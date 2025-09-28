भारत में 350 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट लगातार बड़ा होता जा रहा है. इस सेगमेंट में Royal Enfield Hunter 350 और Honda CB 350 Dlx सबसे पॉपुलर बाइक्स हैं. दोनों ही दमदार इंजन और आकर्षक फीचर्स के साथ आती हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि इन दोनों में से कौन सी बाइक खरीदना ज्यादा समझदारी होगी. आइए विस्तार से दोनों के फीचर्स जानते हैं.

कैसा है इंजन और परफॉर्मेंस?

Royal Enfield Hunter 350 में 349 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 20.2 बीएचपी की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. वहीं Honda CB 350 Dlx में 348.36 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन 15.5 किलोवाट (लगभग 20.8 बीएचपी) की पावर और 29.5 Nm का टॉर्क देता है. इसमें भी 5-स्पीड गियरबॉक्स मौजूद है.

फीचर्स में कौन बेहतर?

Hunter 350 में नया एलईडी हेडलैंप, डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ट्रिपर पॉड, USB चार्जिंग पोर्ट, 17 इंच डिस्क ब्रेक व्हील्स, ड्यूल चैनल ABS और 6-स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं Honda CB 350 Dlx में भी ड्यूल चैनल ABS, आगे-पीछे डिस्क ब्रेक, 18 और 19 इंच टायर, ESS तकनीक, LED हेडलैंप और LED इंडिकेटर्स, सेमी-डिजिटल क्लस्टर, स्प्लिट सीट और इंजन इनहिबिटर के साथ साइड स्टैंड जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

कलर और वेरिएंट ऑप्शन

Royal Enfield Hunter 350 को ग्रेफाइट ग्रे, टोक्यो ब्लैक, लंदन रेड, रेबेल ब्लू, डैपर ग्रे, रियो वाइट और फैक्ट्री ब्लैक जैसे रंगों में खरीदा जा सकता है. Honda CB 350 Dlx पर्ल इग्नियस ब्लैक, मैट एक्सिस ग्रे, पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे, मैट ड्यून ब्राउन और रेबेल रेड मेटालिक जैसे कलर में उपलब्ध है.

कीमत की तुलना

Royal Enfield Hunter 350 की एक्स-शोरूम कीमत 1.37 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 1.66 लाख रुपये तक जाती है. Honda CB 350 Dlx की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.64 लाख रुपये है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत लगभग 2 लाख रुपये तक पहुंचती है.

कौन सा विकल्प सही रहेगा?

अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप स्टाइलिश डिजाइन और फीचर्स वाली बाइक चाहते हैं तो Royal Enfield Hunter 350 आपके लिए बेहतर रहेगी. वहीं अगर आप ज्यादा रिफाइंड इंजन, स्मूथ राइड और प्रीमियम लुक्स वाली बाइक पसंद करते हैं तो Honda CB 350 Dlx आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है.

