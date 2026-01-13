349cc इंजन के साथ Royal Enfield ने पेश की Goan Classic 350, इन बाइक्स को देगी टक्कर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो349cc इंजन के साथ Royal Enfield ने पेश की Goan Classic 350, इन बाइक्स को देगी टक्कर

Royal Enfield ने भारत में अपनी नई बाइक 2026 Goan Classic 350 लॉन्च कर दी है. आइए इसकी कीमत, नए फीचर्स, इंजन डिटेल्स और राइवल्स पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Jan 2026 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

Royal Enfield ने भारतीय बाजार में अपनी नई 349cc बाइक Goan Classic 350 का 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है. यह बाइक बॉबर स्टाइल सेगमेंट में आती है और अपने क्लासिक लुक के साथ मॉडर्न  जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. कंपनी ने इसके पुराने रेट्रो अंदाज को बरकरार रखा है, लेकिन डेली यूज की राइडिंग को आसान बनाने के लिए इसमें कुछ जरूरी अपडेट्स किए गए हैं. यह मोटरसाइकिल अब देशभर के Royal Enfield डीलरशिप्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध है.  

कीमत और कलर ऑप्शन

  • Royal Enfield Goan Classic 350 को चार अट्रैक्टिव कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. Shack Black और Purple Haze कलर वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 2,19,787 रखी गई है. वहीं Trip Teal Green और Rave Red कलर ऑप्शन के लिए 2,22,593 एक्स-शोरूम चुकाने होंगे. कीमत को देखते हुए यह बाइक प्रीमियम बॉबर सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आती है.

2026 मॉडल में क्या हैं नए अपडेट्स?

  • 2026 Goan Classic 350 में सबसे बड़ा बदलाव असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच का दिया जाना है. इससे क्लच काफी हल्का हो गया है, जिससे ट्रैफिक में बाइक चलाना आसान होगा और लंबे सफर में हाथों पर कम दबाव पड़ेगा. तेज स्पीड पर गियर शिफ्ट करते समय रियर व्हील स्लिप होने की संभावना भी कम हो जाती है. इसके अलावा, बाइक में अब USB Type-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जिससे राइड के दौरान मोबाइल फोन जल्दी चार्ज किया जा सकेगा.

इंजन, पावर और राइडिंग एक्सपीरियंस

  • इस बाइक में 349cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. यह इंजन तेज रफ्तार के बजाय स्मूद, शांत और स्थिर राइडिंग के लिए जाना जाता है, जो शहर और हाईवे दोनों के लिए बेहतर है.

डिजाइन और मुकाबला

  • डिजाइन की बात करें तो Goan Classic 350 में बॉबर स्टाइल सिंगल सीट, व्हाइटवॉल टायर्स, ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स, ऊंचा हैंडलबार और कस्टम लुक देने वाला साइलेंसर मिलता है. बाजार में इसका मुकाबला Jawa 42 Bobber, Jawa Perak, Honda CB350, Harley-Davidson X440 और Yezdi Roadster जैसी बाइक्स से होगा.

ये भी पढ़ें: Hybrid अवतार में जल्द लॉन्च होने जा रही Hyundai Creta, जानें राइवल्स और लॉन्चिंग डिटेल्स

Published at : 13 Jan 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Royal Enfield Goan Classic 350 Royal Enfield 349cc Bike Goan Classic 350 Price Bobber Bike India
