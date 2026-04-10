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हिंदी न्यूज़ऑटोEV सेगमेंट में Royal Enfield की एंट्री, Flying Flea C6 क्या बदल देगा गेम? जानें क्या है नया

EV सेगमेंट में Royal Enfield की एंट्री, Flying Flea C6 क्या बदल देगा गेम? जानें क्या है नया

Flying Flea C6 की सबसे बड़ी खासियत इसका बेहद हल्का वजन है. महज 124 किलो वजनी यह बाइक Royal Enfield की अब तक की सबसे हल्की मोटरसाइकिल बन गई है. आइए इसकी कीमत, रेंज, फीचर्स और डिजाइन पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 11:49 AM (IST)
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Royal Enfield ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक Flying Flea C6 को भारत में लॉन्च कर दिया है. यह बाइक कंपनी के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है, क्योंकि अब वह इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी उतर चुकी है. इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2.79 लाख रुपये रखी गई है, लेकिन अगर आप बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) ऑप्शन लेते हैं, तो ये आपको सिर्फ 1.99 लाख रुपये में मिल सकती है. आइए इसके फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

रेंज और परफॉर्मेंस कैसी है?

Flying Flea C6 में 3.91kWh की बैटरी दी गई है, जो इसे अच्छा परफॉर्मेंस देती है. ये बाइक सिर्फ 3.7 सेकंड में 0 से 60 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ लेती है. इसकी टॉप स्पीड 115 किमी/घंटा है, जो शहर और हाईवे दोनों के लिए ठीक मानी जा सकती है. रेंज की बात करें तो यह बाइक एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 154 किमी तक चल सकती है. वहीं, इसकी बैटरी को 20% से 80% तक चार्ज होने में लगभग 65 मिनट का समय लगता है.

फीचर्स जो इसे बनाते हैं खास

Royal Enfield ने इस बाइक में कई मॉडर्न फीचर्स दिए हैं, जो खासकर शहर में चलाने वाले लोगों के लिए उपयोगी हैं. इसमें LED लाइट्स, गूगल नेविगेशन और वायरलेस फोन चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. सुरक्षा के लिए इसमें कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, जिससे राइडिंग ज्यादा सुरक्षित हो जाती है. इसके अलावा इसमें स्पोर्ट और इंडिविजुअल जैसे राइड मोड्स भी दिए गए हैं. इंडिविजुअल मोड में राइडर अपनी जरूरत के हिसाब से पावर और ब्रेकिंग सेट कर सकता है.

डिजाइन में रेट्रो और मॉडर्न का मेल

Flying Flea C6 का डिजाइन काफी यूनिक है और यह पुरानी Flying Flea बाइक से प्रेरित है. इसमें ओपन फ्रेम डिजाइन दिया गया है, जो इसे अलग लुक देता है. आगे की तरफ गर्डर सस्पेंशन और फ्लोटिंग सीट दी गई है, जो इसे रेट्रो फील देती है. पीछे की सीट को जरूरत के अनुसार हटाया भी जा सकता है. यह डिजाइन इसे बाकी इलेक्ट्रिक बाइक्स से अलग बनाता है.

बैटरी और वजन की खास बात

इस बाइक की बैटरी को खास एल्यूमिनियम बॉक्स में रखा गया है, जिससे बैटरी ठंडी रहती है और परफॉर्मेंस बेहतर होता है. यह डिजाइन बाइक को एक प्रीमियम लुक भी देता है. सबसे खास बात इसका वजन है. Flying Flea C6 का वजन सिर्फ 124 किलो है, जो इसे Royal Enfield की सबसे हल्की बाइक बनाता है. 

यह भी पढ़ेंः भारत में बदला ट्रेंड! CNG कारों की डिमांड हाई, EV की रफ्तार तेज, जानें पेट्रोल-डीजल का हाल

 

Published at : 10 Apr 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Royal Enfield Flying Flea C6 Flying Flea C6 Price India Electric Bike Royal Enfield
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