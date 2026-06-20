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हिंदी न्यूज़ऑटोगर्मी में कार का बोनट खोलते ही दिखे ये संकेत, तो तुरंत हो जाएं अलर्ट

गर्मी में कार का बोनट खोलते ही दिखे ये संकेत, तो तुरंत हो जाएं अलर्ट

Summer Car Care Tips: गर्मी में कार का बोनट खोलते ही अगर ये चीजें दिखाई दें, तो इन्हें बिल्कुल भी हल्के में न लें. ये बड़े नुकसान या हादसे का इशारा हो सकती हैं. जानिए पूरी डिटेल्स यहाँ.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 20 Jun 2026 08:28 AM (IST)
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Summer Car Care Tips: गर्मी ने सभी का हाल बेहाल कर दिया है. गर्मी के महीनों में केवल मनुष्य ही नहीं गाड़ियों को भी बहुत दिक्कत होती है. दोपहर की तेज धूप और लंबे सफर के बाद कार का इंजन भट्टी की तरह तपने लगता है. ऐसे में अगर आप अपनी गाड़ी का बोनट खोलते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसी चीजें या संकेत दिख सकते हैं जो चीख-चीखकर कह रहे होते हैं कि गाड़ी खतरे में है. 

अक्सर लोग इन छोटे-छोटे इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में किसी बड़े हादसे या इंजन के पूरी तरह ठप होने की वजह बन जाते हैं. आइए जानते हैं कि बोनट खोलते ही आपको किन बातों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और उसके तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए.

बोनट से भाप उठना हो सकता है बड़ा खतरा 

अगर आपकी कार का बोनट उठाते ही आपको सफेद रंग का धुआं या भाप उड़ती दिखे तो समझ जाइए कि गाड़ी पूरी तरह ओवरहीट हो चुकी है. इसका सबसे बड़ा कारण होता है कूलेंट का लीक होना या उसका लेवल एकदम खत्म हो जाना. 

गर्मी के दिनों में इंजन को ठंडा रखने का जिम्मा कूलेंट का होता है. अगर आपको कूलेंट बॉक्स खाली दिखे या उसके आसपास हरा-गुलाबी पानी फैला नजर आए, तो गाड़ी को तुरंत बंद कर दें. ऐसे में कभी भी तुरंत रेडिएटर का ढक्कन न खोलें, वरना खौलता हुआ पानी आपके चेहरे पर आ सकता है.

यह भी पढ़ें: CNG Auto Ban पर मचा बवाल, लाखों ड्राइवरों की रोजी-रोटी पर मंडराया खतरा

सफेद या नीली पपड़ी जमना

तेज धूप और इंजन की गर्मी की वजह से कार की बैटरी पर भी बहुत ज्यादा लोड पड़ता है. अगर बोनट खोलने पर आपको बैटरी के दोनों कोनों पर सफेद या नीले रंग का पाउडर या जंग जैसी पपड़ी जमी दिखे, तो यह एसिड लीकेज या ओवरचार्जिंग का संकेत है. 

यह जमा हुआ कचरा गाड़ी के करंट फ्लो को रोकता है, जिससे चलते-चलते गाड़ी बंद हो सकती है या स्टार्ट होने में दिक्कत दे सकती है. इसे गर्म पानी और बेकिंग सोडा की मदद से समय रहते साफ करना बेहद जरूरी है.

तारों का पिघलना और अजीब सी गंध आना

गर्मियों में इंजन तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कार के अंदर मौजूद कमजोर प्लास्टिक के पार्ट्स या वायरिंग के कवर पिघलने लगते हैं. अगर बोनट खोलते ही आपको कुछ जलने की या रबर जैसी गंध आए, तो तुरंत सावधान हो जाएं. 

जरा सा भी शॉर्ट सर्किट पूरी गाड़ी को आग की लपेट में ले सकता है. इसके साथ ही इंजन ऑयल के कैप के आसपास देखें, अगर वहाँ से गाढ़ा काला तेल लीक हो रहा है, तो समझ लें कि इंजन पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें: हर महीने बढ़ रहा है कार का मेंटेनेंस बिल? इसके पीछे हो सकती है ये छोटी गलती

Published at : 20 Jun 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
Summer Car Care Tips Car Engine Overheating Signs Coolant Leak Solution Car Battery Corrosion Cleaning
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