हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में लॉन्च हुआ Suzuki का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर e-Access, जानें फीचर्स और कीमत

भारत में लॉन्च हुआ Suzuki का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर e-Access, जानें फीचर्स और कीमत

भारत का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार तेजी से बढ़ रहा है. इसी सेगमेंट में Suzuki ने भी अपना पहला e-स्कूटर लॉन्च कर दिया है, जिससे मुकाबला और तेज हो गया है. आइए इसके फीचर्स और रेंज की डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Jan 2026 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

Suzuki Motorcycle India ने आखिरकार भारत में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर Suzuki e-Access लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,88,490 रखी है. इस स्कूटर की बुकिंग शुरू हो चुकी है और ग्राहक इसे Suzuki के किसी भी अधिकृत शोरूम से बुक कर सकते हैं. खास बात यह है कि Suzuki e-Access को Flipkart के जरिए ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है. यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 95 किलोमीटर तक चलने का दावा करता है और इसकी टॉप स्पीड 71 किमी प्रति घंटा है.

बैटरी, रेंज और चार्जिंग डिटेल्स

  • Suzuki e-Access में 3.07 kWh की लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी दी गई है. इसी बैटरी की बदौलत स्कूटर 95 किमी की रेंज देता है. कंपनी के मुताबिक, इसे घर पर Normal चार्जर से चार्ज करने में 6 घंटे 42 मिनट का समय लगता है. वहीं, फास्ट चार्जर की मदद से यह स्कूटर सिर्फ 2 घंटे 12 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है. Suzuki का दावा है कि बैटरी में सिर्फ 10% चार्ज बचने पर भी स्कूटर की परफॉर्मेंस और स्पीड में कोई कमी नहीं आती.

पावर, राइडिंग मोड्स और खास फीचर्स

  • इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की मोटर 5.49 bhp की पावर और 15 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए इसमें तीन राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, जिनमें Eco, Ride A और Ride B शामिल हैं. इसके अलावा, तंग जगहों में स्कूटर को पीछे करने के लिए इसमें रिवर्स मोड भी दिया गया है. यह फीचर्स इसे शहर के ट्रैफिक में चलाने के लिए काफी आसान बनाते हैं.

ऑफर्स से ग्राहकों को लुभाने की कोशिश

  • Suzuki e-Access के साथ कंपनी कई अट्रैक्टिव ऑफर्स भी दे रही है. इसमें बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के 7 साल या 80,000 किमी तक की वारंटी शामिल है. अगर ग्राहक 3 साल बाद स्कूटर को दोबारा बेचते हैं, तो उन्हें इसकी कीमत का 60% तक वापस मिलने का दावा किया गया है. Suzuki के पुराने ग्राहकों को 10,000 और नए ग्राहकों को 7,000 तक का बोनस दिया जा रहा है. साथ ही, सिर्फ 5.99% की शुरुआती ब्याज दर पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध है.

यह भी पढ़ें:-

आम आदमी के लिए ये है सबसे सस्ती ऑटोमैटिक 7-सीटर कार, जानें माइलेज और कीमत 

Published at : 13 Jan 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Electric Scooter India Suzuki E-access Range Suzuki E-access Electric Scooter Suzuki Electric Scooter Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
बिहार
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
विश्व
'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक
'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026-27: Mining Policy से बदलेगा India का Manufacturing Game? | Paisa Live
7 करोड़ की ज़मीन बनी 203 करोड़ | Amitabh Bachchan की Property Deal ने सबको चौंकाया | Paisa Live
Puducherry में बीच सड़क धू-धूकर जली बस, आग लगते ही मचा हड़कंप | Delhi Weather | Breaking
KGMU Dharmantaran Case : काजी ने किया खेल अब तलाश में जुटी पुलिस, मेडिकल कॉलेज ने जारी किया नोटिस
Share Market में भूचाल | 2800 अंक टूटा Sensex, Investors क्यों डर गए? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
बिहार
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
विश्व
'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक
'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
साउथ सिनेमा
रिलीज से पहले ही यश की 'टॉक्सिक' पर आई आंच, टीजर को लेकर हुआ ये बवाल
रिलीज से पहले ही यश की 'टॉक्सिक' पर आई आंच, टीजर को लेकर हुआ ये बवाल
शिक्षा
CUET PG का फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल, फटाफट करें रजिस्ट्रेशन; यहां हैं जरूरी डिटेल्स
CUET PG का फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल, फटाफट करें रजिस्ट्रेशन; यहां हैं जरूरी डिटेल्स
हेल्थ
Health Gadgets: 2026 में जिंदगी बदल देंगे ये गैजेट्स, सेहत की दुनिया में ला देंगे क्रांति
2026 में जिंदगी बदल देंगे ये गैजेट्स, सेहत की दुनिया में ला देंगे क्रांति
यूटिलिटी
क्या बिना नॉक किए होटल रूम में नहीं घुस सकता वेटर, जानें कितनी मिलती है सजा?
क्या बिना नॉक किए होटल रूम में नहीं घुस सकता वेटर, जानें कितनी मिलती है सजा?
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget