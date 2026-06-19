हर महीने बढ़ रहा है कार का मेंटेनेंस बिल? इसके पीछे हो सकती है ये छोटी गलती

Car Maintenance Tips: जब खुद की कार से घूमने की बात हो तो हर कोई खुश हो जाता है. अपनी पसंदीदा कार से घूमना-फिरना किसे पसंद नहीं होता. हालांकि दिक्कत तब आती है जब हर महीने उसका सर्विस और मेंटेनेंस बिल बजट से बाहर होने लगता है. कई बार हमें लगता है कि कार पुरानी हो रही है या मैकेनिक हमें चूना लगा रहा है.

मगर सच तो यह है कि इसके पीछे हमारी अपनी ही कुछ छोटी-छोटी डेली की आदतें और लापरवाहियां होती हैं. गाड़ी की समय से देखभाल न करना और ड्राइविंग के दौरान की जाने वाली छोटी गलतियां धीरे-धीरे एक बड़े खर्च में बदल जाती हैं. अगर आप भी इस बढ़ते खर्च से परेशान हैं, तो अपनी इन आदतों को तुरंत बदल लें. तो चलिए जानतें हैं कि, किन आदतों से हम बड़े खर्चे से बच सकते हैं.

हमेशा कराये समय पर सर्विसिंग

बहुत से लोग सोचते हैं कि जब तक गाड़ी में कोई बड़ी दिक्कत या खराबी न दिखे, तब तक उसे सर्विस सेंटर ले जाने की क्या जरूरत है. यही सोच सबसे बड़ी गलती है. समय पर इंजन ऑयल, फिल्टर और कूलेंट न बदलने से इंजन पर दबाव बढ़ता है. पुराना काला तेल इंजन के पार्ट्स को धीरे-धीरे घिसने लगता है जिससे माइलेज तो गिरता ही है, साथ ही बाद में सीधे इंजन सीज होने या महंगे पार्ट्स बदलवाने की नौबत आ जाती है. इसलिए, तय किलोमीटर या समय सीमा पूरी होते ही सर्विसिंग जरूर कराएं.

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टायर प्रेशर को हल्के में न लें

आपको बता दें कि, टायर में हवा का कम होना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. जब टायरों में हवा कम होती है, तो सड़क पर फ्रिक्शन बढ़ जाता है. इसे खींचने के लिए इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिससे गाड़ी पेट्रोल-डीजल ज्यादा पीती है.

इसके अलावा, कम हवा में गाड़ी चलाने से टायर बहुत जल्दी और असमान रूप से घिस जाते हैं, जिससे आपको समय से पहले ही हजारों रुपये खर्च करके नए टायर खरीदने पड़ते हैं. हर हफ्ते टायर प्रेशर चेक करना एक अच्छी आदत है.

रफ ड्राइविंग से जरूर बचें

आजकल ट्रैफिक में गाड़ी चलाते समय कई लोगों की आदत होती है कि वे क्लच पेडल पर हल्का पैर रखकर ही ड्राइव करते हैं. इसे 'क्लच राइडिंग' कहते हैं, जो क्लच प्लेट को बहुत जल्दी पूरी तरह से खत्म कर देती है.

इसके अलावा, अचानक बहुत तेज एक्सीलेटर दबाना और फिर अचानक से जोर से ब्रेक मारना, गाड़ी के सस्पेंशन और ब्रेक पैड्स की उम्र को आधा कर देता है. शांत दिमाग से और स्मूथली गाड़ी चलाने से मेंटेनेंस का आधा खर्च ऐसे ही कम हो जाता है.

छोटे-मोटे वार्निंग को नजरअंदाज न करें

गाड़ी के डैशबोर्ड पर आने वाली चेक इंजन लाइट या कोई और वार्निंग लाइट ऐसे ही नहीं जलती. कई बार लोग सोचते हैं कि गाड़ी तो सही चल ही रही है, तो लाइट को बाद में देख लेंगे.

इसके अलावा, गाड़ी से आने वाली छोटी-मोटी अजीब आवाजें या ब्रेक मारते समय होने वाली चरचराहट को लोग अनदेखा कर देते हैं. यही छोटी सी अनदेखी बाद में एक बड़े ब्रेकडाउन का रूप ले लेती है और आपको रास्ते में फंसाने के साथ-साथ मैकेनिक का एक लंबा-चौड़ा बिल भी थमा देती है.

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