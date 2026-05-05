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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऑटो502km रेंज के साथ आई भारत की पहली Coupe SUV, खरीदने से पहले जानें इस EV की 5 बड़ी बातें

502km रेंज के साथ आई भारत की पहली Coupe SUV, खरीदने से पहले जानें इस EV की 5 बड़ी बातें

Tata Curvv EV Series X भारत में 16.99 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुई है, जिसमें 55 kWh बैटरी के साथ 502 किमी तक की रेंज और दो वेरिएंट मिलते हैं. आइए इसके 5 बड़े फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 05 May 2026 09:11 AM (IST)
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टाटा मोटर्स ने अपनी नई Tata Curvv EV SeriesX लॉन्च कर दी है, जो मिड-रेंज इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आई है. 16.99 लाख की शुरुआती कीमत के साथ यह कार उन लोगों के लिए खास है जो स्टाइल, टेक्नोलॉजी और रेंज का अच्छा कॉम्बिनेशन चाहते हैं. इस इलेक्ट्रिक SUV में कंपनी ने कई नए फीचर्स दिए हैं, जो इसे बाकी गाड़ियों से अलग बनाते हैं. आइए जानते हैं इसके 5 सबसे बड़े और खास फीचर्स, जो इसे एक स्मार्ट EV बनाते हैं.

1. 400KM की रियल लाइफ रेंज और बड़ी बैटरी

Tata Curvv EV SeriesX का सबसे बड़ा फीचर इसकी रेंज है. इसमें 55kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जो ARAI के अनुसार 502 किलोमीटर तक चल सकता है. हालांकि Real Life में यह करीब 400 किलोमीटर तक आराम से चल सकती है. यह रेंज रोजाना ऑफिस जाने और लंबी जर्नी दोनों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. इससे बार-बार चार्जिंग की चिंता कम हो जाती है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस ज्यादा आसान बनता है.

2. 15 साल की बैटरी वारंटी और भरोसा

इस कार का दूसरा बड़ा फीचर इसकी 15 साल तक की हाई-वोल्टेज बैटरी वारंटी है. इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय लोग सबसे ज्यादा बैटरी को लेकर चिंतित रहते हैं. ऐसे में इतनी लंबी वारंटी इस कार को और भी अट्रैक्टिव बनाती है. यह दिखाता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा करती है.

3. पावरफुल परफॉर्मेंस और स्मूद ड्राइव

Tata Curvv EV में 167 bhp की पावर और 215 Nm का टॉर्क मिलता है, जिससे यह कार स्मूद और पावरफुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है.शहर की ट्रैफिक हो या हाईवे, यह कार हर जगह आसानी से  चलती है. इसकी पावर डिलीवरी एकदम स्मूद है, जिससे ड्राइविंग आरामदायक बनती है. यह उन लोगों के लिए सही है जो बिना झटकों के आराम से ड्राइव करना चाहते हैं.

4. प्रीमियम फीचर्स और शानदार इंटीरियर

इस SUV में कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे खास बनाते हैं. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 10.25-इंच की ड्यूल स्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और लेदर जैसी सीट्स इसे और आरामदायक बनाती हैं. अंदर बैठते ही आपको एक प्रीमियम फील मिलता है, जो इस सेगमेंट में खास है.

5. एडवांस टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स

Tata Curvv EV SeriesX का टॉप वेरिएंट कई एडवांस फीचर्स के साथ आता है. इसमें JBL का 9-स्पीकर साउंड सिस्टम, Level 2 ADAS, V2L और V2V टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा जेस्चर कंट्रोल से खुलने वाला टेलगेट और फ्रंट स्टोरेज (फ्रंक) जैसे फीचर्स इसे और स्मार्ट बनाते हैं. ये सभी टेक्नोलॉजी इस कार को फ्यूचर-रेडी बनाती हैं.

 यह भी पढ़ें:- Toyota Fortuner की टेंशन बढ़ाने आ रही Nissan की यह SUV, डिफेंडर जैसा होगा लुक, जानिए खासियत 

Published at : 05 May 2026 09:11 AM (IST)
Tags :
Tata Electric SUV 2026 Tata Curvv EV SeriesX Curvv EV Price India
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