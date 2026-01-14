भारत से भी सख्त है कानून, इन देशों में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने में निकल जाती है उम्र

भारत में ट्रैफिक नियमों को लेकर पिछले कुछ सालों में सख्ती जरूर बढ़ी है, लेकिन फिर भी यहां के कानून दुनिया के कई देशों के मुकाबले काफी नरम माने जाते हैं. अगर आप सोचते हैं कि भारत में चालान ज्यादा कटता है, तो जरा विदेशों के नियम जान लीजिए. कई देशों में मामूली सी गलती पर लाखों रुपये का जुर्माना और जेल तक की सजा हो सकती है. ऐसे में वाकई कहा जा सकता है कि आपको शुक्र मनाना चाहिए कि आप भारत में ड्राइव कर रहे हैं.

अमेरिका में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ सकता है महंगा

अगर आप अमेरिका में गाड़ी चला रहे हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो करीब 25 डॉलर (लगभग 18 हजार रुपये) का जुर्माना भरना पड़ सकता है. बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर यह जुर्माना 1000 डॉलर (करीब 72 हजार रुपये) तक पहुंच सकता है. ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना बेहद गंभीर अपराध माना जाता है, जिस पर 10 हजार डॉलर (करीब 7.23 लाख रुपये) तक का जुर्माना लग सकता है. वहीं नशे में ड्राइविंग करने पर लाइसेंस रद्द होने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है.

सिंगापुर में नियम तोड़े तो जेल जाना तय

सिंगापुर दुनिया के सबसे सख्त ट्रैफिक कानूनों वाले देशों में गिना जाता है. यहां बिना सीट बेल्ट के करीब 8 हजार रुपये का जुर्माना, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर करीब 3 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. नशे में ड्राइविंग करने पर लगभग 2.6 लाख रुपये का जुर्माना और 3 महीने की जेल हो सकती है. दोबारा गलती करने पर यह जुर्माना 7 लाख रुपये तक पहुंच सकता है.

रूस और दुबई में भी नहीं मिलती कोई ढील

रूस में रैश ड्राइविंग को गंभीर अपराध माना जाता है. नशे में गाड़ी चलाने पर करीब 55 हजार रुपये का जुर्माना और तीन साल तक लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. वहीं दुबई में गलत साइड से ड्राइविंग या गाड़ी पर नंबर प्लेट न होने पर करीब 1.14 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

ताइवान में चालान सुनकर उड़ जाएंगे होश

ताइवान में नशे में ड्राइविंग करने पर करीब 4 लाख रुपये और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर करीब 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. बता दें कि दुनिया के कई देशों में ट्रैफिक नियम इतने सख्त हैं कि एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी भर की कमाई छीन सकती है. भारत में नियम अब सख्त हो रहे हैं, लेकिन फिर भी विदेशों के मुकाबले यहां काफी राहत है.

