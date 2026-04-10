Hyundai ने लॉन्च किया VIBE Edition, अब और भी स्टाइलिश हुई Grand i10 NIOS, जानें क्या है खास

Hyundai Motor India ने अपनी पॉपुलर हैचबैक Grand i10 NIOS का नया VIBE Edition लॉन्च कर दिया है. यह नया एडिशन खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए लाया गया है जो स्टाइल, फीचर्स और किफायती कीमत का अच्छा कॉम्बिनेशन चाहते हैं. इस एडिशन में कार के लुक और इंटीरियर को थोड़ा नया बनाया गया है, जिससे यह पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है. कंपनी का फोकस इस बार सिर्फ डिजाइन पर नहीं, बल्कि ऐसे फीचर्स देने पर भी है जो रोजमर्रा की ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाते हैं.

VIBE Edition के फीचर्स क्या हैं?

Hyundai ने इस एडिशन में कई ऐसे फीचर्स जोड़े हैं, जो इसे अपने सेगमेंट में खास बनाते हैं. कार के अंदर ब्लैक इंटीरियर के साथ लाल रंग के इंसर्ट्स दिए गए हैं. इसके साथ काले अलॉय व्हील्स और लेदर से लिपटा स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है. इसमें 8 इंच की टचस्क्रीन डिस्प्ले दी गई है, जिससे आप आसानी से म्यूजिक, नेविगेशन और अन्य फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक AC, प्रोजेक्टर हेडलैंप और बैक सीट AC वेंट्स जैसे फीचर्स इसे बेहतर बनाते हैं. सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे जरूरी फीचर्स भी दिए गए हैं.

डैशकैम: सेगमेंट में पहली बार

इस VIBE Edition की सबसे खास बात इसका डैशकैम है, जो इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया है. यह फीचर ड्राइविंग के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिससे सुरक्षा बढ़ती है. डैशकैम में कई मोड्स दिए गए हैं जैसे ड्राइविंग रिकॉर्डिंग, इमरजेंसी रिकॉर्डिंग और इवेंट रिकॉर्डिंग. इसके अलावा आप मोबाइल ऐप के जरिए वीडियो सीधे अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं. यह फीचर न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाता है, बल्कि ट्रैवल के दौरान यादगार पल भी कैप्चर करने में मदद करता है.

ट्रांसमिशन और नए कलर ऑप्शन

Hyundai Grand i10 NIOS VIBE Edition में ग्राहकों को 5-स्पीड मैनुअल और AMT (ऑटोमैटिक) दोनों ऑप्शन मिलते हैं. इससे लोग अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार गाड़ी चुन सकते हैं. इसके साथ ही कंपनी ने एक नया Titan Grey Matte कलर भी पेश किया है, जो कार को और प्रीमियम लुक देता है. यह नया कलर उन लोगों को पसंद आएगा जो अपनी कार को अलग दिखाना चाहते हैं.

कीमत और वैरिएंट की जानकारी

कंपनी ने इस एडिशन की सटीक कीमत का खुलासा विस्तार से नहीं किया है, लेकिन यह Sportz (O) वेरिएंट पर आधारित है, जिससे यह किफायती सेगमेंट में ही रहने की उम्मीद है. इसके अलावा Asta वेरिएंट में भी अब डैशकैम की सुविधा दी गई है, जिससे ज्यादा ग्राहकों को यह फीचर मिल सके.

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