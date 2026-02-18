5 हजार की डाउन पेमेंट पर Honda Activa खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स

भारतीय बाजार में Honda Activa सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर में गिना जाता है. इस स्कूटर के तीन वेरिएंट मार्केट में शामिल हैं, जिसमें स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 75,433 रुपये, DLX वेरिएंट की कीमत 85,335 रुपये और H-Smart वेरिएंट की कीमत 89,806 रुपये है. इसके अलावा इसके 25 Year Anniversary Edition की कीमत 97,896 रुपये है.

अगर आप इस स्कूटर को फुल पेमेंट न देकर फाइनेंस कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर महीने EMI जमा करनी होगी. होंडा एक्टिवा के स्टैंडर्ड मॉडल की ऑन-रोड कीमत 87,448 हजार रुपये के करीब है. होंडा के इस टू-व्हीलर के लिए आपको 82,448 रुपये का लोन मिल सकता है. बैंक इस लोन पर एक निश्चित ब्याज लगाती है, जिसके मुताबिक ही हर महीने एक तय अमाउंट बैंक में EMI के रूप में जमा करनी होगी.

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Honda Activa?

होंडा एक्टिवा खरीदने के लिए आपको पांच हजार रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी.

होंडा का ये स्कूटर खरीदने के लिए अगर आप एक साल के लिए लोन लेते हैं और बैंक इस लोन पर 9.7 फीसदी की ब्याज लगाती है तो हर महीने आपको 7,237 रुपये की EMI भरनी होगी.

अगर आप ये स्कूटर डेढ़ साल के लोन पर लेते हैं तो 9.7 फीसदी की ब्याज से 4,940 रुपये की EMI हर महीने बैंक में जमा करनी होगी.

होंडा के इस स्कूटर के लिए तीन साल के लिए लोन लेने पर 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 2,649 रुपये की किस्त जमा करनी होगी.

होंडा एक्टिवा खरीदने के लिए चार साल के लिए लोन लिया जाता है और बैंक इस लोन पर 9.7 फीसदी की ब्याज लगाती है तो 2,079 रुपये की EMI हर महीने भरनी होगी.

होंडा एक्टिवा के लिए लोन किसी भी बैंक से लिया जाए, लोन लेने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है.

अलग-अलग बैंकों की अलग-अलग पॉलिसी के मुताबिक इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.

