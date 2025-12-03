Tata Curvv के लिए चार साल का लेने पर हर महीने कितनी EMI भरनी होगी, जानिए डिटेल्स

Tata Curvv EMI And Down Payment: टाटा कर्व एक शानदार कार है. ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल के साथ ही इलेक्ट्रिक वेरिएंट में भी मार्केट में है. टाटा कर्व के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट की कीमत 9.66 लाख रुपये से 18.85 लाख रुपये के बीच है. अगर आप टाटा कर्व के सबसे सस्ते मॉडल को खरीदते हैं और आप इस कार के लिए एक बार में पूरा पेमेंट जमा नहीं कर सकते, तब आप कार लोन पर भी ये गाड़ी खरीद सकते हैं.

EMI पर कैसे खरीदें टाटा कर्व?

टाटा कर्व का सबसे सस्ता मॉडल स्मार्ट (पेट्रोल) है. इस कार की कीमत 9.66 लाख रुपये है. टाटा की ये कार खरीदने के लिए 97,000 रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. अगर आप इससे ज्यादा रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तब लोन की EMI और भी कम अमाउंट की बन सकती है. टाटा की इस कार के लिए 8.69 लाख रुपये का लोन मिल सकता है. इस लोन पर ब्याज के लगने से हर महीने एक तय अमाउंट EMI के रूप में भरनी होगी.

टाटा कर्व के लिए अगर चार साल का लोन लिया जाता है और इस लोन पर 9 फीसदी की ब्याज लगती है, तब हर महीने करीब 21,600 रुपये की EMI भरनी होगी.

कर्व के लिए पांच साल का लोन लेने पर 9 फीसदी की ब्याज लगने से हर महीने 18,000 रुपये की किस्त जमा करनी होगी.

टाटा की ये कार खरीदने के लिए अगर आप छह साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 15,700 रुपये EMI बैंक में जमा करनी होगी.

टाटा कर्व खरीदने के लिए अगर सात साल के लिए लोन लिया जाता है, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 14,000 रुपये की किस्त भरनी होगी.

टाटा कर्व के लिए लोन लेने पर सभी दस्तावेजों को ध्यान से जरूर पढ़ें. बैंक और कार कंपनी की अलग-अलग पॉलिसी होने की वजह से इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.

