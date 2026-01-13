भारत में लॉन्च हुआ Suzuki का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर e-Access, जानें फीचर्स और कीमत

Suzuki Motorcycle India ने आखिरकार भारत में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर Suzuki e-Access लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,88,490 रखी है. इस स्कूटर की बुकिंग शुरू हो चुकी है और ग्राहक इसे Suzuki के किसी भी अधिकृत शोरूम से बुक कर सकते हैं. खास बात यह है कि Suzuki e-Access को Flipkart के जरिए ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है. यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 95 किलोमीटर तक चलने का दावा करता है और इसकी टॉप स्पीड 71 किमी प्रति घंटा है.

बैटरी, रेंज और चार्जिंग डिटेल्स

Suzuki e-Access में 3.07 kWh की लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी दी गई है. इसी बैटरी की बदौलत स्कूटर 95 किमी की रेंज देता है. कंपनी के मुताबिक, इसे घर पर Normal चार्जर से चार्ज करने में 6 घंटे 42 मिनट का समय लगता है. वहीं, फास्ट चार्जर की मदद से यह स्कूटर सिर्फ 2 घंटे 12 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है. Suzuki का दावा है कि बैटरी में सिर्फ 10% चार्ज बचने पर भी स्कूटर की परफॉर्मेंस और स्पीड में कोई कमी नहीं आती.

पावर, राइडिंग मोड्स और खास फीचर्स

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की मोटर 5.49 bhp की पावर और 15 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए इसमें तीन राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, जिनमें Eco, Ride A और Ride B शामिल हैं. इसके अलावा, तंग जगहों में स्कूटर को पीछे करने के लिए इसमें रिवर्स मोड भी दिया गया है. यह फीचर्स इसे शहर के ट्रैफिक में चलाने के लिए काफी आसान बनाते हैं.

ऑफर्स से ग्राहकों को लुभाने की कोशिश

Suzuki e-Access के साथ कंपनी कई अट्रैक्टिव ऑफर्स भी दे रही है. इसमें बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के 7 साल या 80,000 किमी तक की वारंटी शामिल है. अगर ग्राहक 3 साल बाद स्कूटर को दोबारा बेचते हैं, तो उन्हें इसकी कीमत का 60% तक वापस मिलने का दावा किया गया है. Suzuki के पुराने ग्राहकों को 10,000 और नए ग्राहकों को 7,000 तक का बोनस दिया जा रहा है. साथ ही, सिर्फ 5.99% की शुरुआती ब्याज दर पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध है.

