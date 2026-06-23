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हिंदी न्यूज़ऑटोगियर लगाते समय हो रही है दिक्कत? भूलकर भी न करें नजरअंदाज, वरना खराब हो सकती है गाड़ी

गियर लगाते समय हो रही है दिक्कत? भूलकर भी न करें नजरअंदाज, वरना खराब हो सकती है गाड़ी

Car Gear Problem: कार का गियर लगाने में अटक रहा है या आवाज आ रही है? इसे मामूली समझकर छोड़ने की भूल न करें. गियरबॉक्स खराब हुआ तो लग सकता है लाखों का चूना. जानिए गियर खराब होने के बड़े संकेत.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 23 Jun 2026 12:02 PM (IST)
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Car Gear Problem: अगर आप भी कार चलाते हैं या कई लोगों से सुना होगा की मेरी गाड़ी गियर लगाते समय दिक्कत दे रही है. लेकिन इसके बाद भी कई बार कार चलाते समय हम छोटी-छोटी आवाजों या गियर के हल्के से अटकने को टाल देते हैं. लेकिन आपकी यही छोटी लापरवाही आगे चलकर जेब पर भारी पड़ सकती है. आपको बता दें कि, कार का ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब गियरबॉक्स बेहद नाजुक और जरूरी हिस्सा होता है. 

अगर गियर शिफ्ट करते समय आपकी गाड़ी झटके ले रही है या गियर चेंज करने में गियर जाम लगता है तो यह इस बात का साफ इशारा है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है. इसे अनदेखा करना पूरी गाड़ी को जाम कर सकता है. तो चलिए जानतें हैं कि, आपकी गाड़ी में यह प्रॉब्लम कैसे आ जाती है.

गियर बदलने में हो रही है दिक्कत 

बता दें कि, कार चलाते समय जब आप क्लच पूरा दबाकर गियर बदलते हैं और गियर आसानी से लगने के बजाय अटकने लगे तो समझ जाएं कि मैकेनिक के पास जाने का वक्त आ गया है. इसके अलावा गियर बदलते समय अगर आपको नीचे से रगड़ने या 'कच-कच' जैसी आवाज सुनाई दे रही है. तो यह गियर के दांतों के घिसने या गियर ऑयल खत्म होने का संकेत है. इसे नजरअंदाज करने पर पूरा गियरबॉक्स अंदर से टूट सकता है और बीच रास्ते में आपको गाड़ी बंद हो सकती है.

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क्लच पेडल का ढीला होना 

अगर आपकी कार में गियर बदलने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि एक्सीलरेटर दबाने पर भी गाड़ी वैसी रफ्तार नहीं पकड़ रही जैसी पकड़नी चाहिए. तो यह गियरबॉक्स की खराबी का शुरुआती लक्षण है. 

कई बार आपने देखा होगा कि क्लच पेडल दबाने पर बहुत ज्यादा ढीला महसूस होता है या गियर बदलने के बाद अपनी जगह से वापस न्यूट्रल में स्लिप हो जाता है. गियर का इस तरह खुद-ब-खुद स्लिप होना ड्राइविंग के दौरान बेहद खतरनाक हो सकता है और बड़े रोड एक्सीडेंट की वजह बन सकता है.

ट्रांसमिशन फ्लूइड का कम होना 

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, गियरबॉक्स को बिना किसी रुकावट के काम करने के लिए गियर ऑयल की जरूरत होती है. जो इसे ठंडा और चिकना रखता है. अगर आपकी कार के नीचे लाल या डार्क ब्राउन रंग का तेल टपकता हुआ दिखे तो समझ जाएं कि ऑयल लीक हो रहा है. 

तेल कम होने से गियरबॉक्स ओवरहीट हो जाता है और उसके अंदरूनी पार्ट्स आपस में रगड़ खाकर पूरी तरह खराब हो जाते हैं. इसलिए समय पर ऑयल टॉप-अप कराना या लीकेज ठीक कराना सबसे जरूरी होता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 23 Jun 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Gear Car Gear Problem Hard Gear Shifting Gearbox Failure Signs Faulty Clutch
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