का फोकस इस कार में बेहतर माइलेज, टिकाऊपन और कम मेंटेनेंस पर रखा गया है, जो फ्लीट ग्राहकों के लिए सबसे जरूरी फैक्टर होते हैं.

70 लीटर डुअल CNG सिलेंडर

XPRES CNG की सबसे बड़ी खासियत इसका 70 लीटर (वॉटर कैपेसिटी) ट्विन-सिलेंडर CNG टैंक है. यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला CNG सेटअप है. बड़े CNG टैंक की वजह से बार-बार फ्यूल भरवाने की जरूरत कम होती है, जिससे लंबी दूरी की यात्राएं आसान हो जाती हैं और ऑपरेटिंग टाइम बढ़ता है.



डुअल CNG सिलेंडर होने के बावजूद Tata XPRES में बूट स्पेस से कोई समझौता नहीं किया गया है. इंटेलिजेंट ट्विन-सिलेंडर पैकेजिंग की वजह से इसमें सेगमेंट का सबसे अच्छा इस्तेमाल योग्य बूट स्पेस मिलता है. इससे फ्लीट ऑपरेटर्स को सामान या लगेज के कारण बुकिंग खोने की समस्या नहीं होती. वहीं पेट्रोल वेरिएंट में 419 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है, जो पेट्रोल फ्लीट सेडान सेगमेंट में सबसे ज्यादा माना जा रहा है.

टाटा का फोकस फ्लीट ग्राहकों पर

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवास्तव के अनुसार, XPRES को फ्लीट ग्राहकों की रोजमर्रा की जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. डुअल CNG सिलेंडर और बड़ा बूट स्पेस इसे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए एक मजबूत विकल्प बनाते हैं.

