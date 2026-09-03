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हिंदी न्यूज़ऑटो10 लाख रुपये में Tata Curvv का नया अवतार, फीचर्स की भरमार

10 लाख रुपये में Tata Curvv का नया अवतार, फीचर्स की भरमार

टाटा मोटर्स ने भारत में टाटा कर्व सीरीज एक्स लॉन्च कर दी है. 9.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में मिलने वाले इसके नए वेरिएंट्स और हाई-टेक फीचर्स की पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 03 Sep 2026 04:59 PM (IST)
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इंडिया में अब टाटा मोटर्स की गाड़ियां भी धमाल मचा रही हैं और ग्राहकों को भी पसंद आ रही हैं. टाटा की गाड़ियां शानदार लुक और मजबूती के लिए जानी जाती है. जबकि अब कंपनी ने अपनी कूपे-एसयूवी टाटा कर्व की लोकप्रियता को नए मुकाम पर ले जाने के लिए बड़ा दांव खेला है. टाटा मोटर्स ने ने कर्व का नया अवतार टाटा कर्व सीरीज एक्स भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है.

सबसे खास बात यह है कि कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत महज 9.99 लाख रुपये रखी है. यानी अब महज 10 लाख रुपये के शुरुआती बजट में ग्राहकों को इस प्रीमियम लुक वाली कूपे-एसयूवी को घर ले जाने का मौका मिलेगा. बता दें कि, कंपनी ने यह नई कार पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ पेश की है जो बजट सेगमेंट में क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियों को सीधी चुनौती देगी.

9.99 लाख रुपये से शुरू होगी कीमत

आपको बता दें कि, टाटा कर्व सीरीज एक्स को कंपनी ने छह मुख्य ट्रिम्स में बांटा है. जिनमें स्मार्ट एक्स, प्योर एक्स, प्योर एक्स+, क्रिएटिव एक्स+, एकॉम्प्लिश्ड एक्स और एकॉम्प्लिश्ड एक्स+ शामिल हैं. वहीं, इसके शुरुआती स्मार्ट एक्स वेरिएंट की कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू होती है जबकि टॉप-एंड एकॉम्प्लिश्ड एक्स+ डार्क एडिशन की कीमत 18.99 लाख रुपये तक जाती है. जबकि इसके अलावा, स्टाइल के शौकीन ग्राहकों के लिए चुनिंदा ट्रिम्स में ऑल-ब्लैक थीम वाला डार्क एडिशन भी उपलब्ध कराया गया है जो कार को काफी स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक देता है.


10 लाख रुपये में Tata Curvv का नया अवतार, फीचर्स की भरमार

Image Credit- AI Generated

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केबिन में हुए कई बड़े बदलाव

जानकारी दें दे कि, कंपनी ने सीरीज एक्स के इंटीरियर और सीटिंग कम्फर्ट पर काफी बारीकी से काम किया है. इसके केबिन में नए कलर थीम और ज्यादा प्रीमियम टच वाले मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी ने इसके फ्रंट सीट्स के बैक को थोड़ा पतला बनाया है और रियर बेंच की पोजिशनिंग को फिर से री-डिजाइन किया है.

बता दें कि, केबिन में हुए इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को मिलेगा जिन्हें अब पहले से काफी बेहतर लेगरूम और नी-रूम मिलेगा. इसके अलावा केबिन में ओयस्टर व्हाइट लेदरेट अपहोल्स्ट्री और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं जो लंबी यात्राओं में बेहतरीन आराम देंगे.


10 लाख रुपये में Tata Curvv का नया अवतार, फीचर्स की भरमार

Image Credit- AI Generated

DAS जैसे लोडेड फीचर्स भी मिलेंगे

बता दें कि, फीचर्स के मामले में टाटा कर्व सीरीज एक्स पूरी तरह से लोडेड है. इसके बेस और मिड वेरिएंट्स में ही 10.25-inch की हरमन टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल और पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

वहीं, इसके हायर वेरिएंट्स में बड़ा 12.3-inch का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-inch का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री 3D कैमरा, जेबीएल का सराउंड साउंड सिस्टम, एम्बिएंट मूड लाइटिंग, जेस्चर-कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट और लेवल-2 एडीएएस जैसी एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी दी गई है. सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग्स, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स और ईएसपी स्टैंडर्ड तौर पर शामिल हैं.

तीन पावरफुल इंजन

बात करें पावरट्रेन की तो टाटा कर्व सीरीज एक्स में ग्राहकों को इंजन चुनने के तीन विकल्प मिलते हैं. इसमें पहला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.2-लीटर हाइपरियन डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन और तीसरा 1.5-लीटर क्रायोजेट डीजल इंजन शामिल है.

ट्रांसमिशन ऑप्शंस में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ-साथ 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक का विकल्प दिया गया है. सबसे खास बात यह है कि टाटा मोटर्स डीजल इंजन के साथ भी डीसीए ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑफर कर रही है जो इस सेगमेंट में इसे बहुत खास और दमदार विकल्प बनाता है.

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Published at : 03 Sep 2026 04:44 PM (IST)
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