कितने करोड़ रुपये की है समय रैना की Toyota Vellfire? फीचर्स जानकर आप रह जाएंगे हैरान

भारत के मशहूर यूट्यूबर और स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना ने हाल ही में एक नई लग्जरी MPV Toyota Vellfire खरीदी है. इस कार की कीमत लगभग 1.26 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी नई कार की तस्वीरें भी शेयर की थी, जिसके बाद फैंस ने उन्हें खूब शुभकामनाएं दीं.

कैसी हे Toyota Vellfire?

Toyota Vellfire भारतीय बाजार में एक प्रीमियम लग्जरी MPV के रूप में जानी जाती है. इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कम्फर्ट, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस को एक साथ चाहते हैं. ये कार बाहर से जितनी शानदार और एलीगेंट दिखती है, अंदर से उतनी ही लग्जरी और आरामदायक है. इसका इंटीरियर किसी प्राइवेट जेट जैसा महसूस होता है. कार में कैप्टन सीट्स, इलेक्ट्रिक रिक्लाइनिंग सिस्टम, मसाज फंक्शन, एंबियंट लाइटिंग और प्रीमियम लेदर सीटें दी गई हैं. इन फीचर्स की वजह से Toyota Vellfire एक मोबाइल लाउंज जैसी लगती है, जिसमें सफर हमेशा रॉयल और रिलैक्सिंग महसूस होता है.

Toyota Vellfire का पावरट्रेन और फीचर्स

Toyota Vellfire में 2.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन दिया गया है जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ काम करता है. ये इंजन E-CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है और लगभग 190hp की पावर देता है. ये हाइब्रिड सिस्टम स्मूद ड्राइविंग अनुभव के साथ-साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और कम कार्बन एमिशन भी देता है.

Toyota Vellfire का साइज भी इसे एक कम्फर्ट-क्लास MPV बनाता है. इसकी लंबाई 5,005 मिमी, चौड़ाई 1,850 मिमी, और ऊंचाई 1,950 मिमी है, जबकि व्हीलबेस 3,000 मिमी का है. इस वजह से कार के दूसरी और तीसरी रो में भी शानदार स्पेस मिलता है. सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, ABS और EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और लेन डिपार्चर अलर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इन सभी फीचर्स की वजह से Toyota Vellfire न सिर्फ लग्जरी, बल्कि सेफ्टी के मामले में भी बेस्ट इन क्लास है.

