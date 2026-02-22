Skoda Kylaq ऑटोमैटिक खरीदने का है प्लान? जानें 2 लाख डाउन पेमेंट के बाद कितनी बनेगी EMI

अगर आप Skoda Kylaq के ऑटोमैटिक वेरिएंट को घर लाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इसकी कीमत और EMI का सही हिसाब जानना जरूरी है. Skoda भारतीय बाजार में Kylaq का Classic AT वेरिएंट ऑफर करती है, जो ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. आइए जानते हैं कि 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट के बाद आपको हर महीने कितनी EMI देनी होगी.

Skoda Kylaq Classic AT की कीमत

Skoda Kylaq Classic AT की एक्स-शोरूम कीमत 9.25 लाख रुपये है. अगर आप इसे दिल्ली में खरीदते हैं, तो इसके साथ रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का खर्च भी जुड़ता है. दिल्ली में इस SUV पर करीब 65 हजार रुपये आरटीओ चार्ज और लगभग 40 हजार रुपये इंश्योरेंस देना होगा. इन सबको जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 10.30 लाख रुपये हो जाती है.

कितनी बनेगी EMI?

अगर आप 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तो बाकी करीब 8.30 लाख रुपये बैंक से फाइनेंस कराने होंगे. मान लीजिए बैंक आपको 9 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर 7 साल के लिए लोन देता है. इस स्थिति में आपको हर महीने लगभग 13,355 रुपये की EMI देनी होगी. यह EMI अगले 7 साल यानी 84 महीनों तक देनी होगी.

कुल कितना महंगा पड़ेगा यह सौदा?

अगर आप 8.30 लाख रुपये का लोन 9 प्रतिशत ब्याज दर पर 7 साल के लिए लेते हैं, तो कुल मिलाकर करीब 2.91 लाख रुपये ब्याज के रूप में चुकाने होंगे. इस तरह एक्स-शोरूम कीमत, ऑन-रोड खर्च और ब्याज जोड़कर Skoda Kylaq Classic AT की कुल लागत करीब 13.21 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. यानी लोन लेने पर गाड़ी की असली कीमत काफी बढ़ जाती है.

किन गाड़ियों से है मुकाबला?

Skoda Kylaq कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आती है. इसका सीधा मुकाबला Hyundai Venue, Kia Sonet, Tata Nexon, Maruti Brezza, Mahindra XUV 3XO, Nissan Magnite और Renault Kiger जैसी गाड़ियों से होता है. अगर आप स्टाइल, ब्रांड वैल्यू और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स चाहते हैं, तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

