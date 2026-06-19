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हिंदी न्यूज़ऑटोCNG Auto Ban पर मचा बवाल, लाखों ड्राइवरों की रोजी-रोटी पर मंडराया खतरा

CNG Auto Ban पर मचा बवाल, लाखों ड्राइवरों की रोजी-रोटी पर मंडराया खतरा

CNG Auto Ban in Delhi NCR: दिल्ली-एनसीआर में CNG ऑटो के नए रजिस्ट्रेशन बैन प्रस्ताव पर मचा बवाल. जानिए क्या है पूरा मामला.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Jun 2026 05:16 PM (IST)
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CNG Auto Ban in Delhi NCR: दिल्ली सरकार पिछले कुछ महीने से लगातार प्रदुषण कम करने के लिए नए-नए नियम लागु कर रही है. जबकि अब दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के लिए एक बहुत बड़ी और टेंशन बढ़ाने वाली खबर आ रही है. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन (CAQM) ने प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी (CNG) से चलने वाले थ्री-व्हीलर्स के नए रजिस्ट्रेशन पर धीरे-धीरे पूरी तरह रोक लगाने का एक नया आदेश जारी किया है. 

इस फैसले के बाद अब ऑटोमोबाइल डीलर्स की संस्था 'फाडा' (FADA) और ट्रांसपोर्ट संगठनों ने इसका पूरी तरह विरोध करना शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि इस अचानक लिए गए फैसले से ऑटो सेक्टर से जुड़े लाखों परिवारों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ेगा.

जानिए क्या है सरकार का पूरा प्लान?

दिल्ली सरकार के इस नए प्लान के मुताबिक, दिल्ली-NCR को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर शिफ्ट करने की तैयारी है. इसके तहत 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक (EV) थ्री-व्हीलर्स का ही नया रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और CNG ऑटो पर पूरी तरह बैन लग जाएगा. 

इसके बाद 1 जनवरी 2028 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, और गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) जैसे हाई-डेंसिटी वाले इलाकों में भी यह नियम लागू होगा. आखिरकार, 1 जनवरी 2029 तक पूरे एनसीआर क्षेत्र में नए सीएनजी ऑटो की बिक्री और रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य रखा गया है.

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FADA क्यों कर रहा है इस कानून का विरोध?

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने इस मामले में बड़ा कदम उठाया है और कमिशन के चेयरमैन को बकायदा एक चिट्ठी लिखी है. फाडा का कहना है कि सीएनजी खुद एक क्लीन फ्यूल है, जिसे सालों की मेहनत के बाद दिल्ली में लागू किया गया था. अचानक सीएनजी को बैन करना सरकार की अपनी पुरानी क्लीन फ्यूल पॉलिसी के ही खिलाफ जाता है. 

डीलर्स एसोसिएशन का तर्क है कि इस बैन से सड़कों पर चल रहे पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि नए और बेहतर टेक्नोलॉजी वाले BS-6 सीएनजी ऑटो का रास्ता जरूर बंद हो जाएगा.

लाखों परिवारों के रोजगार सीधा असर

अगर यह फैसला लागु होता है तो इस फैसले का सबसे बड़ा और दर्दनाक असर उन गरीब ड्राइवरों पर पड़ेगा जो रोज कमाते और खाते हैं. दिल्ली-एनसीआर में लगभग एक लाख से ज्यादा ऑटो परमिट होल्डर्स हैं, जिनके घर का चूल्हा इसी से चलता है. इसके अलावा, हजारों डीलरशिप कर्मचारी, गाड़ियों को फाइनेंस करने वाले लोग और छोटे मैकेनिक भी इस फैसले से सीधे प्रभावित होंगे. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली जैसी जगह पर जहां मेट्रो के बाद ऑटो ही लास्ट-माइल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा साधन है, वहां अचानक यह बदलाव पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हिलाकर रख देगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Jun 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
CNG Auto Ban Delhi NCR FADA Opposes Three Wheeler Ban CAQM Electric Vehicle Mandate 2027 Auto Driver Livelihood Crisis
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