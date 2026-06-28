भारत में पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स बाइक की मांग तेजी से बढ़ी है. अब युवा सिर्फ अच्छी माइलेज वाली बाइक ही नहीं बल्कि दमदार परफॉर्मेंस, डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स से लैस मॉडल खरीदना चाहते हैं. इसी बीच Suzuki ने चीन में अपनी नई GSX250R स्पोर्ट्स बाइक पेश की है. कंपनी ने इस बाइक को पहले से ज्यादा स्पोर्टी लुक, बेहतर तकनीक और अपडेटेड इंजन के साथ उतारा है. इसके सामने आने के बाद अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह शानदार बाइक भारतीय बाजार में भी दस्तक देगी?

कंपनी ने इसे पहले के मुकाबले ज्यादा शार्प और एग्रेसिव लुक दिया है. बाइक के फ्रंट में नई LED हेडलाइट लगाई गई है, जो रात के समय बेहतर रोशनी देने के साथ इसे प्रीमियम लुक भी देती है. इसके साथ नया फुल फेयरिंग डिजाइन और छोटे विंगलेट्स जोड़े गए हैं, जिससे यह बाइक किसी रेसिंग मशीन जैसी दिखाई देती है. साइड प्रोफाइल भी पहले से ज्यादा आकर्षक बनाई गई है और टर्न इंडिकेटर्स की पोजिशन में भी बदलाव किया गया है.

बाइक का पावरट्रेन और फीचर्स

कंपनी ने बाइक के इंजन में भी कई अहम बदलाव किए हैं. इसमें 250cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा, जिसे अब वैरिएबल वाल्व टाइमिंग (VVT) तकनीक के साथ अपडेट किया गया है. यह तकनीक इंजन को अलग-अलग स्पीड पर बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है. इससे शहर की ट्रैफिक वाली सड़कों पर भी स्मूद राइडिंग मिलेगी और हाईवे पर तेज रफ्तार के दौरान भी इंजन बेहतर पावर देगा.

फीचर्स के मामले में भी Suzuki ने इस बाइक को मॉडर्न बनाने की पूरी कोशिश की है. इसमें TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है, जिसमें स्पीड, फ्यूल लेवल, गियर पोजिशन, ट्रिप मीटर जैसी जरूरी जानकारियां दिखाई देंगी. इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन कनेक्शन, कॉल और मैसेज अलर्ट जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं.

बाइक की सेफ्टी और भारत में लॉन्चिंग

सुरक्षा के लिए इसमें फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक के साथ ड्यूल-चैनल ABS दिया जाएगा, जिससे तेज रफ्तार में भी ब्रेकिंग बेहतर होगी. वहीं टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क, रियर मोनोशॉक सस्पेंशन और 17-इंच के अलॉय व्हील इसकी राइडिंग को और ज्यादा आरामदायक बनाएंगे.

अगर भारत में इस बाइक की लॉन्चिंग की बात करें तो फिलहाल Suzuki ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. हालांकि कंपनी इस समय भारतीय बाजार में अपनी Gixxer सीरीज पर ज्यादा ध्यान दे रही है. ऐसे में GSX250R को भारत में लॉन्च किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. लेकिन अगर कंपनी भविष्य में इसे भारतीय बाजार में उतारती है तो इसका मुकाबला KTM RC 250, Yamaha R3, Kawasaki Ninja 300 और Aprilia RS 457 जैसी स्पोर्ट्स बाइकों से हो सकता है.

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