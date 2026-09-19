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हिंदी न्यूज़ऑटोदिल्ली की किन मार्केट्स में लगवा सकते हैं आफ्टरमार्केट CNG किट?

दिल्ली की किन मार्केट्स में लगवा सकते हैं आफ्टरमार्केट CNG किट?

अगर पेट्रोल कार में आफ्टरमार्केट CNG किट लगवाने का प्लान है, तो दिल्ली की इन 5 जगहों पर अधिकृत फिटमेंट सेंटर मिल सकते हैं, जहां किट लगवाने से पहले जरूरी जानकारी ले सकते हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Sep 2026 12:49 PM (IST)
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आज के दौर में पेट्रोल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, जिसके कारण गाड़ी चलाने और आने-जाने का खर्च भी काफी बढ़ गया है. ऐसे में CNG का ऑप्शन किफायती हो सकता है. नई CNG कार लेने के बजाय पुरानी कार में ही CNG किट लगवाई जा सकती है, जिसे आफ्टरमार्केट CNG किट कहते हैं. यह किट किसी भी सामान्य दुकान से लगवाने के बजाय अधिकृत सेंटर से लगवाना बेहतर रहता है. दिल्ली में कई इलाकों में CNG किट लगाने वाले अधिकृत सेंटर मौजूद हैं. अगर आप भी आफ्टरमार्केट CNG किट लगवाने की सोच रहे हैं, तो अपने इलाके के हिसाब से इन जगहों को देख सकते हैं.

करोल बाग और न्यू रोहतक रोड

करोल बाग दिल्ली का बड़ा ऑटो मार्केट है, जहां कारों से जुड़े कई तरह के काम आसानी से मिल जाते हैं. न्यू रोहतक रोड की तरफ भी CNG किट लगाने वाले सेंटर मौजूद हैं. यहां जाने पर आप अपनी कार के मॉडल के हिसाब से किट की जानकारी ले सकते हैं. किट लगवाने से पहले सेंटर अधिकृत है या नहीं और आपकी कार में कौन सी किट लग सकती है, यह जरूर पूछ लें.

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 संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर

दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में भी CNG किट लगाने के कई विकल्प मिलते हैं. यह इलाका गाड़ियों से जुड़े कामों के लिए जाना जाता है. यहां जाकर CNG किट लगवाने से पहले अपनी कार का मॉडल और इंजन की जानकारी सेंटर को दे सकते हैं, ताकि आपको सही किट के बारे में बताया जा सके. किट की कीमत और फिटिंग का खर्च भी पहले ही पूछ लेना अच्छा रहेगा.

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 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया

दक्षिण दिल्ली की तरफ रहने वाले लोगों के लिए ओखला इंडस्ट्रियल एरिया एक अच्छा विकल्प हो सकता है. यहां भी CNG रेट्रोफिटमेंट सेंटर मौजूद हैं. अगर आप इस इलाके में किट लगवाने जा रहे हैं तो पहले सेंटर से फोन पर बात करके अपनी कार का मॉडल बता सकते हैं. इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कार में CNG किट लगाई जा सकती है या नहीं और इस किट को लगाने में कितना खर्च आएगा.

 गोविंदपुरी, कालकाजी और बदरपुर

गोविंदपुरी, कालकाजी और बदरपुर के आसपास भी CNG किट लगाने वाले सेंटर मिलते हैं. इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए ये जगहें सुविधाजनक हो सकती हैं. यहां किट लगवाने से पहले आप अलग-अलग सेंटर पर कीमत और किट के ब्रांड की जानकारी ले सकते हैं. सिर्फ कम कीमत देखकर सेंटर चुनने के बजाय यह देखना जरूरी है कि वहां किट लगाने की अनुमति है और फिटिंग सही तरीके से की जा रही है या नहीं.

 दिलशाद गार्डन और शाहदरा

पूर्वी दिल्ली की तरफ रहने वाले लोग दिलशाद गार्डन और शाहदरा के आसपास CNG किट फिटमेंट सेंटर देख सकते हैं. यहां भी अधिकृत सेंटर की लिस्ट में कुछ जगहें शामिल हैं. किट लगवाने से पहले सेंटर से अपनी कार के मॉडल की जानकारी जरूर लें. इसके साथ ही किट लगने के बाद मिलने वाले कागजों को संभालकर रखें, क्योंकि CNG किट की जानकारी कार के RC में दर्ज कराने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Sep 2026 12:49 PM (IST)
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