310 KM रेंज और Nano जितना साइज, सुजुकी ने लॉन्च की सबसे छोटी EV

इलेक्ट्रिक कारों का बाजार अब सिर्फ बड़ी और महंगी गाड़ियों तक सीमित नहीं रह गया है. कंपनियां अब छोटी, किफायती और शहरों में आसानी से चलने वाली इलेक्ट्रिक कारों पर भी ध्यान दे रही हैं. इसी कड़ी में सुजुकी ने जापान में अपनी नई छोटी इलेक्ट्रिक कार Suzuki e-Sky पेश की है.

इसका आकार काफी कॉम्पैक्ट है और इसे खास तौर पर शहर की तंग सड़कों, ट्रैफिक और आसान पार्किंग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसकी सबसे खास बात यह है कि कंपनी एक बार फुल चार्ज करने पर 310 किलोमीटर तक की रेंज का दावा कर रही है. सुजुकी की इस छोटी इलेक्ट्रिक कार को अभी भारत में लॉन्च किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. आइए गाड़ी के बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

Tata Nano जैसा छोटा साइज

Suzuki e-Sky का आकार करीब Tata Nano जैसा है. कार की लंबाई 3,395 mm, चौड़ाई 1,475 mm और ऊंचाई 1,625 mm है. इसका टर्निंग रेडियस सिर्फ 4.4 मीटर है, इसलिए इसे छोटी गलियों और भीड़भाड़ वाले शहरों में चलाना और पार्क करना आसान होगा.

कार में बॉक्सी डिजाइन और ऊंची रूफ दी गई है, जिससे छोटे बाहरी आकार के बावजूद केबिन में बेहतर जगह मिलने की उम्मीद है. इसके डिजाइन में रेक्टेंगुलर LED हेडलाइट्स, C-शेप्ड DRLs, रूफ स्पॉइलर और डुअल-टोन फिनिश जैसे एलिमेंट्स दिए गए हैं.

रेंज के मामले में भी यह छोटी कार काफी दिलचस्प है. सुजुकी का दावा है कि e-Sky फुल चार्ज होने के बाद 310 किलोमीटर तक चल सकती है. इसका वजन करीब 1,030 किलोग्राम है और इसमें हाई-एफिशिएंसी इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो बेहतर रेंज हासिल करने में मदद करती है.

सुजुकी ने कार में हीटिंग सिस्टम पर भी खास ध्यान दिया है. इसमें डायरेक्ट हीट-पंप और एयर-हीटेड इलेक्ट्रिक हीटर दिया गया है. इसका फायदा यह है कि ठंड के मौसम में केबिन गर्म करने के लिए बैटरी की ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल न हो और रेंज पर कम असर पड़े. यह फीचर खास तौर पर ठंडे इलाकों में इलेक्ट्रिक कार इस्तेमाल करने वालों के लिए उपयोगी हो सकता है.

V2L से दूसरे उपकरण भी चला सकेंगे

Suzuki e-Sky में V2L यानी Vehicle-to-Load तकनीक भी दी गई है. आसान भाषा में समझें तो कार की बैटरी से दूसरे इलेक्ट्रिक उपकरणों को भी बिजली दी जा सकती है. उदाहरण के लिए इससे लैपटॉप चार्ज किया जा सकता है, कैंपिंग के दौरान इंडक्शन चूल्हा या वाटर हीटर चलाया जा सकता है. बिजली जाने की स्थिति में इसे सीमित समय के लिए इमरजेंसी पावर सोर्स की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

छोटी कार होने के बावजूद e-Sky का केबिन आधुनिक तकनीक से लैस है. इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है. इसमें स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम भी है, जो कार में बची बैटरी और मौजूदा ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए बेहतर रास्ते और नजदीकी चार्जिंग स्टेशन का सुझाव दे सकता है.

सुजुकी के मुताबिक e-Sky को मार्च 2027 तक जापानी बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. कंपनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसका लक्ष्य इसे किफायती रखना है, ताकि पेट्रोल कार इस्तेमाल करने वाले ग्राहक भी आसानी से इलेक्ट्रिक कार की ओर शिफ्ट हो सकें. फिलहाल भारत में इसे लॉन्च करने को लेकर सुजुकी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

Suzuki e-Sky छोटी इलेक्ट्रिक कारों के सेगमेंट में एक दिलचस्प मॉडल है. छोटा आकार, 310 किलोमीटर तक की दावा की गई रेंज, V2L और स्मार्ट फीचर्स इसे खास बनाते हैं. हालांकि भारत में इसकी एंट्री होगी या नहीं और अगर होगी तो इसकी कीमत क्या होगी, इस पर अभी इंतजार करना होगा.

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