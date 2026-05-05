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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऑटोCNG Car Sales: सेल के मामले में सीएनजी कारों ने तोड़ा बड़ा रिकॉर्ड, 10 लाख का आंकड़ा किया पार

CNG Car Sales: सेल के मामले में सीएनजी कारों ने तोड़ा बड़ा रिकॉर्ड, 10 लाख का आंकड़ा किया पार

CNG Car Sales: अब कंपनियां फैक्ट्री से ही CNG फिटेड गाड़ियां देने लगी हैं. पहले लोगों को अलग से CNG किट लगवानी पड़ती थी, जिसमें जोखिम और झंझट दोनों होते थे. आइए गाड़ियों की सेल के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 05 May 2026 09:28 AM (IST)
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भारत में गाड़ियों का बाजार तेजी से बदल रहा है. पहले लोग ज्यादातर पेट्रोल और डीजल कारें खरीदते थे, लेकिन अब महंगे फ्यूल और बढ़ते खर्च के चलते लोग ऐसे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो जेब पर कम भारी पड़ें और पर्यावरण के लिए भी बेहतर हों. इसी वजह से CNG कारों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है और यह एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है.

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत में CNG कारों की बिक्री 10 लाख यूनिट से भी ज्यादा हो गई है. यह पहली बार हुआ है जो दिखाता है कि लोग अब बड़ी संख्या में CNG गाड़ियां खरीद रहे हैं. पहले यह सेगमेंट छोटा माना जाता था, लेकिन अब यह तेजी से बढ़कर मेनस्ट्रीम का हिस्सा बन गया है. इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह कम खर्च है.

दरअसल, CNG पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सस्ती पड़ती है, जिससे रोजाना गाड़ी चलाने वालों का काफी पैसा बचता है. खासकर उन लोगों के लिए सीएनजी कार किफायती ऑप्शन है, जो रोज ऑफिस जाते हैं या ज्यादा दूरी तय करते हैं. इसके अलावा CNG से पॉल्यूशन भी कम होता है, इसलिए यह पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर मानी जाती है.

ग्राहकों के पास बढ़ गए ऑप्शन

एक और बड़ा कारण यह है कि अब कंपनियां फैक्ट्री से ही CNG फिटेड गाड़ियां देने लगी हैं. पहले लोगों को अलग से CNG किट लगवानी पड़ती थी, जिसमें जोखिम और झंझट दोनों होते थे. लेकिन अब सीधे कंपनी से CNG मॉडल मिलने लगे हैं, जिससे भरोसा और सुविधा दोनों बढ़े हैं. इसके साथ ही अब छोटी हैचबैक से लेकर सेडान और कुछ SUV मॉडल तक CNG में आने लगे हैं, जिससे ग्राहकों के पास ऑप्शन भी बढ़ गए हैं.

ये कार कंपनियां सबसे आगे

इस पूरे बाजार में Maruti Suzuki सबसे आगे है. कंपनी की कई पॉपुलर CNG कारें हैं, जिसमें एंट्री-लेवल से लेकर मिड-रेंज तक शामिल हैं, जिनकी वजह से इसकी बाजार में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी बनी हुई है. Maruti Suzuki ने CNG सेगमेंट को जल्दी अपनाया और लगातार नए मॉडल पेश किए, जिसका फायदा उसे अब मिल रहा है.

इसके अलावा दूसरी कंपनियां जैसे Tata Motors और Hyundai भी अब CNG सेगमेंट में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं. वे भी नए CNG मॉडल लॉन्च कर रही हैं ताकि इस बढ़ती मांग का फायदा उठा सकें. आने वाले समय में इस सेगमेंट में और ज्यादा टक्कर देखने को मिल सकती है.

एक दिलचस्प बात यह भी है कि CNG कारें अब डीजल गाड़ियों को टक्कर देने लगी हैं और कई मामलों में उनसे आगे निकल रही हैं. पहले डीजल कारें कम खर्च के चलते ज्यादा पसंद की जाती थीं, लेकिन अब CNG ने उनकी जगह लेना शुरू कर दिया है, खासकर शहरों में ऐसा हो रहा है. 

यह भी पढ़ें:- Nissan की इस सस्ती 7-सीटर में मिलेगा अब CNG ऑप्शन, माइलेज के साथ जानिए कितनी है कीमत? 

Published at : 05 May 2026 09:28 AM (IST)
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Auto News Vehicle Sales Cng Fitted Cars CNG Car Sales
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