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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदुनिया के 7 युवा क्रिकेटर, जो आगे चलकर बन सकते हैं GOAT

दुनिया के 7 युवा क्रिकेटर, जो आगे चलकर बन सकते हैं GOAT

शुभमन गिल, हैरी ब्रूक और वैभव सूर्यवंशी जैसे उभरते हुए युवा क्रिकेटरों से फ्यूचर में बड़ी उम्मीदें हैं. यहां जानिए ऐसे ही 7 युवा खिलाड़ियों के बारे में जो GOAT बन सकते हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 20 Oct 2026 10:29 PM (IST)
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क्रिकेट में हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो अपने खेल से ऐसी पहचान बनाए, जिसे दुनिया लंबे समय तक याद रखे. इसके लिए काबिलियत के साथ लगातार अच्छा प्रदर्शन करना भी जरूरी है. शुभमन गिल और हैरी ब्रूक जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से लेकर वैभव सूर्यवंशी जैसे उभरते सितारे तक, कई क्रिकेटरों से फ्यूचर में बड़ी उम्मीदें हैं. वहीं, माज सदाकत, पथुम निसांका, शाई होप और मैथ्यू ब्रीट्ज़के भी अपनी काबिलियत के दम पर चर्चा में रहे हैं. लेकिन, GOAT यानी क्रिकेट का सबसे महान खिलाड़ी बनने के लिए लंबे समय तक अच्छा खेलना जरूरी है.

शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट के प्रमुख बल्लेबाजों में शामिल हैं. उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता दोनों नजर आती हैं. लगातार रन बनाकर और बड़े मुकाबलों में टीम के लिए योगदान देकर वो महान खिलाड़ियों की सूची में जगह बनाने की कोशिश कर सकते हैं.

तेज बल्लेबाजी से बनाई पहचान

इंग्लैंड के हैरी ब्रूक आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. वो तेजी से रन बनाने और लंबी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं. अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखना उनके करियर के लिए अहम होगा.

वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में अपनी बल्लेबाजी से ध्यान खींचा है. वो बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं. अभी उनका करियर शुरुआती दौर में है, इसलिए भविष्य में उनकी उपलब्धियां उनके लगातार प्रदर्शन पर डिपेंड करेंगी.

बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दम

माज सदाकत बाएं हाथ के बल्लेबाज और स्पिन गेंदबाज हैं. उनकी ऑलराउंड क्षमता टीम के लिए उपयोगी हो सकती है. लगातार अच्छा खेल दिखाना उनके लिए आगे बढ़ने का अहम रास्ता होगा.

पथुम निसांका श्रीलंका के भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल हैं. वो वनडे और टी20 क्रिकेट में अपनी क्षमता दिखा चुके हैं. बड़े मुकाबलों में रन बनाना उनके करियर को और मजबूत कर सकता है.

अनुभव और बल्लेबाजी की ताकत

शाई होप वेस्टइंडीज के अनुभवी बल्लेबाज और विकेटकीपर हैं. वो वनडे क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं. उनका अनुभव टीम के लिए अहम है.

मैथ्यू ब्रीट्ज़के दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हैं. उनके पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान मजबूत करने का मौका है. लगातार अच्छे प्रदर्शन से वो अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं.

कौन बनेगा GOAT

इन खिलाड़ियों का अनुभव और करियर का लेवल अलग-अलग है. GOAT बनने के लिए रिकॉर्ड, निरंतरता और टीम की जीत में योगदान जरूरी है. आने वाला साल बताएगा कौन क्रिकेट के इतिहास में अपनी खास जगह बना पाता है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 10:29 PM (IST)
Tags :
SHUBMAN GILL GOAT Cricketers
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