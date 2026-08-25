Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBikesPulsar 150 vs Apache 160.. 1.2 लाख में कौन सी बाइक ज्यादा दमदार?

Pulsar 150 vs Apache 160.. 1.2 लाख में कौन सी बाइक ज्यादा दमदार?

1.2 लाख में टीवीएस का तूफानी पिकअप या बजाज का सॉलिड माइलेज? जानें पावर और फीचर्स में कौन सी बाइक है सबसे दमदार.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 25 Aug 2026 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में 150-160cc सेगमेंट हमेशा से बाइक खरीदारों की पहली पसंद रहा है. इसी सेगमेंट में दो सबसे लोकप्रिय नाम हैं, Bajaj Pulsar 150 और TVS Apache RTR 160. दोनों बाइक्स की कीमत करीब 1.1 से 1.2 लाख रुपये के बीच है. लेकिन जब बात दमदार परफॉरमेंस की आती है, तो दोनों में कुछ बड़े अंतर देखने को मिलते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि इस बजट में कौन सी बाइक ज्यादा दमदार साबित होती है. 

इंजन और पावर

परफॉर्मेंस की बात करें तो Pulsar 150 में 149.5cc का इंजन दिया गया है, जो 8000 rpm पर 14 PS पावर और 6500 rpm पर 14.1 Nm टॉर्क जनरेट करता है. वहीं TVS Apache RTR 160 में 159.7cc का इंजन है, जो 8750 rpm पर 16.04 PS पावर और करीब 13.85 Nm टॉर्क देता है. यानी पावर के मामले में Apache RTR 160 आगे है. इसका बड़ा इंजन ज्यादा हाई RPM पर बेहतर परफॉर्मेंस देता है, जिससे बाइक तेज एक्सीलरेशन और स्पोर्टी राइडिंग एक्सपीरियंस देती है. दूसरी तरफ Pulsar 150 का टॉर्क थोड़ा ज्यादा है, जिससे शहर की ट्रैफिक और रोजमर्रा की राइडिंग में यह बाइक स्मूद महसूस होती है.

माइलेज में कौन आगे

माइलेज के मामले में दोनों बाइक्स लगभग बराबर हैं. Pulsar 150 का दावा किया गया माइलेज करीब 47.5 kmpl है, जबकि Apache RTR 160 लगभग 47 kmpl का माइलेज देती है. यानी रोजाना इस्तेमाल करने वालों के लिए दोनों बाइक्स में ईंधन खर्च के लिहाज से कोई बड़ा अंतर नहीं है.

राइडिंग स्टाइल और लुक्स

Pulsar 150 का डिजाइन सिंपल और क्लासिक है. यह उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जो आरामदायक राइडिंग पोजीशन और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बाइक चाहते हैं. यह बाइक शुरू से ही अपनी मजबूती और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. वहीं TVS Apache RTR 160 का लुक ज्यादा स्पोर्टी और आक्रामक है. इसकी राइडिंग पोजीशन थोड़ी फॉरवर्ड-लीनिंग है, जो इसे तेज और स्पोर्टी राइडिंग के शौकीनों के लिए बेहतर बनाती है. कंपनी इसे रेसिंग बाइक के तौर पर पेश करती रही है.

यह भी पढ़ें: 150cc इंजन के साथ आती हैं ये दमदार बाइक्स, देखें कौन सी सबसे सस्ती?

कीमत में कौन आगे

Bajaj Pulsar 150 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.15 लाख रुपये है, जबकि TVS Apache RTR 160 की कीमत इससे थोड़ी कम, लगभग 1.13 लाख रुपये से शुरू होती है. यानी कीमत के मामले में Apache RTR 160 थोड़ी सस्ती पड़ती है.

फीचर्स और वैरिएंट्स

TVS Apache RTR 160 ज्यादा वैरिएंट्स और कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों को चुनने के ज्यादा विकल्प मिलते हैं. इसके मुकाबले Pulsar 150 के वैरिएंट्स सीमित हैं, लेकिन इसकी सादगी भी कई खरीदारों को पसंद आती है.

यह भी पढ़ें: कार कंपनियों की सेल बढ़ी लेकिन मुनाफा घटा, आखिर क्या है वजह?

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Pulsar 150 Vs Apache 160
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बाइक
Pulsar 150 vs Apache 160.. 1.2 लाख में कौन सी बाइक ज्यादा दमदार?
Pulsar 150 vs Apache 160.. 1.2 लाख में कौन सी बाइक ज्यादा दमदार?
बाइक
बाइक का साइलेंसर बदला है? पुलिस काट सकती है मोटा चालान
बाइक का साइलेंसर बदला है? पुलिस काट सकती है मोटा चालान
बाइक
10 हजार रुपये देकर घर लाएं Hero Splendor, इतनी बनेगी EMI
10 हजार रुपये देकर घर लाएं Hero Splendor, इतनी बनेगी EMI
बाइक
Hero की पहली EV बाइक तैयार, Ola-Bajaj को देगी टक्कर?
Hero की पहली EV बाइक तैयार, Ola-Bajaj को देगी टक्कर?
Advertisement

वीडियोज

बंद कमरे में हत्यारी पत्नी का 'खूनी टोटका' !
टेंपो ने लिया कट, सफारी ने मारी टक्कर, रोंगटे खड़े कर देगा Video
अयोध्या में 'मछली दावत','गिरगिट' कौन ?
'मछली भोज' में 27 का सियासी 'कांटा'!
शिक्षा, परीक्षा की लड़ाई...आरक्षण तक कैसे आई?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI ने सौरव दास को कहा था कॉकरोच? अभिजीत दीपके का चौंकाने वाला दावा
CJI ने सौरव दास को कहा था कॉकरोच? अभिजीत दीपके का चौंकाने वाला दावा
बिहार
Patna TRE-4 Protest Live Updates: पटना में आज CM आवास का घेराव, शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग पर BJP बोली- 'सरकार…'
Live: पटना में आज CM आवास का घेराव, शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग पर BJP बोली- 'सरकार…'
विश्व
US का चीन पर नया वार! 7.5 फीसदी टैरिफ से भारत को फायदा या नुकसान?
US का चीन पर नया वार! 7.5 फीसदी टैरिफ से भारत को फायदा या नुकसान?
क्रिकेट
उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी की जर्सी पर नया बवाल, क्यों करना पड़ा ऐसा?
उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी की जर्सी पर नया बवाल, क्यों करना पड़ा ऐसा?
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का दूसरे मंडे कैसा रहा हाल, जानें- 11वें दिन का कलेक्शन
'बंटवारा 1947' का दूसरे मंडे कैसा रहा हाल, जानें- 11वें दिन का कलेक्शन
विश्व
'ऑपरेशन सिंदूर' में ईरान ने दिया पाकिस्तान का साथ? हुआ बड़ा खुलासा
'ऑपरेशन सिंदूर' में ईरान ने दिया पाकिस्तान का साथ? हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इस IPS अधिकारी के खिलाफ होगी अवमानना की कार्रवाई? हाईकोर्ट में होना है पेश
इस IPS अधिकारी के खिलाफ होगी अवमानना की कार्रवाई? हाईकोर्ट में होना है पेश
इंडिया
चीनी की कीमतें बढ़ने पर हुआ सवाल तो मुस्कुराए कृषि मंत्री शिवराज, बोले- 'सब इंतजाम...'
चीनी की कीमतें बढ़ने पर हुआ सवाल तो मुस्कुराए कृषि मंत्री शिवराज, बोले- 'सब इंतजाम...'
ENT LIVE
Anup Jalota ने चौथी शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब प्यार नहीं होगा’
Anup Jalota ने चौथी शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब प्यार नहीं होगा’
ENT LIVE
Asim Riaz ने Himanshi Khurana के Religion वाले बयान पर दिया जवाब, Paras Chhabra को भी घेरा
Asim Riaz ने Himanshi Khurana के Religion वाले बयान पर दिया जवाब, Paras Chhabra को भी घेरा
ENT LIVE
Kangana Ranaut के ‘सस्ती कॉपी’ तंज पर Taapsee Pannu का पलटवार, फिर गरमाई पुरानी Cold War
Kangana Ranaut के ‘सस्ती कॉपी’ तंज पर Taapsee Pannu का पलटवार, फिर गरमाई पुरानी Cold War
ENT LIVE
Govinda ने Fake और AI Content पर लिया Legal Action, 100 करोड़ तक Damages की चेतावनी
Govinda ने Fake और AI Content पर लिया Legal Action, 100 करोड़ तक Damages की चेतावनी
ENT LIVE
Paritosh Tripathi ने किया Samay Raina का बचाव, बोले- क्या देखना है ये दर्शकों के हाथ में है
Paritosh Tripathi ने किया Samay Raina का बचाव, बोले- क्या देखना है ये दर्शकों के हाथ में है
Embed widget