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हिंदी न्यूज़ऑटोCar AC Tips: किस नंबर पर चलाएं कार का AC? जानें सही तरीका और बचाएं माइलेज

Car AC Tips: किस नंबर पर चलाएं कार का AC? जानें सही तरीका और बचाएं माइलेज

अगर आप सही तरीके से कार का AC इस्तेमाल करते हैं, तो ठंडक के साथ-साथ माइलेज भी बेहतर रखा जा सकता है, आइए जानें सही तरीका जिससे कार ठंडी भी रहे और माइलेज भी बेहतर बना रहे.

By : गौतम सिंह | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Mar 2026 08:20 AM (IST)
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गर्मी शुरू होते ही कार में AC का इस्तेमाल बढ़ जाता है. AC चलाने से कार के अंदर ठंडक तो मिलती है, लेकिन इसका असर माइलेज पर भी पड़ता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि AC सीधे इंजन से पावर लेता है, जिससे इंजन पर एक्स्ट्रा दबाव आता है और फ्यूल ज्यादा खर्च होता है. कई लोग इसी कारण AC का कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही तरीके से AC चलाया जाए तो आप ठंडक और अच्छा माइलेज दोनों पा सकते हैं. आइए जानें AC इस्तेमाल करने का सही तरीका ताकि कार ठंडी भी रहे और फ्यूल भी कम खर्च हो.

किस नंबर पर चलाएं AC?

ज्यादातर कारों में AC की फैन स्पीड 1, 2, 3 और 4 नंबर में दी जाती है. इसमें 1 सबसे कम और 4 सबसे ज्यादा स्पीड होती है. अगर आप हमेशा 3 या 4 नंबर पर AC चलाते हैं, तो इससे कार जल्दी ठंडी जरूर होती है, लेकिन इससे इंजन पर ज्यादा लोड पड़ता है और फ्यूल की खपत बढ़ जाती है. बेहतर तरीका ये है कि आप AC को 1 या 2 नंबर पर चलाएं. इस स्पीड पर कार का केबिन धीरे-धीरे ठंडा होता है और इंजन पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता. इससे माइलेज भी बेहतर बना रहता है. अगर आपकी कार में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, तो तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखना सबसे सही माना जाता है. इससे AC को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और फ्यूल की बचत होती है.

गर्मी में माइलेज बढ़ाने के आसान तरीके

गर्मी में कार का सही इस्तेमाल करके आप माइलेज को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं. अगर कार धूप में खड़ी रही है, तो तुरंत AC चालू करने की बजाय पहले खिड़कियां खोल दें. इससे अंदर की गर्म हवा बाहर निकल जाती है और बाद में AC जल्दी ठंडक देता है. AC चलाते समय रीसर्कुलेशन मोड का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद होता है. इससे ठंडी हवा बार-बार अंदर ही घूमती रहती है और केबिन जल्दी ठंडा हो जाता है. साथ ही, जब ज्यादा गर्मी न हो तो सिर्फ ब्लोअर का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है. समय-समय पर AC की सर्विस कराना भी जरूरी है. इससे कूलिंग बेहतर रहती है और इंजन पर एक्स्ट्रा दबाव नहीं पड़ता, जिससे माइलेज बना रहता है.

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About the author गौतम सिंह

मैं गौतम सिंह एबीपी न्यूज में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हूं. पिछले 2 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हूं. 
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Published at : 18 Mar 2026 08:20 AM (IST)
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Car AC Mileage Tips Car AC Speed Best Setting AC Mileage Increase Car AC Use Tips Mileage Saving Tips
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