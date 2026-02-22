डेली ऑफिस और कॉलेज अप-डाउन के लिए बेस्ट है Royal Enfield की ये सस्ती बाइक, जानें कीमत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोडेली ऑफिस और कॉलेज अप-डाउन के लिए बेस्ट है Royal Enfield की ये सस्ती बाइक, जानें कीमत

Royal Enfield Hunter 350: रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में 349cc का सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है. ये इंजन 20.2bhp की पावर और 27Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 22 Feb 2026 10:09 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप डेली ऑफिस या कॉलेज अप-डाउन के लिए किसी ऐसी बाइक की तलाश कर रहे हैं, जो न सिर्फ स्टाइलिश हो बल्कि कम बजट में भी आए तो आपके लिए रॉयल एनफील्ड हंटर 350 परफेक्ट च्वॉइस साबित हो सकती है. यह कंपनी की सबसे सस्ती बाइक है, जिसे अपडेट भी किया गया था. 

कैसा है Royal Enfield Hunter 350 का इंजन? 

नई रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में 349cc का सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है. ये इंजन 20.2bhp की पावर और 27Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. बाइक को एक 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, जो शानदार राइडिंग एक्सपीरियंस देता है. 

नई हंटर 350 में 13 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो लंबी दूरी के सफर के लिए बेहतरीन है. सस्पेंशन की बात करें तो, फ्रंट में 41 मिमी टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में 6-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड के साथ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं. मोटरसाइकिल का ग्राउंड क्लीयरेंस 160 मिमी, व्हीलबेस 1,370 मिमी, और वजन 181 किलोग्राम है. ये सभी फीचर्स मिलकर इस बाइक को मजबूत और स्टेबल बनाते हैं.

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के फीचर्स

रॉयल एनफील्ड ने नई हंटर 350 में कई बेहतरीन फीचर्स शामिल किए हैं. इसमें आपको मिलेगा डुअल-चैनल ABS, 300mm फ्रंट डिस्क ब्रेक (ट्विन-पिस्टन फ्लोटिंग कैलीपर के साथ) और 270mm रियर डिस्क ब्रेक (सिंगल-पिस्टन फ्लोटिंग कैलीपर के साथ). इसके अलावा, बाइक में डिजी-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टाइप-सी यूएसबी फास्ट चार्जर जैसी मॉडर्न सुविधाएं भी मौजूद हैं, जो राइडिंग को और भी कंफर्टेबल बनाती हैं.

नई रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को कंपनी ने तीन वैरिएंट्स में लॉन्च किया है, जिसमें बेस वैरिएंट की कीमत 1.37 लाख रुपये, मिड वैरिएंट की कीमत 1.62 लाख रुपये और टॉप वैरिएंट की कीमत 1.66 लाख रुपये (सभी एक्स-शोरूम) रखी गई है, जिससे ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार बेस्ट मॉडल चुन सकते हैं.

Published at : 22 Feb 2026 10:09 AM (IST)
Royal Enfield Royal Enfield Hunter 350 Royal Enfield Hunter Hunter 350 Price
