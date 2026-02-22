पहले से कितनी बदली नई Tata Punch EV 2026? यहां जानें डिजाइन से लेकर फीचर्स तक की डिटेल्स

Tata Punch EV का 2026 फेसलिफ्ट मॉडल कई बड़े अपडेट के साथ बाजार में आया है. इस बार कंपनी ने केवल हल्का बदलाव नहीं किया, बल्कि बैटरी, रेंज और चार्जिंग पर खास ध्यान दिया है. नई Punch EV अब पहले से ज्यादा दूरी तय कर सकती है और कम समय में चार्ज भी हो जाती है. इसके साथ कीमत में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिससे यह और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है.

नई कीमत और BaaS प्लान ने बदली तस्वीर

सबसे बड़ा बदलाव इसकी नई कीमत में देखने को मिलता है. Tata Punch EV फेसलिफ्ट की एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपये से शुरू होकर 12.59 लाख रुपये तक जाती है, लेकिन अगर ग्राहक BaaS यानी बैटरी सब्सक्रिप्शन प्लान चुनते हैं, तो इसकी शुरुआती कीमत केवल 6.49 लाख रुपये हो जाती है. BaaS प्लान के तहत ग्राहक को बैटरी की पूरी कीमत एक साथ नहीं देनी होती. वह जितने किलोमीटर गाड़ी चलाता है, उसी के हिसाब से बैटरी का भुगतान करता है. इससे गाड़ी खरीदना आसान हो जाता है और शुरुआती खर्च कम हो जाता है. यह विकल्प पहले उपलब्ध नहीं था, इसलिए यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

बड़ी बैटरी और ज्यादा रेंज

नई Punch EV में पुरानी 25 kWh और 35 kWh बैटरियों को हटाकर 30 kWh और 40 kWh की बड़ी बैटरियां दी गई हैं. पहले जहां इसकी रेंज 265 किलोमीटर और 365 किलोमीटर थी, वहीं अब यह बढ़कर 375 किलोमीटर और 468 किलोमीटर हो गई है. यानि दोनों वेरिएंट में करीब 100 किलोमीटर तक ज्यादा रेंज मिल रही है.

Fast चार्जिंग से मिलेगा फायदा

चार्जिंग में भी सुधार किया गया है. पहले जहां डीसी फास्ट चार्जिंग 50 किलोवाट तक सीमित थी, अब इसे बढ़ाकर 65 किलोवाट कर दिया गया है. अब गाड़ी 20 से 80 प्रतिशत तक सिर्फ 26 मिनट में चार्ज हो सकती है. पहले यही काम 40 से 56 मिनट लेता था. हालांकि एसी चार्जिंग की क्षमता पहले जैसी ही 7.2 किलोवाट है. फिर भी तेज डीसी चार्जिंग उन लोगों के लिए राहत है जिनके पास घर पर चार्जिंग की सुविधा नहीं है.

फीचर्स और सेफ्टी में कितना बदलाव?

फेसलिफ्ट मॉडल में ज्यादातर पुराने फीचर्स को बरकरार रखा गया है. इसमें 6 एयरबैग, ईएसपी, 360 डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं. नए फीचर्स में हाई बीम असिस्ट और इंटरफेस में कुछ छोटे बदलाव शामिल हैं.