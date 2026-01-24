हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो5.59 लाख रुपये में लॉन्च हुई Tata XPRES, डुअल CNG सिलेंडर के साथ मिलेगा बेहतर बूट स्पेस

5.59 लाख रुपये में लॉन्च हुई Tata XPRES, डुअल CNG सिलेंडर के साथ मिलेगा बेहतर बूट स्पेस

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने XPRES को पेट्रोल और CNG वेरिएंट में लॉन्च किया है. साथ ही, कंपनी ने ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए अपनी फ्लीट रेंज को XPRES EV के जरिए भी विस्तार दिया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 24 Jan 2026 05:28 PM (IST)
Preferred Sources

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) ने भारत में अपनी नई फ्लीट सेडान Tata XPRES को पेट्रोल और CNG वेरिएंट में लॉन्च कर दिया है. इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पेट्रोल वेरिएंट के लिए 5.59 लाख और CNG वेरिएंट के लिए 6.59 लाख रखी गई है. XPRES को खासतौर पर प्रोफेशनल फ्लीट ऑपरेटर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, ताकि टैक्सी और कमर्शियल यूज में बेहतर कमाई और कम खर्च संभव हो सके. इसकी बुकिंग अब सभी ऑथराइज्ड फ्लीट डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है.

पेट्रोल और CNG इंजन

  • Tata XPRES में कंपनी का 1.2-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. पेट्रोल और CNG दोनों वेरिएंट्स को लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल के लिए इंजीनियर किया गया है. टाटा का फोकस इस कार में बेहतर माइलेज, टिकाऊपन और कम मेंटेनेंस पर रखा गया है, जो फ्लीट ग्राहकों के लिए सबसे जरूरी फैक्टर होते हैं.

70 लीटर डुअल CNG सिलेंडर

  • XPRES CNG की सबसे बड़ी खासियत इसका 70 लीटर (वॉटर कैपेसिटी) ट्विन-सिलेंडर CNG टैंक है. यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला CNG सेटअप है. बड़े CNG टैंक की वजह से बार-बार फ्यूल भरवाने की जरूरत कम होती है, जिससे लंबी दूरी की यात्राएं आसान हो जाती हैं और ऑपरेटिंग टाइम बढ़ता है.

  • डुअल CNG सिलेंडर होने के बावजूद Tata XPRES में बूट स्पेस से कोई समझौता नहीं किया गया है. इंटेलिजेंट ट्विन-सिलेंडर पैकेजिंग की वजह से इसमें सेगमेंट का सबसे अच्छा इस्तेमाल योग्य बूट स्पेस मिलता है. इससे फ्लीट ऑपरेटर्स को सामान या लगेज के कारण बुकिंग खोने की समस्या नहीं होती. वहीं पेट्रोल वेरिएंट में 419 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है, जो पेट्रोल फ्लीट सेडान सेगमेंट में सबसे ज्यादा माना जा रहा है.

टाटा का फोकस फ्लीट ग्राहकों पर

  • टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवास्तव के अनुसार, XPRES को फ्लीट ग्राहकों की रोजमर्रा की जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. डुअल CNG सिलेंडर और बड़ा बूट स्पेस इसे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए एक मजबूत विकल्प बनाते हैं.

ये भी पढ़ें: Tata Punch की सबसे बड़ी ताकत हैं ये 5 सेफ्टी फीचर्स, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

Published at : 24 Jan 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
Tata XPRES Launch Tata XPRES CNG Tata Fleet Sedan Price Tata XPRES Petrol CNG
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने छोड़ी पार्टी, मनाने जा सकते हैं अजय राय
कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने छोड़ी पार्टी, मनाने जा सकते हैं अजय राय
इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
Advertisement

वीडियोज

America में घरेलू हिंसा का खौफनाक चेहरा, भारतीय मूल परिवार पर हमला |ABPLIVE
Tariff War के बीच Trump की दौलत में बंपर उछाल | Paisa Live
Budget 2026: ESIC Salary Limit Hike | ₹21,000 से ₹30,000? Big Relief for Employees | Paisa Live
Border 2 Box Office Collection: सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने ‘धुरंधर’ का Record तोड़ा”
Emraan Hashmi को पहले से ही पता था कि Taskaree लोगों को पसंद आएगी! | Tanya Bami, Neeraj Pandey
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने छोड़ी पार्टी, मनाने जा सकते हैं अजय राय
कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने छोड़ी पार्टी, मनाने जा सकते हैं अजय राय
इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
King Release Date: 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म, इसी साल क्रिसमस पर आएगी शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म
King Release Date: 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म, इसी साल क्रिसमस पर आएगी शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म
विश्व
Bangladesh elections 2026: बांग्लादेश चुनाव से पहले 'जमात' पर अमेरिका की नजर, जानें क्यों भारत की बढ़ सकती है टेंशन?
बांग्लादेश चुनाव से पहले 'जमात' पर अमेरिका की नजर, जानें क्यों भारत की बढ़ सकती है टेंशन?
हेल्थ
आवाज में हो रहा बदलाव तो हल्के में न लें, इन डेंजरस बीमारियों का मिलता है सिग्नल
आवाज में हो रहा बदलाव तो हल्के में न लें, इन डेंजरस बीमारियों का मिलता है सिग्नल
यूटिलिटी
RBI, नाबार्ड के साथ इन कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ेगी सैलरी, जानें कितना होगा इजाफा और कितना मिलेगा एरियर?
RBI, नाबार्ड के साथ इन कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ेगी सैलरी, जानें कितना होगा इजाफा और कितना मिलेगा एरियर?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget