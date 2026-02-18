हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो5 हजार की डाउन पेमेंट पर Honda Activa खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स

5 हजार की डाउन पेमेंट पर Honda Activa खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स

Honda Activa on EMI: होंडा एक्टिवा देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है. इस स्कूटर को खरीदने के लिए पांच हजार रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 18 Feb 2026 11:02 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में Honda Activa सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर में गिना जाता है. इस स्कूटर के तीन वेरिएंट मार्केट में शामिल हैं, जिसमें स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 75,433 रुपये, DLX वेरिएंट की कीमत 85,335 रुपये और H-Smart वेरिएंट की कीमत 89,806 रुपये है. इसके अलावा इसके 25 Year Anniversary Edition की कीमत 97,896 रुपये है. 

अगर आप इस स्कूटर को फुल पेमेंट न देकर फाइनेंस कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर महीने EMI जमा करनी होगी. होंडा एक्टिवा के स्टैंडर्ड मॉडल की ऑन-रोड कीमत 87,448 हजार रुपये के करीब है. होंडा के इस टू-व्हीलर के लिए आपको 82,448 रुपये का लोन मिल सकता है. बैंक इस लोन पर एक निश्चित ब्याज लगाती है, जिसके मुताबिक ही हर महीने एक तय अमाउंट बैंक में EMI के रूप में जमा करनी होगी.

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Honda Activa?

  • होंडा एक्टिवा खरीदने के लिए आपको पांच हजार रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी.
  • होंडा का ये स्कूटर खरीदने के लिए अगर आप एक साल के लिए लोन लेते हैं और बैंक इस लोन पर 9.7 फीसदी की ब्याज लगाती है तो हर महीने आपको 7,237 रुपये की EMI भरनी होगी.
  • अगर आप ये स्कूटर डेढ़ साल के लोन पर लेते हैं तो 9.7 फीसदी की ब्याज से 4,940 रुपये की EMI हर महीने बैंक में जमा करनी होगी.
  • होंडा के इस स्कूटर के लिए तीन साल के लिए लोन लेने पर 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 2,649 रुपये की किस्त जमा करनी होगी.
  • होंडा एक्टिवा खरीदने के लिए चार साल के लिए लोन लिया जाता है और बैंक इस लोन पर 9.7 फीसदी की ब्याज लगाती है तो 2,079 रुपये की EMI हर महीने भरनी होगी.
  • होंडा एक्टिवा के लिए लोन किसी भी बैंक से लिया जाए, लोन लेने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है.
  • अलग-अलग बैंकों की अलग-अलग पॉलिसी के मुताबिक इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.

यह भी पढ़ें:-

दमदार इंजन के साथ भारत में लॉन्च हुई Nissan Gravite, कई एडवांस फीचर्स से है लैस, जानें कीमत 

 

 

Published at : 18 Feb 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
Honda Activa Honda Scooter Honda Activa On EMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
5 हजार की डाउन पेमेंट पर Honda Activa खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स
5 हजार की डाउन पेमेंट पर Honda Activa खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स
ऑटो
Creta की बादशाहत कायम! Victoris की एंट्री के बाद भी बनी रही नंबर-1, जानें Kia Seltos का हाल
Creta की बादशाहत कायम! Victoris की एंट्री के बाद भी बनी रही नंबर-1, जानें Kia Seltos का हाल
ऑटो
दमदार इंजन के साथ भारत में लॉन्च हुई Nissan Gravite, कई एडवांस फीचर्स से है लैस, जानें कीमत
दमदार इंजन के साथ भारत में लॉन्च हुई Nissan Gravite, कई एडवांस फीचर्स से है लैस, जानें कीमत
ऑटो
AI Summit 2026: अब एक्सीडेंट से बचाएगा AI, जानें नींद आने पर कैसे खुद रुक जाएगी कार
AI Summit 2026: अब एक्सीडेंट से बचाएगा AI, जानें नींद आने पर कैसे खुद रुक जाएगी कार
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप में होती अगर…’, भारत-बांग्लादेश क्रिकेट ग्राउंड में आएंगे करीब, BNP ने दिया बड़ा बयान
‘हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप में होती अगर…’, भारत-बांग्लादेश क्रिकेट ग्राउंड में आएंगे करीब, BNP ने दिया बड़ा बयान
बिहार
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
विश्व
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
Home Tips
प्लास्टिक स्क्रबर को कहें अलविदा! नारियल से घर पर तैयार करें बर्तन साफ करने का नेचुरल स्क्रबर
प्लास्टिक स्क्रबर को कहें अलविदा! नारियल से घर पर तैयार करें बर्तन साफ करने का नेचुरल स्क्रबर
यूटिलिटी
रात के 10 बजते ही ट्रेन में लागू हो जाते हैं ये नियम, आपको पता होनी चाहिए ये बात
रात के 10 बजते ही ट्रेन में लागू हो जाते हैं ये नियम, आपको पता होनी चाहिए ये बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget