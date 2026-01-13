कैसा है Tata Punch Facelift का फर्स्ट लुक? कीमत से लेकर फीचर्स तक जानिए सारी डिटेल्स

भारत में नई Tata Punch Facelift अब लॉन्च हो चुकी है. इस कार में कई जरूरी बदलाव किए गए हैं. इसकी शुरुआती कीमत 5.5 लाख रुपये है. कंपनी ने इस बार सिर्फ लुक ही नहीं बदला है, बल्कि इसके मैकेनिकल हिस्सों में भी सुधार किया है. आइए इसके फर्स्ट लुक पर नजर डालते हैं.

नई Tata Punch Facelift अब पहले से ज्यादा बड़ी, बोल्ड और SUV जैसी दिखती है. पहली नजर में ही यह कार Tata Nexon से ज्यादा जुड़ी हुई महसूस होती है. फ्रंट में पतली LED DRLs और नीचे की तरफ हेडलैंप दिए गए हैं, जिससे इसका फेस काफी मॉडर्न लगता है. नया बंपर और स्लीक ग्रिल Punch को ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं. साइड प्रोफाइल भले ही ज्यादा नहीं बदली हो, लेकिन नए अलॉय व्हील्स इसकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाते हैं. रियर डिजाइन में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जहां अब कनेक्टेड टेल-लैंप्स, ज्यादा ब्लैक क्लैडिंग और नया Tata लोगो दिया गया है. कुल मिलाकर Punch अब हैचबैक से ज्यादा एक असली SUV जैसी नजर आती है.

इंटीरियर में क्या-क्या नया है?

नई Punch Facelift का केबिन पूरी तरह फ्रेश महसूस होता है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन दी गई है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करती है. डिस्प्ले पहले से ज्यादा शार्प और रिस्पॉन्सिव है. इसके साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया डैशबोर्ड लेआउट और टच-बेस्ड HVAC पैनल मिलता है. नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील इल्यूमिनेटेड Tata लोगो के साथ आता है. हालांकि टच पैनल पर उंगलियों के निशान जल्दी पड़ जाते हैं. फीचर्स की बात करें तो इसमें 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटो हेडलाइट्स और 6 एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं. स्पेस पहले जैसा ही है, लेकिन रियर सीट पर दो लोगों के लिए यह काफी आरामदायक बनी हुई है.

इंजन और मैकेनिकल बदलाव

नई Tata Punch Facelift में स्टैंडर्ड 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ आता है. सबसे बड़ा अपडेट इसका नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 120 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है. इसके अलावा CNG वेरिएंट में अब AMT ऑप्शन और पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, जो इस सेगमेंट में इसे खास बनाते हैं.

कीमत

नई Tata Punch Facelift की शुरुआती कीमत लगभग 5.5 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. ज्यादा पावरफुल इंजन, बेहतर डिजाइन और ढेर सारे नए फीचर्स के साथ Punch अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पैकेज बन गई है. यह साफ है कि Tata Punch Facelift आने वाले समय में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करेगी.

यह भी पढ़ें:-

Affordable Bikes: आम आदमी के लिए 1 लाख के बजट में कौन-सी बाइक खरीदना बेहतर? यहां पढ़िए लिस्ट