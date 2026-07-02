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जुलाई के महीने में करें इस फसल की बुआई, डेढ़ साल में कमाए बंपर मुनाफा

Vetiver Farming Tips: जुलाई के महीने में इस फसल की बुआई करके किसान बंपर कमाई कर सकते हैं. डेढ़ साल की इस अनोखी खेती से मुनाफा कमाने का पूरा तरीका जान लें.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 02 Jul 2026 10:16 AM (IST)
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Vetiver Farming Tips: जुलाई का महीना आते ही किसान खरीफ की फसलों की तैयारी में जुट जाते हैं. लेकिन ज्यादातर पारंपरिक फसलों के साथ दो बड़ी दिक्कतें हमेशा रहती हैं पहली बहुत ज्यादा पानी की जरूरत और दूसरी आवारा पशुओं का आतंक. अगर आप भी इन दोनों समस्याओं से परेशान हैं और किसी ऐसी खेती की तलाश में हैं जो बिना किसी रिस्क के आपको तगड़ा मुनाफा दे सके.

तो जुलाई का महीना आपके लिए सबसे बेस्ट है. इस महीने एक ऐसी औषधीय फसल की बुआई की जाती है, जिसे न तो छुट्टा जानवर खाते हैं और न ही इसे बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है. बस एक बार की सही मेहनत और करीब डेढ़ साल यानी 18 महीने का सब्र, इसके बाद यह फसल आपको सीधे बंपर कमाई का रास्ता दिखाएगी.

खस की खेती है किसानों के लिए मुनाफे का सौदा

हम बात कर रहे हैं खसकी खेती की जिसकी मांग बाजार में हमेशा बहुत ऊंची रहती है. जुलाई का महीना इसकी रोपाई के लिए सबसे शानदार माना जाता है क्योंकि इस समय मानसून की शुरुआती बारिश पौधों को अच्छी तरह सेट होने में मदद करती है. खस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके पौधों में एक खास खुशबू होती है. 

जिसकी वजह से नीलगाय, गाय या कोई भी आवारा पशु इसे छूते तक नहीं हैं. इसके अलावा यह फसल हर तरह की मिट्टी में आसानी से सरवाइव कर जाती है. चाहे वह बंजर जमीन हो या जलभराव वाला इलाका. एक बार पौधा बड़ा हो जाए तो इसे नाममात्र के पानी की जरूरत होती है.

यह भी पढ़ें: इन वजहों से छोटा रह जाता है आलू का साइज, बुआई के समय जरूर रखें कुछ बातों का ध्यान

डेढ़ साल में कैसे चमकेगी किस्मत

खस की असली कीमत उसकी जड़ों में छिपी होती है, जिससे बेहद कीमती खस का तेल निकाला जाता है. रोपाई के करीब 15 से 18 महीने बाद इसकी जड़ें पूरी तरह तैयार हो जाती हैं, जिन्हें खोदकर निकाल लिया जाता है. इस तेल का इस्तेमाल बड़े-बड़े ब्रांड्स महंगे परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, साबुन और कूलिंग सिरप बनाने में करते हैं. 

बाजार में खस के तेल की कीमत हजारों रुपये प्रति लीटर होती है. लागत के नाम पर इसमें सिर्फ शुरुआती पौधे खरीदने और रोपाई का थोड़ा सा खर्च आता है, लेकिन डेढ़ साल बाद जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो यह पारंपरिक फसलों के मुकाबले कई गुना ज्यादा शुद्ध मुनाफा सीधे किसानों की जेब में डालती है.

यह भी पढ़ें: धान की रोपाई के बाद खेत में दरार क्यों पड़ जाती है, किसानों के लिए होता है खतरे का संकेत

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 02 Jul 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming Tips Farming News
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