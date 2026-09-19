दिल्ली की किन मार्केट्स में लगवा सकते हैं आफ्टरमार्केट CNG किट?

आज के दौर में पेट्रोल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, जिसके कारण गाड़ी चलाने और आने-जाने का खर्च भी काफी बढ़ गया है. ऐसे में CNG का ऑप्शन किफायती हो सकता है. नई CNG कार लेने के बजाय पुरानी कार में ही CNG किट लगवाई जा सकती है, जिसे आफ्टरमार्केट CNG किट कहते हैं. यह किट किसी भी सामान्य दुकान से लगवाने के बजाय अधिकृत सेंटर से लगवाना बेहतर रहता है. दिल्ली में कई इलाकों में CNG किट लगाने वाले अधिकृत सेंटर मौजूद हैं. अगर आप भी आफ्टरमार्केट CNG किट लगवाने की सोच रहे हैं, तो अपने इलाके के हिसाब से इन जगहों को देख सकते हैं.

करोल बाग और न्यू रोहतक रोड

करोल बाग दिल्ली का बड़ा ऑटो मार्केट है, जहां कारों से जुड़े कई तरह के काम आसानी से मिल जाते हैं. न्यू रोहतक रोड की तरफ भी CNG किट लगाने वाले सेंटर मौजूद हैं. यहां जाने पर आप अपनी कार के मॉडल के हिसाब से किट की जानकारी ले सकते हैं. किट लगवाने से पहले सेंटर अधिकृत है या नहीं और आपकी कार में कौन सी किट लग सकती है, यह जरूर पूछ लें.

संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर

दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में भी CNG किट लगाने के कई विकल्प मिलते हैं. यह इलाका गाड़ियों से जुड़े कामों के लिए जाना जाता है. यहां जाकर CNG किट लगवाने से पहले अपनी कार का मॉडल और इंजन की जानकारी सेंटर को दे सकते हैं, ताकि आपको सही किट के बारे में बताया जा सके. किट की कीमत और फिटिंग का खर्च भी पहले ही पूछ लेना अच्छा रहेगा.

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ओखला इंडस्ट्रियल एरिया

दक्षिण दिल्ली की तरफ रहने वाले लोगों के लिए ओखला इंडस्ट्रियल एरिया एक अच्छा विकल्प हो सकता है. यहां भी CNG रेट्रोफिटमेंट सेंटर मौजूद हैं. अगर आप इस इलाके में किट लगवाने जा रहे हैं तो पहले सेंटर से फोन पर बात करके अपनी कार का मॉडल बता सकते हैं. इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कार में CNG किट लगाई जा सकती है या नहीं और इस किट को लगाने में कितना खर्च आएगा.

गोविंदपुरी, कालकाजी और बदरपुर

गोविंदपुरी, कालकाजी और बदरपुर के आसपास भी CNG किट लगाने वाले सेंटर मिलते हैं. इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए ये जगहें सुविधाजनक हो सकती हैं. यहां किट लगवाने से पहले आप अलग-अलग सेंटर पर कीमत और किट के ब्रांड की जानकारी ले सकते हैं. सिर्फ कम कीमत देखकर सेंटर चुनने के बजाय यह देखना जरूरी है कि वहां किट लगाने की अनुमति है और फिटिंग सही तरीके से की जा रही है या नहीं.

दिलशाद गार्डन और शाहदरा

पूर्वी दिल्ली की तरफ रहने वाले लोग दिलशाद गार्डन और शाहदरा के आसपास CNG किट फिटमेंट सेंटर देख सकते हैं. यहां भी अधिकृत सेंटर की लिस्ट में कुछ जगहें शामिल हैं. किट लगवाने से पहले सेंटर से अपनी कार के मॉडल की जानकारी जरूर लें. इसके साथ ही किट लगने के बाद मिलने वाले कागजों को संभालकर रखें, क्योंकि CNG किट की जानकारी कार के RC में दर्ज कराने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है.

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